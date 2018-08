راهنمایی جامع بازی For Honor

در میان عموم گیمرها ، یوبی سافت چندین سال است به عنوان شرکتی شناخته می‌شود که سعی دارد بدون متحمل شدن ریسک و تنها با پیدا کردن یک فرمول موفق صرفا آن را بسط دهد و بوسیله آن درآمد زایی کند . اگرچه این روند درون ساختار های عناوین جهان باز این شرکت به طور کامل صدق می‌کند الزاما نمیتوان آن را به تمام ساخته‌های آن تعمیم داد .

اما در این روزها که توجه بسیاری از بازیباز ها و سازنده ها به عناوین آنلاین و رقابتی سوق یافته به نظر میرسد برخلاف آنچه میپنداشتیم ، یوبی سافت در ساخت بازی‌های آنلاین محور خود ریسک‌هایی قابل توجهی پذیرفته چنانچه که در نسل حاضر ؛ نسل هشتم تغییر در روند سیاست های خود را با عرضه دو عنوان " For Honor و Rainbow Six Siege " و پشتیبانی عالی از آن‌ها به خوبی نشان داده است .

در این میان می‌توان از فور آنر به عنوان ریسک بزرگتر یوبی سافت یاد کرد ; عنوانی که پایه گذار سبک مبارزاتی جدیدی بوده و ایده‌ای را به کار بسته است که در میان بازی‌های رایانه‌ای کمتر شاهد آن بوده‌ایم . اگرچه مشکلات همیشگی بازی های یوبی‌سافت در ابتدا تا حدودی گریبان این اثر را نیز گرفته بود و عنوان مذکور در زمان عرضه با مشکلات مختلفی (از جمله عدم وجود سرورهای اختصاصی) همراه بود ؛ اما همانطور که ذکر شد با پشتیبانی خوب سازندگان و توجه آنها به پیشنهادات بازیبازان برای بهبود بازی ، فور آنر توانست تا پس از چند ماه خود را به خوبی خود از شکست نجات داده و اکنون پس از یک سال به عنوان یکی از بازی‌های انلاین محور شایسته مطرح شود .

با توجه به شروع فصل هفتم فور آنر بر آن شدیم تا مروری بر کاراکترهای بازی داشته و آن‌ها را با توجه به قابلیت‌هایشان در مودهای مختلف بازی دسته بندی کنیم . به دلیل تعلق داشتن هر کدام از شخصیت‌ها به یکی از چهار کلاس Vanguard، Heavy ، Assassin و Hybrid، آن‌ها را به همین ترتیب بررسی کرده و به نقاط ضعف و قوتشان خواهیم پرداخت.

پیش از هر چیز برای جلوگیری از نامفهوم شدن متن به توضیح تعدادی از اصطلاحات لازم خواهیم پرداخت:

Heavy/Light Attack (هوی/لایت اتک): ضربه سنگین/سبک.

Guard Break - GB: باز کردن گارد دشمن. با این کار می‌توان یک هوی اتک به دشمن وارد کرد.

Counter Guard Break - CGB: دفاع در برابر گارد بریک.

Parry: دفع ضربه حریف با استفاده از سلاح. پری کردن یک هوی اتک، یک لایت اتک و پری کردن یک لایت اتک، یک هوی اتک را گارانتی می‌کند.

Out of Stamina - OOS: با خالی شدن کامل نوار استقامت، فرد در این حالت قرار می‌گیرد. در حالت OOS نوار استقامت دیرتر پر شده، ضربات به مراتب کنده تر بوده و شخصیت آسیب پذیرتر خواهد گشت.

Hyper Armor :با داشتن آرمور ضربات کاراکتر به دو ضربه حریف برای قطع شدن نیاز خواهند داشت.

Zone Attack: ضربه‌ای سریع، با میزان آسیب بالا که نصف نوار استقامت را خالی می‌کند. زون اتک هر شخصیت مختص به او بوده و با سایرین متفاوت است.

Bleed: قابلیتی که سبب خون ریزی و کم شدن سلامتی حریف به صورت تدریجی می‌شود.

Full Block Stance: با قرار گرفتن در این حالت ضربات دشمن از همه جهت‌ها دفاع می‌گردند و با زمان بندی درست، امکان انجام ضد حمله را به فرد می‌دهد.

Max Punish: حداکثر میزان آسیبی که می‌توان در اثر اشتباه دشمن به او وارد کرد.

Unblockable Attacks: ضرباتی که در حالت عادی به هیچ وجه قابل دفاع نیستند و در بهترین حالت تنها می‌توان آن‌ها را پری کرد.

Feats: توانایی‌هایی که در مودهای 4v4 بازی با انجام کارهای مختلف به مرور آزاد خواهند شد. هر شخصیت دارای 12 فیت است که پیش از هر مسابقه می‌توان ۴ مورد از آن‌ها را انتخاب کرد.

VANGUARDS

Warden

گروه: شوالیه

رده: S در 1v1/ A در 2v2/A در 4v4

واردن اولین شخصیت بازی است. در دنیای فور آنر واردن‌ها به عنوان محافظان افراد ضعیف محسوب می‌شوند و در واقع می‌توان آن‌ها را نماد شوالیه‌های ایده آل قرون وسطایی دانست. برای یک واردن عدالت و پایبندی به عهد و پیمان بالاترین ارزش‌ها به شمار می روند. سلاح واردن در زمان نبرد یک شمشیر بلند است و به دلیل سادگی حرکات و عدم داشتن حرکات ترکیبی متعدد بر خلاف سایر مبارزان، بهترین شخصیت برای افراد تازه کار به حساب می‌آید. تغییرات انجام شده در فصل هفتم سبب شده‌اند تا پس از گذشت چند فصل، واردن دوباره تبدیل به یکی از بهترین شخصیت‌های بازی شود. توانایی اصلی واردن شولدر بش (Shoulder Bash) است که پایه اکثر حملات او به شمار می‌آید. با تغییرات صورت گرفته اکنون پنجره زمانی شارژ شدن کامل شولدر بش به طور قابل ملاحضه‌ای افزایش یافته است و می‌توان آن را در هر زمانی قبل از شارژ کامل و یا حتی در ۱۰۰ میلی ثانیه اول حرکت کنسل کرد. افزایش مسافت و ردیابی (Tracking) شولدر بش به معنی دشوار شدن فرار از دست واردن و امکان بالای آسیب زدن به حریف در صورت استفاده مناسب از آن است. واردن همچنین Feat های مناسبی برای استفاده در مبارزات گروهی داشته و با توجه به دسترسی به هوی اتک Unblockable کار آمدی مناسبی در حملات گروهی دارد. نقطه ضعف واردن مدیریت ضعیف استامینا و میزان ریکاوری بالای حملات او است که سبب می‌شود در صورت ناکام ماندن ضرباتش، کاملا در اختیار دشمن قرار بگیرد.

Kensei

گروه: سامورائی

رده: A در 1v1/ S در 2v2/A در 4v4

وظیفه هر کنسی در زندگی، مراقبت از مردم و امپراتور است. این شمشیر زنان حرفه‌ای همواره به دنبال ترقی و رسیدن به جایگاهی والا هستند. سلاح کنسی، نوداچی، ورژن بزرگتر و سنگین تر کاتانا است. کنسی در مبارزات بر ترکیب ضربات مختلف و گارد بریک برای گیج کردن دشمن تمرکز دارد. با دسترسی داشتن به میکس آپ‌های مختلف، کنسی به خوبی می‌تواند حریفان خود را به چالش بکشد. علاوه بر ضربه‌های ترکیبی متعدد، زون اتک کنسی نیز می‌تواند حریفان را به خوبی مجازات کند. این مورد به خصوص در مود 2v2 بازی بسیار تاثیر گذار است زیرا زون اتک علاوه بر داشتن سرعت بالا، میزان فاصله مناسبی را نیز پوشش می‌دهد. در مودهای 4v4 ، کنسی با Feat های تاثیرگذار خود به خوبی ظاهر می‌شود به خوبی قادر به تغییر نتیجه مبارزه است. شاید بزرگترین مشکل کنسی را بتوان مدت زمان قابل توجه برای آغاز زنجیره حملاتش دانست.

Raider

گروه: وایکینگ

رده: C در 1v1/ C در 2v2/A در 4v4

جنگجویان برگزیده خدایان، این ریدرها هستند که ارتش‌ها را به حرکت در می‌آورند. آن‌ها قهرمانان بزرگ وایکینگ‌ها هستند که باعث هراس دشمنان می‌شوند و از مرگ نیز ترسی ندارند. سلاح ریدرها یک تبر بزرگ است و در مبارزات بر گیج کردن دشمن و وارد آوردن ضربات سنگین تمرکز دارند. خطرناک ترین ضربه ریدر زون اتک او است که به همراه سایر حرکاتش می‌تواند دشمن را به دام بیاندازد.

اگرچه ترکیب زون اتک ریدر در ترکیب با سایر ضرباتش می‌تواند برای بازیکنان معمولی تا حدودی دردسر ساز باشد، اما در لول‌های بالاتر حرکات وی کامل قابل پیش‌بینی هستند. به این مورد باید سرعت پایین ضربات را نیز اضافه کرد. با این حال ریدر دارای قوی ترین Max Punish در بازی است و به خوبی می‌تواند نتیجه یک بازی باخته را کاملا تغییر دهد. در مودهای چند نفره زون اتک و ضربات گیج کننده ریدر می‌توانند موثر واقع شوند؛ هرچند با داشتن تمرکز می‌توان از آنها اجتناب کرد.

HEAVIES

Conqueror

گروه: شوالیه

رده: S در 1v1/S در 2v2/ A در 4v4

Conquerorها زندانیانی هستند که به دلیل توانایی و مهارتشان در میدان جنگ به کار گرفته شده اند. Conqueror ها در میدان نبرد سپر و گرز (flail) به دست می‌گیرند و از توانایی‌های دفاعی قابل توجهی برخوردار هستند. قابلیت‌های تهاجمی بالا در قالب شیلد بش (Shield Bash) با امکان زمان بندی‌های مختلف برای حمله، به همراه توانایی دفاعی بالا با امکان پری کردن ضربات دشمن با استفاده از زون اتک و تحت فشارگذاشتن حریف به روش‌های مختلف، این کاراکتر را در زمره قوی ترین شخصیت‌های بازی قرار داده است. با قرار گیری به موقع در حالت Full Block Stance، یک Conqueror می‌تواند حریف را به طرز قابل توجهی مجازات کند. Conqueror از شخصیت‌هایی محسوب می‌شود که توانایی بالایی در دوام آوردن در برابر حمله همزمان چند حریف را دارد. نقطه ضعف اصلی Conqueror بازه حرکتی کم ضرباتش است.

Warlord

گروه: وایکینگ

رده: S در 1v1/ A در 2v2/B در 4v4

وارلوردها فرماندهان وایکینگ‌ها و هدایتگر آن‌ها در میدان نبرد هستند. سپر و شمشیری که هر وارلورد با خود حمل می‌کند، نماینگر سنت‌هایی باستانی است که تا کنون در میان آن‌ها حفظ شده‌اند. وارلورد از جمله معدود شخصیت‌هایی است که از ابتدای عرضه بازی تا کنون تغییر چندانی نکرده‌اند اما از توانایی‌های متعددی بهره برده و همواره در صدر لیست قدرتمند ترین شخصیت‌ها قرار داشته‌اند. Crushing Charge از تاثیرگذار ترین توانایی‌های یک وارلورد به حساب می‌آید. توانایی به زمین انداختن حریف‌هایی که در حالت OOS قرار دارند و وارد کردن ضربات متعدد به آنها به همراه زون اتک فوق العاده، Headbutt و همچنین داشتن Hyper Armor در ضربات سنگین، قابلیت‌های هجومی وارلورد را به شدت افزایش داده است. اگرچه توانایی‌های هجومی وارلورد در دوئل‌ها بسیار کارآمد است، در مودهای چند نفره با وجود وارد کردن آسیب قابل توجه، سبب پر شدن سریع نوار خشم حریف می‌شوند که این مسئله باعث ‌می‌گردد تا وارلورد آنطور که انتظار می‌رود برای مبارزات گروهی مناسب نباشد.

Shugoki

گروه: سامورائی

رده: C در 1v1/ C در 2v2/C در 4v4

قرن‌هاست که سامورایی‌ها در کنار وایکینگ‌ها و شوالیه‌ها در حال زندگی هستند با این حال، در دنیای فور آنر به عنوان قومی جدید شناخته می‌شوند که پس از ترک سرزمین اصلیشان پا به قلمرو فعلی گذاشته‌اند. به دلیل تعداد کم، این مردم همواره به محافظانی قدرتمند نیاز داشته‌اند تا مانع فروپاشی حکومت فعلیشان شوند. این محافظان همان شوگوکی‌ها هستند که با بدن و سلاح عظیم خود ترس را در دل دشمنان می‌افکنند. در هنگام نبرد، تکیه شوگوکی بر خط سلامتی بسیار زیاد خود و صبر برای استفاده از غفلت دشمنان است.

هیچ شکی نیست که اکنون و پس از تغییرات صورت گرفته در سیستم گارد بریک بازی در فصل‌های قبل، شوگوکی تبدیل به ضعیف ترین کاراکتر بازی شده است. کندترین شخصیت بازی که اگرچه دارای خط سلامتی زیادی بوده و به طور پیش فرض دارای آرمور است، به سبب قابل پیش‌بینی بود اکثر حملاتش از مقابله با سایرین عاجز است و به صبر بالایی برای نتیجه گرفتن نیاز دارد.

ASSASSINS

Gladiator

گروه: شوالیه

رده: S در 1v1/ C در 2v2/B در 4v4

به عنوان جنگجویانی که سال‌ها در میدان‌های مبارزه مهارت خود را به نمایش گذاشته‌اند، گلادیاتورها اهداف خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند. برای داشتن حداکثر سرعت ممکن در برابر رقیب، گلادیاتورها از حداقل زره ممکن استفاده می‌کنند بتوانند در آسودگی کامل هنر خود را به نمایش بگذارند. سلاح گلادیاتورها در میدان نبرد نیزه سه شاخه و سپر کوچکی است که با خود حمل می‌کنند.

حرکات ترکیبی متعدد و زون اتک فوق العاده، گلادیاتور را به یکی از بهترین دوئلیست ها تبدیل کرده است. گلادیاتور می‌تواند به خوبی حریف خود را گیج کرده و او را به اشتباه بیاندازند. به سبب زمان ریکاوری بالا بعضی از حرکات و همچنین داشتن گارد غیر ثابت با مدت زمان بسیار پایین، سبب کارآمدی نسبتا پایین وی در مبارزات گروهی شده است. Feat های گلادیاتور بیشتر از این که در کارهای گروهی کاربرد داشته باشند، مختص به افزایش قدرت شخص او هستند.

Berserker

گروه: وایکینگ

رده: A در 1v1/ A در 2v2/A در 4v4

برزرکرها جنگجویان وحشی وایکینگ هستند که در نبرد از دو تبر استفاده می کنند. خون و خونریرزی و کشتن دشمنان تمام چیزی است که یک برزرکر به آن اهمیت می‌دهد و در راه رسیدن به آن حاضر است همه چیز را فدا کند.

داشتن هایپر آرمور در ضربات سبک و سنگین، برزرکر را به کابوس سایر اسسین‌ها تبدیل کرده است. دسترسی به هایپر آرمور سبب شده تا شروع حمله علیه برزرکر کاری چالش برانگیز باشد و به او این امکان را می‌دهد تا بتواند علاوه بر وارد کردن آسیب زیاد، حملات دشمن را ناکام بگذارد. در مبارزات چند نفره می‌توان حساب زیادی بر روی یک برزرکر باز کرد زیرا حملات سریع وی در ترکیب با ضربات سایر افراد گروه می تواند آسیب بسیار بالایی به دشمن وارد کند. نکته ضعف برزکر امکان آسیب دیدن زیاد در رد و بدل کردن حملات با هایپر آرمور است.

Shaman

گروه: وایکینگ

رده: A در 1v1/ B در 2v2/S در 4v4

می‌گویند تنهایی زیاد می‌تواند انسان را دیوانه کند. در میان وایکینگ‌ها، شمن‌ها مصداق بارز این جمله هستند. خوی وحشیگری شمن‌ها چیزی است که دشمنان را به هراس می‌اندازد. در مبارزات شمن از خنجر و تبر استفاده می‌کند.

