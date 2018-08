اعضای استودیو Avalanche روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارند. آنها از یک سو در همکاری با id Software بر روی RAGE 2 کار می‌کنند و از سوی دیگر Just Cause 4 را برای Square Enix می‌سازند و به موازات این دو پروژه عظیم، ساخت یک جهان آزاد همکاری محور به نام Generation Zero را نیز با سرمایه‌گذار خود پیش می‌برند.

به گزارش پردیس گیم، Avalanche اخیرا اولین تریلر از گیم‌پلی عنوان Generation Zero را منتشر کرد. این نمایش برای مراسم Gamescom 2018 آماده شده و اجرای بازی در حالت 4K و با 60 فریم در ثانیه را نشان می‌دهد. Generation Zero در غرفه THQ Nordic قابل بازی خواهد بود و حضار مراسم می‌توانند حالت همکاری آنرا تجربه کنند.

کارگردان Generation Zero آقای امیل کرافتلینگ در مورد اولین نمایش گیم‌پلی این بازی گفت: "با عرضه این تریلر گیم‌پلی، به مرور جزئیات دقیقی از بازی نیز منتشر خواهد شد. از بابت نمایش Generation Zero در Gamescom و اینکه بازیکنان می‌توانند قبل از تست بتا برای اولین بار بازی را تجربه کنند، هیجان زده‌ام. بی‌صبرانه در انتظار بازخوردها و برداشت‌های شما از تجربه Generation Zero هسیتم."

افرادی که به شرکت در تست بتا Generation Zero (که برای پاییز 2018 برنامه‌ریزی شده) علاقه دارند نیز می‌توانند با ثبت نام در وبسایت رسمی بازی شانس خود را امتحان کنند.





منبع متن: pardisgame