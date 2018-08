استودیو Ghostlight به توسعه دهندگان نینتندو سوییچ پیوست

با توجه به موفقیت روزافزون کنسول نینتندو سوییچ، شاهد این هستیم که توسعه دهندگان بیشتری دوست دارند تا عناوین خود را برروی این کنسول ترکیبی عرضه کنند. حال استودیو انگلیسی گوست‌لایت (Ghostlight) اعلام کرده که رسماً به جمع توسعه دهندگان نینتندو سوییچ پیوسته و همین حالا در حال پورت یک بازی نقش آفرینی ژاپنی است. […]

با توجه به موفقیت روزافزون کنسول نینتندو سوییچ، شاهد این هستیم که توسعه دهندگان بیشتری دوست دارند تا عناوین خود را برروی این کنسول ترکیبی عرضه کنند. حال استودیو انگلیسی گوست‌لایت (Ghostlight) اعلام کرده که رسماً به جمع توسعه دهندگان نینتندو سوییچ پیوسته و همین حالا در حال پورت یک بازی نقش آفرینی ژاپنی است.

بیانیه رسمی استودیو که توسط آقای راس برایرلی (Ross Brierly)، مدیر بخش روابط عمومی گوست‌لایت، منتشر شده به شرح زیر است:

تمام کار‌های اداری لازم انجام شده است و من می‌توانم به شما بگویم که ما رسماً توسعه دهنده نینتندو سوییچ هستیم و می‌توانیم بازی‌های ژاپنی فوق‌العاده‌ای را به نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی بیاوریم! در واقع ما کار خود را همین حالا آغاز کرده‌ایم و در حال پورت یک بازی نقش آفرینی ژاپنی هستیم؛ اما نمی‌توانم در حال حاضر آن را معرفی کنم. با این‌که ما عاشق آوردن بازی‌ها برروی رایانه‌های شخصی هستیم اما کار کردن با نینتندو سوییچ بسیار سرگرم کننده است. از آخرین باری که برروی کنسول کار کردم، زمان زیادی می‌گذرد. آخرین بازی من Flame Over و آخرین عنوان گوست‌لایت، بازی Elminage Gothic در سال ۲۰۱۳ بود. خوشحالیم که به کنسول‌ها بازگشته‌ایم! امیدواریم که شما هم به اندازه ما منتظر بازی‌های نینتندو سوییچ گوست‌لایت باشید. همچنین لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر از عنوان نقش آفرینی ژاپنی در حال توسعه، اخبار را دنبال کنید.

استودیو گوست‌لایت در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و پیش‌تر برروی آوردن عناوین ژاپنی به اروپا فعالیت می‌کرد. این استودیو عناوین متعددی را برای کنسول‌های نینتندو مانند وی، نینتندو DS و ۳DS منتشر کرده است. همچنین لازم به اشاره است که گوست لایت سابقه کار برروی بازی‌هایی نظیر Persona، Shin Megami Tensei، Way of Samurai، The Legend of Heroes: Trails in the Sky و سری Devil Survivor را در کارنامه خود دارد.

منبع متن: gamefa