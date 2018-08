بلیزارد رسما از دیابلو ۳ برای نینتندو سوییچ رونمایی کرد

پس از یکی دو شایعه و خبر در طول چند ماه گذشته، شرکت بازی‌سازی بلیزارد رسما از عرضه‌ی «دیابلو ۳» (Diablo 3) روی کنسول نینتندو سوییچ خبر داده است. بلیزارد تمام و کمال دیابلو ۳ و بسته‌های الحاقی آن را به نینتندو سوییچ خواهد آورد. ۱۵ سال از آخرین باری که شرکت بازی‌سازی بلیزارد یک بازی روی کنسول نینتندو عرضه کرده بود، می‌گذرد.

دیابلو ۳ پاییز امسال روی نینتندو سوییچ عرضه می‌شود.

در کنار تمام محتوای دانلودی عرضه شده، هم‌چنین قرار است آیتم‌هایی هم مختص نسخه‌ی سوییچ در دیابلو ۳ قرار بگیرند. نسخه‌ی سوییچ بازی دیابلو ۳ از نظر محتوایی شبیه به نسخه‌ی Eternal Collection خواهد بود؛ نسخه‌ای که چند وقتی است روی پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده و بسته‌ی الحاقی Reaper of Souls و محتوای دانلودی Rise of the Necromancer را در خود دارد.

بازی‌هایی مثل بایونتا لباس‌هایی از ماریو و استارفاکس را در نسخه‌های نینتندویی خود جای داده‌اند و نسخه‌ی اسکایریم نینتندو سوییچ هم لباس و تجهیزات لینک از افسانه‌ی زلدا را در خود دارد. نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ هم قرار است آیتم‌هایی از مجموعه‌ی افسانه‌ی زلدا را در خود داشته باشد. با این حال، چون دیابلو اساسا قصه‌ای حول شیاطین و هیولاها دارد، خبری از لباس قهرمان‌های افسانه‌ی زلدا نیست. دیابلو ست زره ضد قهرمان بزرگ افسانه‌ی زلدا یا «گانون» را در دیابلو ۳ قرار داده است.

بلیزارد می‌گوید چون احتمالا افراد زیادی که دیابلو ۳ را روی سوییچ می‌خرند، بازی‌کننده‌های قدیمی دیابلو ۳ هستند و می‌خواهند این بازی را در هر مکان و زمانی تجربه کنند، بخش Adventure Mode از همان ابتدای بازی در نسخه‌ی سوییچ باز خواهد بود. بخش Adventure Mode که پس از بسته‌ی الحاقی Reaper of Souls به بازی اضافه شد، این امکان را فراهم می‌کند تا بدون نیاز به دنبال کردن قصه‌ی اصلی، به انجام کوئست‌ها در بازی پرداخت.

مثل دیگر نسخه‌های کنسولی بازی، چهار نفره به صورت همزمان می‌توانند روی یک سوییچ دیابلو ۳ بازی کنند. امکان بازی آنلاین هم به لطف سرویس Switch Online که ماه آینده راه اندازی می‌شود، در دیابلو ۳ فراهم خواهد شد. می‌توان دیابلو ۳ را با استفاده از یک دسته‌ی Joy-Con، یک جفت Joy-Con و یا دسته‌ی Pro Controller بازی کرد. با این اوصاف، می‌توان در هر مکانی از خود کنسول و دسته‌های آن، برای بازی دو نفره استفاده کرد.

بازی‌کننده‌های نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ می‌توانند روی کنسول‌های دیگر با پروفایل خود وارد شوند و از شخصیت خود استفاده کنند؛ طوری که آیتم‌هایی که روی کنسول دوستان پیدا می‌کنید یا امتیاز تجربه‌ای که می‌گیرید، در همه حال حفظ خواهد شد.

در حالی که به لطف حساب کاربری بلیزارد افراد، امکان استفاده از شخصیت‌ها مختلف دیابلو ۳ چه روی پلی‌استیشن و چه روی ایکس‌باکس وجود دارد، پروفایل‌ها و شخصیت‌هایی که روی نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ ساخته می‌شود، روی حساب کاربری نینتندو قفل خواهند بود؛ یعنی نمی‌توان شخصیتی را از ایکس‌باکس به نینتندو سوییچ برد یا بلعکس.

نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ چه در حالت پرتابل و چه در حالت متصل به تلویزیون، با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اجرا می‌شود. وضوح تصویر بازی در حالت پرتابل ۷۲۰p خواهد بود، در حالی که بازی روی تلویزیون با وضوح تصویر ۹۶۰p اجرا می‌شود.

بلیزارد پیش از این چند بازی قدیمی و کلاسیک خود را روی کنسول گیم‌بوی منتشر کرده بود. روی کنسول نینتندو ۶۴ هم شاهد عرضه‌ی بازی استارکرفت بودیم. با این حال، در تمام این سال‌ها، هیچ بازی بلیزارد دیگری روی کنسول‌های نینتندو عرضه نشده بودند.

تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ مشخص نیست. با این حال، بلیزارد می‌گوید که در پاییز امسال می‌توانیم انتظار عرضه‌ی بازی را داشته باشیم.