در مدت زمانی که از عرضه فور آنر می‌گذرد شاید کمتر شخصیتی به اندازه شمن منفور بوده باشد. داشتن قابلیت‌های تهاجمی قدرتمند که نه تنها آسیب زیادی به دشمن وارد می‌کنند، بلکه بعضا غیر قابل پیش بینی بوده و تمرکز خوبی برای دفاع می‌طلبند شمن را به یکی از قوی ترین شخصیت‌های بازی تبدیل کرده است. با واردن کردن Bleed به حریف و Pounce پس از آن، شمن می‌تواند آسیب قابل توجهی به حریف وارد کند و نتیجه نبرد را کاملا به سود خود تغییر دهد. شمن به تنهایی قوی ترین کاراکتر در مبارزات گروهی محسوب می‌شود زیرا علاوه بر داشتن توانایی‌های هجومی قابل توجه می‌تواند پس از زخمی کردن دشمن آسیب زیادی به او زده و سلامتی خود را نیز به خوبی بازیابی کند. نقطه ضعف شمن قابل پیش بینی بودن حرکاتش برای گیمرهای حرفه‌ای است.

Peacekeeper

گروه: شوالیه

رده: A در 1v1/ B در 2v2/A در 4v4

اگر شمن در میان وایکینگ‌ها به عنوان دیوانه شناخته می‌شود، در میان شوالیه ها این پیسکیپر است که نقشی مشابه با او ایفا می‌کند. سلاح پیس کیپر دو شمشیر کوتاه و تکیه او در مبارزات به سرعت عمل و ضربات زهر دارش است. با داشتن سریع ترین زون اتک در بازی، پیسکیپر می‌تواند به راحتی حرکات سایرین را پری کند. توانایی Dagger Cancel پیسکیپر در مقابل شخصیت‌های بدون گارد ثابت (اسسین‌ها) بسیار کار آمد است. با توجه به حرکات سریع پیسکیپر و همچنین آسیب بالایی که می‌تواند با گارد بریک به دشمن به آن وارد کند، می‌توان از وی به عنوان شخصیتی مناسب برای کارهای گروهی نام برد. نقطه ضعف پیسکیپر زمان ریکاوری نسبتا بالای بعضی از ضربات و میزان آسیب نسبتا کم آن‌ها است.

Shinobi

گروه: سامورائی

رده: A در 1v1/ B در 2v2/B در 4v4

سریعترین و آزار دهنده ترین کاراکتر بازی که مبارزه با وی به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد. شینوبی‌ها تا مدت‌ها به عنوان گروهی مخفی در میان سامورایی‌ها به شمار می‌رفتند. سلاح شینوبی kusarigama، توانایی حمله از راه دور و نزدیک را به او می‌دهد.

سرعت زیاد و میزان آسیب قابل توجهی که ضربه‌های سبک و سنگین وی بر دشمن وارد می‌کند به همراه دسترسی به ضربات از راه دور، سبب شده تا وی به حریفی ترسناک تبدیل شود. اگرچه CGB از مهارت‌های پایه بازی به حساب می‌آید، شینوبی در مبارزات چند نفره با گارد بریک کردن حریف می‌تواند آسیب قابل توجهی به او وارد کرده و او را در مقابل ضربات سایرین بی دفاع بگذارد. نقطه ضعف قابل توجه شینوبی خط سلامتی او است که پایین ترین میزان سلامتی در میان شخصیت‌های بازی به حساب می‌آید.

Orochi

گروه: سامورائی

رده: A در 1v1/ C در 2v2/B در 4v4

سربازان مخصوص امپراطور؛ جنگجویان ماهری که با دقت و سرعت خود می‌توانند قوی ترین دشمنان را به راحتی از پای در آورند. سلاح مورد علاقه اوروچی، کاتاناست.

اوروچی یکی از سریعترین کاراکترهای بازی است که به ضرباتی سبک و بسیار سریع دسترسی دارد. تکیه اوروچی بر روی ضربات سبک بسیار سریعش است که تنها با پیش‌بینی می‌توان آن‌ها را پری کرد. این مهم باعث شده تا اوروچی در دستان فردی صحیح بسیار خطرناک ظاهر شود و رقیب‌های نا‌آگاه خود را به راحتی از پای در آورد.

به لطف داشتن تعدادی از بهترین Feat های بازی، می‌توان در مبارزات چند نفره بر روی اوروچی حساب کرد با این حال میزان نسبتا کم آسیب رسانی ضربات وی سبب می‌شود تا در جایگاهی پایین تر از آنچه که باید قرار بگیرد.

HYBRIDS

Highlander

گروه: وایکینگ

رده: S در 1v1/ A در 2v2/A در 4v4

جنگجویان قدرتمندی که در کوه‌ها زندگی می کنند و به واسطه پیمان باستانی خود به وایکینگ‌ها پیوسته اند. سلاح ترسناک آنها، کلیمور (Claymore)، بزرگترین و سنگین ترین شمشیری است که تاکنون ساخته شده. های‌لندر دارای دو فرم مبارزه دفاعی و هجومی است که او را به شخصیتی متمایز از دیگران تبدیل می‌کند. با قرار گرفتن در حالت Offensive Stance اگرچه های‌لندر توانایی دفاع کردن را به طور کامل از دست می‌دهد، اما با توجه به داج‌های سریع و ضربات سنگین Unblockable با میزان آسیب بسیار بالا، به همراه ترکیب لگد و گرفتن دشمن که فرار از آن‌ها کار راحتی نیست سبب می‌شود تا های‌لندر به عنوان یکی از قوی‌ترین کاراکترهای بازی عرض اندام کند. موارد ذکر شده در زمانی که حریف در حالت OOS قرار داشته باشد تاثیر به مراتب بیشتری دارند و می‌توانند سرنوشت یک مبارزه را به راحتی تغییر دهند. به دلیل عدم توانایی دفاع کردن در حالت Offensive Stance، های لندر در مقابل کاراکترهای با حملات سریع آسیب پذیر است.

Nobushi

گروه:سامورائی

رده: B در 1v1/ S در 2v2/A در 4v4

به دلیل کمبود سرباز و نفرات در میان سامورایی‌ها، این خود مردم هستند که باید برای دفاع از خود دست به کار شوند. این موضوع در قالب نوبوشی‌ها تجلی یافته است. زنان جنگجویی که در میدان نبرد بر مبارزه از فاصله دور از دشمن به وسیله سلاح زهرآگین خود، Naginata، تمرکز دارند. نوبوشی یکی از خاص ترین هیروهای بازی بواسطه داشتن قابلیت Hidden Stance است. به طور کلی نوبوشی به عنوان کاراکتری شناخته می‌شود که برای پیروزی بیش از هر چیز بر روی قبلیت های دفاعی خود تمرکز می‌کند. اگرچه نوبوشی به حرکات ترکیبی چندانی دسترسی ندارد، با این حال به سبب خونریزی دشمن بوسیله ضربه‌هایش، می‌تواند میدان نبرد را به خوبی کنترل کند. زون اتک نوبوشی با بازه زیادی که در بر می‌گیرد، در مبارزات گروهی بسیار کاربردی است.

Lawbringer

گروه: شوالیه

رده: C در 1v1/ C در 2v2/A در 4v4

برقرار کنندگان عدالت، لابرینگرها مجریان قانون در دنیای فور آنر هستند. مهم نیست کی و کجا؛ آنها سرانجام می آیند تا به آشوب خاتمه دهند. زره لابرینگرها کاملا یکپارچه بوده و روش ساخت آن یکی از رازهای محفل آنهاست و سلاح آن ها تبرزینی است که همواره با خود حمل می کنند.

حملات لابرینگر بر پایه ضدحمله چیده شده‌اند. لابرینگر یکی از جالبترین شخصیت های فور آنر است که می‌تواند بسیار بهتر از آنچه نشان می‌دهد عمل کند. خط سلامتی زیاد به همراه Max Punish فوق العاده باعث می‌شوند تا شکست دادن این برج متحرک سخت تر از آنچه به نظر می‌رسد باشد. نقطه ضعف لابرینگر کندی و قابل پیش بینی بودن ضربات او است. در مبارزات چند نفره می‌توان حساب ویژه‌ای بر روی لابرینگر باز کرد. پس از فعال شدن همه فیت‌هایش، لابرینگر می‌تواند با استفاده از بمب‌های خود، کار را برای حریفان بسیار سخت کرده و آسیب بسیار زیادی به آن‌ها وارد کند.

Valkyrie

گروه: وایکینگ

رده: A در 1v1/ C در 2v2/C در 4v4

در میان وایکینگ‌ها، از والکری‌ها به عنوان عهد بستگان با خدایان یاد می‌شود. این زنان نیزه و سپر به دست در میدان نبرد همواره به عنوان جاسوسان و پیش قراولان وایکینگ‌ها عمل می‌کنند. به عنوان یک Hybrid، تمرکز والکری بر روی استفاده درست از ضربات سبک و سنگین قرار دارد. اگرچه در ابتدای سیزن جدید تغییراتی در ضربات و حرکات ترکیبی والکری ایجاد شد، اما این کاراکتر هنوز راه درازی برای عرض اندام به عنوان یک شخصیت قوی در پیش دارد. میکس‌آپ‌های والکری می‌توانند در مبارزات تا حدودی دردسر ساز باشند اما به دلیل زمان ریکاوری بالا، درصورت درست تشخیص داده شدن کاملا برعکس عمل کرده و سبب وارد شدن آسیب زیادی به خود او می‎شوند. در مبارزات چند نفره والکری می‌تواند تا حدودی دردسر ساز ظاهر شود اما به طور کلی به اندازه کافی قدرتمند نیست.

Centurion

گروه: شوالیه

رده: B در 1v1/ C در 2v2/C در 4v4

سنتوریون‌ها سربازان امپراطوری قدیمی هستند که قرن‌ها پیش بر سرزمین کنونی شوالیه‌ها حکومت می‌کرده‌اند. اگرچه تصور می‌شد که همه سنتوریون‎‌ها از بین رفته‌اند، با این حال هنوز تعدادی از آن‌ها بوده و برای احیای شکوه امپراطوری خود می‌جنگند. سنتورین در مبارزات از شمشیر کوتاه (گلدیوس) استفاده می‌کند و نحوه مبارزه وی بر خالی کردن نوار استقامت دشمن و فشار آوردن به او با استفاده از هوی اتک‌های سریع و سایر حرکاتش متمرکز است. تغییرات متعددی که در فصل‌های گذشته به درخواست کاربران بر روی سنتوریون اعمال شد سبب گشته تا این شخصیت جایگاه خود را به عنوان یک کاراکتر قوی (و صد البته اعصاب خردکن!) از دست بدهد. در شرایط فعلی یک سنتوریون بیش از هر چیز بر روی کنسل کردن ضرباتش و گارد بریک دشمن تمرکز می‌کند که این موضوع باعث طولانی و خسته کننده شدن مبارزات می‌شود. همچنین با توجه به بازه حرکتی کم حملات، نمی‌توان حساب چندانی در نبردهای چند نفره بر روی سنتوریون باز کرد.

Aramusha

گروه: سامورائی

رده: C در 1v1/ C در 2v2/C در 4v4

آراموشا به سامورائی مطرودی گفته می‌شود که افتخار وعزت خود را در گذشته از دست داده و اکنون به عنوان مزدور فعالیت می کند. در بازی آراموشا از دو کاتانا به صورت همزمان استفاده می‌کند. تمرکز آراموشا در مبارزات بر روی ضربات ترکیبی از جهات مختلف است. همچنین او تنها سامورائی است که به Full Block Stance دسترسی دارد. آراموشا ضعیف ترین شخصیت بازی در کنار شوگوکی به حساب می‌آید. میکس آپ‌های آراموشا اگرچه می‌توانند بازیکنان تازه کار را به دام بیاندازد، اما با کمی مهارت می‌توان به راحتی با آن‌ها مقابله کرد. آراموشا ضعیف ترین کراکتر در مبارزات چند نفره نیز به حساب می‌آید و قابلیت‌های او در مبارزات کارایی خاصی ندارند.

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با شخصیت‌های بازی For Honor آشنا کرده و آن‌ها را با توجه به توانایی‌هایشان به طور کلی رده بندی کنیم. این رده بندی با توجه به نظرات بازیکنان حرفه‌ای صورت گرفته و سعی شده است تا کارایی هر شخصیت در بخش‌های مختلف را به نمایش بگذارد.

در انتها نظر شما چیست؟ کدام کاراکترها ضعیف تر و یا قوی تر از چیزی هستند که در این لیست نشان داده شده است؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

