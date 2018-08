اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش بیست و هفتم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با شانزدهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

باس فایت Pontiff Sulyvahn

خیلی متاسفم از بیان حقیقت. Pontiff Sulyvahn اصلا باس آسانی نیست و خیلی ها در این باس حسابی اذیت شده و گیر کرده اند، البته اگر بخواهید که تک نفره آن را شکست دهید. این باس دو شمشیر مختلف را حمل می کندکه یکی آتشین است و دیگری آسیب جادو می زند و شما به لباسی نیاز دارید که به هر دوی این ها تقریبا مقاوم باشد و همچنین یک سپر خوب نیز می تواند خیلی مفید باشد. نوع ساخت شخصیت شما در این نبرد می تواند تاثیر زیادی روی سادهد تر کردن یا سخت تر کردن آن داشته باشد و شخصیت های اصطلاحا تانک که قدرتمند و دارای زره های سنگین و تحمل آسیب بالا هستند در این نبرد مزیت بالاتری خواهند داشت. Pontiff تقریبا مثل شوالیه هایش که در این منطقه با کلی از آن لعنتی ها جنگیدیم مبارزه می کند، اما خب شابد به سختی مبارزه با ۱۰ تای آنها با هم!! تازه در فاز دوم مبارزه او قابلیت احضار فانتوم خود را نیز برای کمک کردن و پرت کردن حواس شما در نبرد پیدا می کند و همین طور با قابلیتی شبیه به پرواز بلند می شود و یک حمله شیرجه ای و dive مانند انجام می دهد. تاکتیکی که در فاز اول نبرد می تواند کمک بیشتر و در فاز دوم هم کمک کمتری کند این است که فاصله تان را مدام با باس حفظ کنید و او را مجبور کنید که به سمت شما یورش بیاورد. اگر خیلی خیلی سنگین نباشید این حمله با “غلت زدن به سمت چپ و راست با زاویه رو به جلو” چندان برای جاخالی دادن سخت نیست و سپس نیز می توانید بسته به سرعت شخصیت و سلاحتان یکی دو ضربه به او وارد کنید و بعد هم دوباره بدوید و به سمت دیگر بروید تا از وی مجددا دور شوید. اگر خوش شانس باشید وی مدام همین کار را تکرار می کند و اگر هم نکرد باز شما بدوید بروید سمت دیگر این منطقه و این قدر از او هی دور شوید تا دوباره این حمله را بکند.

در فاز دوم کار خیلی سخت تر می شود و باید خیلی روی این موضوع که چه زمانی ضربه بزنید و چه زمانی فرار کنید و از او دور شوید دقت داشته باشید و گاهی فقط یک ضربه بزنید و دیگر قانع باشید تا ناگهان کشته نشوید و فانتوم باس کارتان را خراب نکند. زدن فانتوم هم ممکن است ولی او مدام دوباره می آید و اصلا کار مفیدی نیست که روی آن تمرکز کنید و بهتر است که وی را ندیده بگیرید و فقط از او جاخالی بدهید. در این نبرد فرصت احضار و کمک گرفتن نیز دارید. بیرون منطقه باس می توانید NPC که Black Hand Gotthard را احضار کنید که البته لااقل یک بار حتما این کار بکنید زیرا او به شما ایموت By My Sword را می دهد. کلا این را بدانید که آوردن دوستانتان و کمک گرفتن از دیگران یا احضار NPC و یا اصلا مبارزه ۳ نفره با این باس کار را خیلی خیلی تغییر میدهد و این نبرد را خیلی خیلی آسان تر می کند زیرا Pontiff دیگر نمی تواند ۲-۳ نفر را به راحتی یک نفر پوشش دهد و هر وقت که دارد به یکی حمله می کند دیگران می توانند از پشت حسابی دخلش را بیاورند. وقتی باس را کشتید Soul of Pontiff Sulyvahn را دریافت می کندی و بونفایر Pontiff Sulyvahn bonfire را نیر روشن کنید. اکنون وقت خوبی است که سری به فایرلینک شراین بزنید. Greirat اکنون برگشته است البته اگر خط ماموریت Siegward را انجام داده باشید. Yuria نیز اکنون حرف های جالبی برای گفتن به شما دارد، اگر به دنبال دستیابی به پایان سوم هستید. بعد از انجام کارهایتان برگردد به بونفایر Pontiff Sulyvahn و حتما دربی که بعد از آن است را می بینید. ولی بعدا به سراغ آن خواهیم رفت. فعلا باید یکی دو جای دیگر را سر بزنیم!! می دانید کجا؟ بونفایر Distant Manor که بعد از آن دریاچه فعال کرده بودیم ولی مسیرش را گفتیم بعدا خواهیم رفت. حالا الان همان بعدا است!!

از Distant Manor به سمت Irithyll Dungeon

حالا به بونفایر Distant Manor سفر کنید. حالا وقت اکتشاف و گشت و گذار در آن پله های مرموز است. گوشه تاریک را رها کنید زیرا در آنجا چیزی نیست. از پله ها پایین بروید و با احتیاط وارد اتاقی که وجود دارد شوید. دو slave که روی پله ها هستند وقتی به سمت اتاق می روید فرار می کنند. اگر بدون دقت آن ها را تعقیب کنید یک Pontiff Knight برایتان کمین کرده است تا از سمت چپتان بیرون پریده و غافلگیرتان کند و آن دو نیز اضافه می شوند. می توانید هم کلا اصلا بی خیال این دو و شوالیه شوید و بدوید و سریع غلت بزنید و از آن سمت اتاق بیرون بروید زیرا که آیتم خاص و ارزشمندی هم اینجا نیست. به هر شکل دشمنان را بکشید و وقتی که نیمه دوم پله ها را پایین بروید یک bishop را نیز خواهید دید. اینجا اگر به پایین بپرید تا آیتمی که می درخشد را بردارید یک invisible slave و یک invisible slave mage برایتان کمین کرده و حمله می کنند که بهتر است از همان بالا دقت کنید و آنها را در تاریکی ببینید و بکشید. حالا آیتم Large Titanite Shard را از زیر طاق بردارید.

حالا دوباره از پله ها بالا بروید و مقداری بالاتر به لبه زیرین بپرید و Rusted Gold Coin را بردارید. از درب خارج شوید و مسیر صخره ای را به سمت پایین دنبال کنید. اگر شما در حالت Ember یا انسانی هستید در اینجا Dark Spirit Alva, Seeker of the Spurned به شما حمله خواهد کرد. وی تیرکمان دارد و حملاتش هم poise شما را نابود می کنند. درب پشت سرتان وقتی او حمله میکند غیر قابل عبور می شود. پس این یک دوئل رو در رو است که باید مردانه آن را بگذرانید. سعی کنید در بخش های بالاتر نبرد کنید که عریض تر هستند و راحت به پایین نمی افتید. Alva ارزشش را دارد که حتی اگر کشته شدید دوباره یک Ember مصرف کنید و به نبرد با او بروید. او بعد از کشته شدن شمشیر Murakumo sword را می اندازد و در منطقه بعدی هم می توانید ست لباسش را بگیرید. بعد از شکست او یا کلا بی خیال شدنش (با گذشتن از این منطقه در فرم غیرانسانی) وارد درب پایین این پخش شوید و از پله ها پایین بروید و Irithyll Dungeon bonfire را فعال نمایید. آماده باشید. جلوتر قرار است کار سخت تر شود.

از Irithyll Dungeon به سمت Profaned Capital

کارهای خیلی زیادی هست که در Irithyll Dungeon انجام دهیم ولی خب این منطقه خیلی روی اعصاب و خطرناک است و فقط یک بونفایر دارد و میانبرهای شیرین دارک سولزی هم زیاد ندارد! وقتی از بونفایر جلو بروید یک سلول در سمت راست با یک زندانی undead غیرفعال و یک سلول در سمت چپ می بینید که یک آیتم درون آن است. آیتم که Rusted Gold Coin است را بردارید و یک اتفاقی می افتد که آن را لو نمی دهم و زندانی غیرفعال تبدیل به دشمن می شود. بیشتر undead های این منطقه اگر نزدیکشان شوید تبدیل به جهش یافته می شوند و بهتر است که خیلی زود تا نزدیکشان شدید آن ها را بکشید. از سلول بعدی در سمت چپ یک Large Titanite Shard را بردارید و احتمالا دیگر الان دشمن جدید این منطقه را دیده اید. بله.. کمی جلو بروید تا Jailer را ببینید. اینها خیلی دشمنان عجیبی هستند. آنها به نوعی انگار شما را با سلاحشان داغ می کنند و باعث می شوند که در جای خود خشکتان بزند و مدام آسیب ببینید. همچنین آن ها یک ابر ایجاد می کنند که دقیقا معلوم نیست چه کاری می کند و از همه مهم تر این که اگر رویتان به آنها باشد و به شما نگاه کنند خط سلامتی شما شروع به کوتاه و کم شدن می کند!! نه که “سلامتی” ها.. بلکه خود “خط سلامتی” کوتاه می شود!! البته بعد از مدتی اندازه اش بر می گردد ولی دیگر خالی!!

زندانبان اول را بکشید. این منطقه دو یخش دارد که توسط یک پل در وسط به هم وصل می شوند. هر بخش یک قسمت بالا و یک قسمت پایین دارد که پر از سلول است و از طریق پله ها که در یکی از سلول ها است دو طبقه به هم راه دارند. حالا می خواهیم الان بخش بالایی این قسمت را بگرذیم و سپس یخش پایین ان را. بعد به سمت روبرو می رویم و بخش بالایی را می گردیم و بعد بحش پایینی را. از کنار دیوار به سمت راست حرکت کنید و مراقب سلول های سمت راستتان هم باشید زیرا یک آندد منتظر است که بپرد بیرون و شما را می اندازد پایین معمولا. آیتم نزدیک او فقط یک Fading Soul است. در سلول بعدی در سمت راست آندد دیگر را نیز بکشید. وقتی از ستون رد شوید یک زندانبان دیگر در سمت چپ می بینید و ۳ آندد هم از سمت راست درون یک سلول دیگر می آیند. معمولا اگر به زندانبان با حمله نزدیک ضربه بزنید این ۳ به شما حمله می کنند. می توانید از پشت ستون زندانبان را با تیر بزنید و سپس ۳ آندد را بکشید. دشمنان را بکشید و وقتی جلوتر بروید روی پل سمت چپ یک زندانبان دیگر هم پرسه می زند که خیلی خوب است که همین الان آن را بکشید تا کمی جلوتر با یک جیغ به سمتتان نیاید. حالا مسیر را به جلو ادامه دهید و راهی که سمت راستتان است را بی خیال شوید و به سمت انتهای این بخش بروید و Large Soul of a Nameless Soldier را از روی یک جسد جیغ جیغوی دیگر بردارید. این بخش را به یاد داشته باشید برای زمانی که کلید Jailbreaker’s Key را برداشتیم.

برگردید عقب و راهی که قبل تر از آن رد شدیم را وارد شوید. یک زندانبان روی پله های انتهای این اتاق وجود دارد و همچنین ۵ قفس زنده هم در این اتاق هستند. سلولی که راهش از این اتاق است فعلا قفل است. پس مسیر را از انتهای اتاق به سمت راهروی پایین دنبال کنید. در سمت راستتان یک آیتم وجود دارد که یک آندد برایتان کمین کرده و وقتی به سمت آیتم بروید بیرون می پرد که او را بکشید و Large Soul of a Nameless Soldier را بردارید. قفس ها اینجا زنده نیستند و به یک سلول می رسید یک درب باز در سمت چپ وحود دارد که ۴ آندد آنجا هستند و حداقل یکی از آن ها سریعا تغییر شکل داده و حمله می کند. سلول بعدی یک maggot beast را در خود دارد که می توانید از پشت میله ها وی را بزنید ولی وی نیز جواب می دهد!! بهتر است درب سلول این موجود را باز نکنید تا بعدا اگر از لبه پریرید پایین جلویتان ظاهر نشود. حالا مسیرتان را برگردید عقب و از پله هایی که پایین آمده بودید برگردید بالا و در طبقه بالا بیرون سلول به جایی که یک جسد جیغ زد بروید و یک زندانبان را در سمت روبرویتان در آن طرف این بخش با تیر می توانید بزنید و اگر این کار را نکنید آماده مبارزه با او بعد از رد شدن از پل باشید.

