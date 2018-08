بازی Bloodstained: Ritual of the Night تا سال ۲۰۱۹ تاخیر خورد

به تازگی به‌روزرسانی در صفحه‌ی سرویس کیک‌استارتر (KickStarter) بازی Bloodstained: Ritual of the Night اعمال شده که نشان می‌دهد تاریخ انتشار این بازی به سال ۲۰۱۹ میلادی موکول شده است. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi)، تهیه‌کننده Bloodstained: Ritual of the Night، این بازی در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر خواهد شد. ایگاراشی اظهار داشت که […]

به تازگی به‌روزرسانی در صفحه‌ی سرویس کیک‌استارتر (KickStarter) بازی Bloodstained: Ritual of the Night اعمال شده که نشان می‌دهد تاریخ انتشار این بازی به سال ۲۰۱۹ میلادی موکول شده است.

با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi)، تهیه‌کننده Bloodstained: Ritual of the Night، این بازی در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر خواهد شد. ایگاراشی اظهار داشت که این تاخیر ناشی از بازخورد طرفداران به نسخه بتا است. به همین دلیل استودیو سازنده تصمیم گرفته تا سطح کیفی بازی را ارتقا دهد. بنابراین آن‌ها به زمان بیشتری برای اعمال این تغییرات نیاز خواهند داشت.

علاوه بر این، سازندگان اعلام کردند که دیگر برنامه‌ای برای عرضه Bloodstained: Ritual of the Night برروی پلی‌استیشن ویتا ندارند. بنابر گفته کوجی ایگاراشی، بخش اعظم ابن تصمیم‌گیری به سیاست‌های سونی برمی‌گردد؛ چرا که این شرکت قصد دارد تا ضمن توقف تولید محتوای فیزیکی، به برخی از ویژگی‌های پشتیبانی فروشگاه‌های آنلاین این کنسول دستی پایان دهد.

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که نسبت به پیش خرید Bloodstained: Ritual of the Night اقدام کرده‌اید، می‌توانید با مراجعه با فروشگاه مورد نظر نسبت به تغییر پلتفرم مقصد و یا گرفتن پول خود اقدام کنید. به‌زودی استودیو Inti Creators با ارسال ایمیلی اطلاعات تکمیلی را در اختیار خریداران بازی قرار خواهد داد.

در پایان کوجی ایگاراشی ضمن عذرخواهی از طرفداران اعلام کرد که تیم سازنده با تلاش بیشتری در حال توسعه و اعمال تغییرات مورد نظر بازی‌بازان است.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night در سال ۲۰۱۵ به‌ عنوان دنباله‌ی معنوی Castlevania: Symphony of the Night معرفی و سریعاً موفق به جمع‌آوری بیش از ۵٫۵ میلیون دلار کمک مالی در کیک‌استارتر شد و به راحتی از هدف ۵۰۰ هزار دلاری خود عبور کرد. این بازی در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۱۹ میلادی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa