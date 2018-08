گرچه داستان سری بازی‌های The Witcher به واسطه انتخاب‌ها و تصمیمات بازی‌بازان پیش می‌رفت اما در اصل روایتگر داستان گرالت (Geralt) و ماجراجویی‌های او بود. احتمالاً در بازی بعدی استودیوی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red)، یعنی عنوان Cyberpunk 2077، شاهد چنین رویه‌ای نباشیم و در عوض تغییرات جالب‌تری اعمال شوند. اگرچه شخصیت اصلی این […]

گرچه داستان سری بازی‌های The Witcher به واسطه انتخاب‌ها و تصمیمات بازی‌بازان پیش می‌رفت اما در اصل روایتگر داستان گرالت (Geralt) و ماجراجویی‌های او بود. احتمالاً در بازی بعدی استودیوی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red)، یعنی عنوان Cyberpunk 2077، شاهد چنین رویه‌ای نباشیم و در عوض تغییرات جالب‌تری اعمال شوند. اگرچه شخصیت اصلی این بازی، V، مانند پروتاگونیست‌های عناوین Dragon Quest و The Legend of Zelda نخواهد بود اما توسعه دهندگان بازی مورد بحث ترجیح می‌دهند که داستان آن تماماً به خود بازی‌باز مربوط باشد.

از ابتدا هم می‌دانستیم که به رغم اول شخص بودن بازی Cyberpunk 2077، می‌توانیم ظاهر شخصیت V را تا حدودی تغییر دهیم و حتی شخصیت و داستان آن نیز به واسطه انتخاب‌های بازی‌بازان قابل تغییر خواهد بود. در حال حاضر اما به نظر می‌رسد که به احتمال بسیار زیاد، نام این پروتاگونیست نیز توسط بازی‌باز قابل تغییر باشد.

به تازگی استودیوی لهستانی سی‌دی پراجکت رد در پاسخ به توییت یکی از طرفداران بازی Cyberpunk 2077 اعلام کرد که در حال حاضر نام شخصیت اصلی این بازی V است اما آن‌ها هنوز تصمیم قطعی در این باره نگرفته‌اند که آیا این نام، یک اسم خیابانی است یا حقیقی و یا بازی‌باز می‌تواند آن را تغییر دهد یا خیر. ظاهراً بازی Cyberpunk 2077 شباهت‌های بسیاری به عنوان Mass Effect دارد چراکه در این بازی نیز بازی‌باز می‌توانست در کنار ظاهر و جنسیت شخصیت اصلی آن، نام او را نیز تغییر دهد. توییت مورد بحث به شرح زیر است:

در حال حاضر نام شخصیت اصلی [این بازی] V است اما این چیزی‌ست که ما هنوز درباره آن بحث می‌کنیم.

در راستای دیگر اخبار منتشر شده درباره بازی Cyberpunk 2077، چندی پیش شاهد انتشار جزئیات جدیدی از آن بودیم. همچنین سازندگان این بازی بیان داشتند که زاویه‌ی دید اول شخص آن، تجربه بسیار قدرتمندی به بازی‌بازان ارائه خواهد داد. همچنین به صورت رسمی تائید شد که گیم‌پلی بازی Cyberpunk 2077 در جریان رویداد Gamescom 2018 به نمایش در نخواهد آمد.

بازی Cyberpunk 2077 هنوز تاریخ عرضه مشخصی ندارد اما پیش‌بینی می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۲۰ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر گردد.

منبع متن: gamefa