از پلی که وسط این منطقه بود و دو بخش را به هم وصل می کرد رد شوید و به راست بپیچید. اگر زندانبان را نکشته اید حالا شکستش دهید. اینجا ۴ آندد یا درون سلول ها یا داخل راهرو وجود دارند. وقتی به سمت راست پیچیدید وارد دومین سول شوید و Large Titanite Shard را بردارید. وارد سلول دیگر شوید و وقتی که دارید از حفره دیوار رد می شوید و به اتاق دیگر می روید، Pale Pine Resin را نیز بردارید. بعد از رد شدن از جفره دیوار، در اتاق، روی دیوار سمت راستتان یک موجود عجیب و تقریبا نامرئی وجود دارد که انگار ترکیب اژدها و انسان است و به آن dragon spawn می گوییم. این موجود در این بخش به شما حمله نمی کند و می توانید او را بکشید یا ادامه دهید. درب را باز کنید و خارج شوید. به چپ بپیچیدید و باز هم دوباره به سمت چپ بروید تا دروازه را باز کنید. پله ها را بی خیال شوید و مسیر لبه را ادامه دهید تا یک سلول در راست ببینید و واردش شوید و کلید Jailbreaker’s Key را بردارید. یادتان است که گفتیم بخشی را که جسد دوم در آنجا جیغ کشید به خاطر داشته باشید (بالاتر این بخش را براینان قرمز کرده ام)؟ حالا برگردید از روی پل به آن سمت زندان و به سمت چسد بروید و یک قسمت پنجره مانندی که اینجاست را با کلید باز کنید و می توانید از اینجا پایین بپرید و در ادامه یک میانبر را باز کنید.

حالا برگردید به مسیر اصلی و پله هایی که کمی قبل تر گفتیم برای این که کلید را برداریم ردشان کنید، را پایین بروید تا به بخش پایینی این سمت زندان برسید. اینجا ۳ زندانبان هستند! یکی در وسط این منطقه ایستاده است. یکی در پیچ و خم پله ها ایستاده است و یکی هم در اتاق گوشه این منطقه رو به دیوار ایستاده و به نوعی مخفی شده است. اینها را با دقت بکشید و در سلول بعد از اتاقی که زندانبان سومی در آن بود بود یک dragon spawn دیگر وجود دارد که به شما حمله می کند. آن را بکشید و در این سلول Simple Gem را بردارید. بعد از دربی که اینجا وجود دارد و به راهرو می رود، دو عدد قفس زنده حاضر هستند که آنها را بکشید. مسیر راست فعلا بن بست است. به سمت چپ بروید و سریعا یک کریستال لیزارد که اینجاست را بکشید و Titanite Scale را بردارید ولی متاسفانه این روند شما را به سمت یک موجود می برد که در سمت چپ برای شما کمین کرده است. آن را بکشید و در سلول بسته بعدی یک dragon spawn دیگر وجود دارد. بهتر است اینجا هم درب سلول این موجود را باز نکنید. وارد دربی که وجود دارد شوید و از آنجا Homeward Bone را بردارید.

بعد از پایین رفتن در بخش زیرین زندان فقط یک مسیر هست که از زندان خارج شده و به یک بخش باز می رسد. این مسیر را ادامه دهید تا به یک Irithyll guard و یک Irithyll crossbowman برسید و یکی دیگر هم وقتی ار ستون سمت راستتان رد شوید برمی خیزد که این ها را شکست دهید. وارد درب بعد از دشمنان شوید و یک صندوق سمت راستتان است که یک Mimic است و بسیار هم از قبلی ها قوی تر است. با دقت آن را شکست دهید و Estus Shard خواهید گرفت. چند قدم در بخش بعدی جلو بروید و بایستید. اینجا چهار Irithyll guard و دو عدد Irithyll crossbowman می آیند که با دقت و تمرکز آن ها را شکست دهید. حالا به سمت انتهای راهرو به نزدیک نردبان بروید. دو دشمن دیگر در گوشه این بخش منتظرتان هستند که آن ها را بکشید از انتهای راهرو Soul of a Weary Warrior را بردارید. حالا از نردبان پایین بروید و درب را باز کنید. اینجا یک Crystal Lizard هست که توسط غول عظیمی که خوابیده است پنهان شده است و دیده نمی شود ولی فعلا اصلا به سمت آن نروید. می خواهیم ابتدا این غول را بکشیم تا بعد بتوانیم به سمت لیزارد برویم. برگردید بالا از نردبانی که آمده بودیم و به جایی بروید که در انتهای راهرو، روح را بعد از شکست دو دشمن آخری برداشتیم. در اینجا از حفره ای که وجود دارد بپرید پایین تا روی یک لبه سنگی فرود بیایید. این بخش را دنبال کنید و از لبه ها پایین بپرید تا pickaxe را بردارید. ۳ موش که اینجا هستند را بکشید و خیلی آرام و با احتیاط به بخش فاضلاب وارد شوید. ۴ موش دیگر هم می آیند که آن ها را نیز بکشید. این فاضلاب را به یاد داشته باشید و فعلا جلوتر در آن نروید تا بعدا برگردیم. حالا از این بالا می توانید خیلی راحت غول عظیم الجثه را بزنید و آن را بکشید. وقتی وی را کشتید از لبه باریک که آمده بودیم برگردید و از نردبان بالا بروید تا به همان لبه اولیه که از بالا روی آن پریدیم برگردید. حالا از اینجا می توانید با راحتی و بدون حضور غول، کریستال لیزارد را بکشید و Titanite Chunk را بگیرید و همچنین Soul of a Crestfallen Knight را نیز بردارید.

حالا اینجا اگر توانایی جان سالم به در بردن از ارتفاع یا حلقه سیلورکت یا Spook را دارید می توانید یک بخش انتخابی دیگر را هم برویم و آن هم این است که بپرید به پایین در کف منطقه ای که غول بزرگ در آنجا نشسته بود. اینجا تعداد خیلی خیلی زیادی موش از لانه هایشان بیرون می آیند و باید همه آنها را بکشید. سپس می توانید ۲ عدد Titanite Shard و Profaned Flame spell را بردارید. همچنین می تانید از پنجره ای که اینجاست صحبتی با Siegward of Catarina داشته باشید. دو خروجی از اینجا وجود دارد که باید هر دو را چک کنیم. تونل بزرگی که اینجاست به یک آسانسور می رسد که به شما اجازه می دهد تا یک دروازه را باز کرده و یک میانبر به بونفایر باز کنید. اگر می خواهید به بونفایر بروید و استراحت کنید و برگردید. البته باید موش ها را دوباره بکشید. حالا به خروجی دیگر این بخش بروید که چندین پله دارد و باید بالا بروید. در اینجا باید یک Mimic را بکشید و ۱۰ عدد Dragonslayer Lightning Arrow بگیرید. از نردبان خیلی خیلی طولانی بالا بروید و سپس از روی سقف بپرید تا ۱۰ عدد Lightning Bolt را بردارید. حالا می توانید به لبه بزرگی که زیر شما قرار دارد بپرید یا از پنجره ای که در دورتر قرار دارد وارد شوید و از نردبان پایین بروید. حالا باید به بخش فاضلابی که گفتم به یاد داشته باشید و در ابتدای آن موش ها را کشتیم و سپس پریدیم پایین و به کف منطقه ای که غول آنجا بود رفتیم، برگردیم. در فاضلاب جلو بروید و راه سمت راستتان را بی خیال شوید و جلوتر Soul of a Weary Warrior را بردارید.

اینجا صدای یک باسیلیک لعنتی را از بالا می شنوید. بله این لعنتی ها در راهند!! در انتهای فاضلاب دو صندوق می بینید که سمت چپی یک میمیک است که Dark Clutch Ring دارد ولی سمت راستی از آن هم خطرناک تر است! این صندوق Old Cell Key را دارد ولی با برداشتن آن ۴ عدد باسیلیک به شما حمله می کنند و کارتان را خیلی سخت می کنند و باید با دقت آنها را بکشیدو بهتر است به اول تونل بروید و یکی یکی آنها را جلو بکشید و از پای در آورید. حالا برگردید و راه سمت راست را که بی خیال شده بودیم وارد شوید و در اینجا باید دو موش غول پیکر را بکشید. از اینجا Dung Pie را بردارید و با احتیاط مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. اینجا خیلی محل بدی است. تعداد خیلی خیلی زیادی Jailer در اینجا حضور دارند و دارند پشت سر هم راه می روند. خیلی آهسته آنها را بی خیال شوید و به سمت چپ این منطقه که باز است وارد شوید و Large Titanite Shard را بردارید و مسیر را ادامه دهید تا به یک منطقه باز برسید. تا می توانید از این منطره لذت ببرید و سازندگان را تحسین کنید. از اینجا Dragon Torso Stone را بردارید. این بخش را به خاطر داشته باشید که یک راه انتخابی از اینجا باز می شود و به یک منطقه مخفی می رود که بعدا به سراغش می آییم. سوار آسانسور شوید و در اواسط راه بالا رفتن، می توانید روی لبه زیرین بپرید و Lightning Blade spell را بردارید. دوباره سوار آسانسور شوید و بالا بروید و در بالا Large Soul of a Nameless Soldier را بردارید. سپس یک دروازه را اینجا باز کنید تا یک میانبر جالب به بخش بونفایر ایجاد شود.

حالا برگردید و از همین مسیری که آمدیم به اتاقی بروید که کلی زندانبان لعنتی در آن پرسه می زدند. اینجا ۷ تا از این لعنتی ها وجود دارند. چقدر گفتم لعنتی!! از بس که از اینها بدم می آید!! اگر بخواهید می توانید از اتاقی که دو موش غول پیکر بودند با حمله از راه دور، آنها را یکی یکی تحریک کرده و و به سمت خود کشیده و یا اصلا با همان تیر کمان ترتیبشان را بدهید که البته زمان می خواهد و تیرهای زیاد ولی خب امن است!! شخصیت های نزدیک زن در اینجا کار خیلی سخت تری دارند. به هر شکل تمام سعی خود را بکنید و هر طوری که می توانید این زندان بان ها را از پای در آورید. وقتی همه را کشتید می توانید آیتمی که انها نزدیکش راه می رفتند و یک Ember است را بردارید. در طول مسیر دیواره سمت راست این منطقه می توانید ست لباس Alva’s set را بردارید البته اگر قبل تر او را کشته باشید. همچنین کمی جلوتر از آن هم می توانید یک Ember دیگر را بردارید. حالا در بخش روبروی اتاقی که دو موش غول پیکر را کشتیم، یک سلول وجود دارد که دربش باز است و درون آن ۵ عدد dragon spawn وجود دارند که فقط ۲ تای آنها در ابتدا حمله می کنند ولی کمی بعد همگی عنایت می فرمایند!! همه را بکشید و Profaned Coal را بردارید که بعدا به آندره آهنگر بدهید تا ارتقاهای جدیدی باز شود.

در انتهای سمت دیگر این اتاق یک درب را باز کنید و وارد بخش تول مانند کنار آن شوید. یک صندوق این جاست که البته میمیک است و با کشتنش ۲ عدد Titanite Scale می گیرید. حالا باید وارد سلول کناری شویم. درون سلول یکی از اجساد جیغ می زند و اگر مسی را نکشته باشید همه به این جا می آیند. دشمنان را بکشید و Xanthous Ashes و Dusk Crown Ring را بردارید. از اتاق بیرون بیایید و در سمت راست این بخش، پشت دیوار، یک زندانبان مخفی شده است که آن را بکشید. درب سلول نزدیک آن را باز کنید و یک crucifixion victim درون آن است که می توانید بکشید و البته از معمولی ها قوی تر است. همچنین اینجا یک NPC درون یک سلول زندانی است که فعلا کلیدش را نداریم. به تنها مسیر دیگری که از این منطقه خارج می شود (دقیقا روبروی بخشی که به سمت اسانسور می رود) بروید. در این منطقه از پله ها پایین بروید و به سمت چپ رفته تا Soul of a Weary Warrior را بردارید. در اینجا و در منطقه باز و نسبتا بزرگی که قبل از رد شدن از پل وجود دارد احتمالا متوجه چند مجسمه شده اید که دارک سولز بازها می دانند اینها gargoyle warrior هستند. با تیر آن را بزنید تا پاین بپرد و در منطقه قبل از پل که بازتر است آن را بکشید. این موجودات قوی هستند ولی از طرفی هم کند هستند و می توانید با روش چرخیدن دور آنها و رفتن به پشتشان کارشان را بسازید. مراقب حملاتش مخصوصا وقتی کمی می پرد و با نیزه اش پایین می اید و چندین بار ضربه می زند باشید و با غلت زدن و دور شدن از آن خود را از آسیب برهانید. بعد از کشتن آن از پل رد شوید و حالا در Profaned Capital هستیم. از نردبان پایین بیایید و کمی آن طرف تر یک نردبان دیگر می بینید و بالا بروید. اینجا Stretch Out emote و Undead Bone Shard را بردارید و بونفایر Profaned Capital bonfire را روشن نمایید. به به!! به سلامتی به بونفایر رسیدید!! استراحت کنید تا در قسمت بعدی مسیرمان را ادامه دهیم.

به خاطر تاخیری که رخ داده بود این قسمت را به صورت خیلی پر و پیمان برایتان آماده کردم. انشالله به زودی قال قضیه این راهنما را نیز خواهیم کند تا ۳ گانه راهنماهایم تکمیل شوند و برویم برای ۴ گانه!!

