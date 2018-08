عنوان Kingdom Hearts 3 رتبه اول را در آمار فامیتسو کسب کرد

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط فامیتسو، عنوان مورد انتظار Kingdom Hearts 3 توانست از عنوان Final Fantasy VII Remake پیشی بگیرد و رتبه اول را کسب کند. اگر شما آمار هفتگی منتشر شده توسط فامیتسو را دنبال می‌کنید، باید بدانید که عنوان Final Fantasy VII Remake برای مدت طولانی در رتبه اول آمار هفتگی فامیتسو قرار […]

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط فامیتسو، عنوان مورد انتظار Kingdom Hearts 3 توانست از عنوان Final Fantasy VII Remake پیشی بگیرد و رتبه اول را کسب کند.

اگر شما آمار هفتگی منتشر شده توسط فامیتسو را دنبال می‌کنید، باید بدانید که عنوان Final Fantasy VII Remake برای مدت طولانی در رتبه اول آمار هفتگی فامیتسو قرار داشت. با اینکه چند هفته‌ای قبل از انتشار عنوان Monster Hunter World نتوانست رتبه اول را کسب کند اما این عنوان به مدت بسیار طولانی‌ای جایگاه نخست را در آمار هفتگی فامیتسو حفظ کرده بود.

در جدیدترین آمار هفتگی منتشر شده از سوی فامیتسو، عنوان Kingdom Hearts 3 به جایگاه اول صعود کرده است و عنوان Final Fantasy VII Remake جایگاه دوم را کسب کرده است. عنوان Super Smash Bros. Ultimate نیز در جایگاه سوم قرار دارد و عنوان Resident Evil 2 رتبه پنجم را کسب کرده است.

عنوان Bayonetta 3 رتبه نهم را کسب کرده است و عنوان Code Vein پشت سر آن قرار گرفته و در رتبه دهم قرار دارد. در این حال، عنوان Persona Q2 در رتبه ششم قرار دارد و عنوان Warriors Orochi 4 رتبه چهارم را کسب کرده است. شما می‌توانید این ۱۰ بازی را با آرای کسب شده در زیر مشاهده نمائید.

۱٫ عنوان Kingdom Hearts III (کنسول پلی‌استیشن ۴) با ۶۸۹ رای

۲٫ عنوان Final Fantasy VII Remake (کنسول پلی‌استیشن ۴) با ۶۰۷ رای

۳٫ عنوان Super Smash Bros. Ultimate (کنسول نینتندو سوئیچ) با ۵۴۴ رای

۴٫ عنوان Warriors Orochi 4 (کنسول پلی‌استیشن ۴) با ۳۲۲ رای

۵٫ عنوان Resident Evil 2 (کنسول پلی‌استیشن ۴) با ۳۲۰ رای

۶٫ عنوان Persona Q2 (کنسول نینتندو ۳DS) با ۳۰۷ رای

۷٫ عنوان Romancing SaGa 3 (کنسول PS Vita) با ۲۸۹ رای

۸٫ عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: The End of Saga (کنسول پلی‌اسیتشن ۴) با ۲۶۲ رای

۹٫ عنوان Bayonetta 3 (کنسول نینتندو سوئیج) با ۲۵۴ رای

۱۰٫ عنوان Code Vein (کنسول پلی‌استیشن ۴) با ۲۵۲ رای

منبع متن: gamefa