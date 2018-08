دقایقی پیش شرکت Square Enix و استودیو Avalanche با انتشار تریلری جدید به نام "Tornado" بخش‌هایی جدید از گیم‌پلی بازی Just Cause 4 را به اشتراک گذاشتند.

به گزارش پردیس‌گیم، این تریلر صحنه‌هایی از قدرت و وسعت گردبادها و تاثیر آن‌ها بر گیم‌پلی را در کنار صحبت‌های کارگردان رواییِ بازی یعنی "عمر شکیر" به تصویر می‌کشد. Just Cause 4 شامل "گردبادهایی فیزیکی و وسیع" که "ساختمان‌ها را از بین برده، تکه‌های بسیاری را در هوا معلق ساخته و هواپیماها را در آسمان متلاشی می‌کند"، می‌شود. مسیر هر چیزی که سر راهِ گردبادها باشد توسط بازی در همان لحظه محاسبه می‌شود و خبری از انیمیشن‌های از پیش ساخته شده نیست.

Just Cause 4 توسط موتور APEX در دست ساخت قرار دارد. به گفته سازندگان، این موتور تخریب‌پذیری و شبیه‌سازی آب‌وهوا نظیر گردبادها را به بهترین شکل ممکن انجام خواهد داد. قلاب Rico در Just Cause 4 نیز با قابلیت‌ها و بهبودهایی جدید و ویژگی‌های شخصی‌سازی بازگشته است. هم‌چنین در این تریلر مبارزات بازی و محیط‌های آن نشان داده شده است.

در ادامه می‌توانید تصاویر و تریلر جدید و هیجان‌انگیز بازی را مشاهده نمایید.

عنوان Just Cause 4 در تاریخ 4 دسامبر (13 آذر) برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame