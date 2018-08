به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، بخش سرگرمی تعاملی سونی سایت رسمی Marvel’s Spider-Man را با چند نمایه از شخصیت‌های شرور بازی به روز رسانی کرده.

اول از همه، یک سری عکس با کیفیت از آدم بدهای بازی داریم که در انتهای خبر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

علاوه بر آن، میتوانیم پروفایل‌های رسمی که مستقیماً توسط Insomniac Games انتشار یافته بخوانیم.

Mister Negative

آقای نگاتیو مردی مجزا شده است. برای شهروندان نیویورک او مارتین لی نام دارد، تاجر مورد احترام، فردی بشر دوست و بنیان گزار پناهگاه‌های تحسین شده‌ی F.E.A.S.T. ولی در دنیای زیرین به نام آقای نگاتیو شناخته شده، یک رئیس جنایتکار تازه به دوران رسیده که فرماندهی Inner Demons را به عهده دارد و کنترل کننده‌ی انرژی تاریکی است که برای نابود کردن هرچیز یا هر کسی که سد راهش می‌شد از آن استفاده می‌کند. با فکر وسواسی گرفتن انتقام علیه مقامات رده بالای نیویورک که باور دارد مسئول توانایی‌های تباه کننده‌ش هستند، آقای نگاتیو نیروی پیشران ابر نقشه‌ای است که سیب بزرگ (لقب شهر نیویورک) را تا هسته‌ش پوسیده می‌کند.

Kingpin

ویلسون فیسک که به شکل عمومی به عنوان شخصی بشر دوست و تاجری قانون مدار رفتار می‌کند، به طور سرّی کنترل خانواده‌های خلاف سازمان یافته‌ی شهر نیویورک را تحت عنوان Kingpin مخوف به دست دارد. مردعنکبوتی سال‌ها تلاش کرده تا او را متهم کند و بالاخره این کار را می‌کند – فقط برای اینکه کمی بعد بفهمد شاید فیسک وقتی این حرف را زده درست می‌گفته؛ "من کسی هستم که نظم را به این شهر آورده!" مرد عنکبوتی به زودی خود را در موقعیت عجیب نجات دادن افراد فیسک برای از هم باز کردن راز بزرگتر تهدیدی جدید که شهر را فرا گرفته می‌بیند.

Electro

با توانایی مهار و کنترل کردن الکتریسیته، مکس دیلن مأموریت بزرگتری در ذهن دارد: تکامل یافتن به شکل نهایی خود با تبدیل کردن خویش به انرژی خالص زنده. برای درخواست کمک از مغز متفکری شیطانی برای یاری رسانی در افکار پیچیده‌اش، الکترو موافقت کرده تا کمک کند یکی از قدرتمندترین مردان شهر نیویورک را از بین ببرد.

Rhino

با قدرتی فراانسانی که توسط پوستی که به شکل مصنوعی طراحی شده، الکسی سیتسویچ میخواهد پوشش‌های محفاظتی و شهرت جنایتکاری خود به عنوان the Rhino پخش کند و فردی شرور را برای کمک به انجام این کار پیدا کرده. البته، وقتی Rhino از زندانی بودن در The Raft به آوردن ویرانی بر سر شخص قدرتمندی در نیویورک رسید باید به فکر جبران لطف این مغز متفکر مرموز باشد.

Scorpion

درحالی که چندین سال گذشته را در The Raft و پشت میله‌های زندان گذرانده، مک گارگن مکانیکی آزاد شده تا رقابت داغش با مردعنکبوتی را از سر بگیرد. در اضای قول پاک شدن سوابق مجرمانه، Scorpion مصمم شده تا مردعنکبوتی را یک بار برای همیشه با نیش سمی خود زمین بزند.

Vulture

Vulture از زمانی که پیتر پارکر یاد گرفت چطور توانایی‌های تار زنی خود را کنترل کند با لباس پروازش باعث آزار مردعنکبوتی شده. حالا Adrian Toomes از سرطان ستون فقرات که به دلیل قدرت تولید شده از اسباب بالدارش ایجاد شده رنج می‌برد. شخصیت پلید به خصوصی نقشه‌ای برای نجات زندگی Adrian در اضای کمکش برای تلافی علیه یک شخصیت برجسته‌ی شهر ریخته و او را از زندان The Raft آزاد کرده.

Shocker

بهترین راه برای سرقت از بانک چیست؟ Herman Schultz به معنای واقعی کلمه شوک وارد کردن و ترس را ترجیح می‌دهد، با استفاده از لباسی با تکنولوژی پیشرفته و دستکش‌هایی که امواج لرزه‌ای برای له کردن گاوصندوق‌ها و فرار از پلیس را محیا می‌کند. Shocker مدت زیادی از دشمنان سرسخت مردعنکبوتی بوده ولی اینبار چیزی شیطانی‌تر به Schultz انگیزه می‌دهد...

Inner Demons

Inner Demons دشمنانی مرموز هستند که به راحتی به وسیله‌ی ماسک‌های چینی که به دقت طراحی شده‌اند و کت و شلوار رسمی سیاه و سفید شناسایی می‌شوند. آن‌ها مستقیماً تحت فرمان مارتین لی هستند که به نام آقای نگاتیو هم شناخته می‌شود. بعضی از اعضای Inner Demons سلاح‌هایی دارند که "انرژی منفی" به آن القاء شده و می‌تواند آسیب بزرگی به مردعنکبوتی بزند. هر از چند گاهی، آقای نگاتیو از طریق تماس مستقیم یکی دو نفر از Inner Demons را برای به دست آوردن قدرتی حتی بیشتر از قبل تباه می‌کند.

می‌توانید تمام تصاویر منتشر شده را در ادامه مشاهده کنید (برای مشاهده با کیفیت اصلی رو هر عکس کلیک کنید) .

همچنین می‌توانید تریلر زمان عرضه را در این بخش تماشا کنید.

بازی در 16 شهریور به صورت انحصاری برای PS4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame