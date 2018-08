جزئیاتی از نسخه کالکتور بازی Sekiro: Shadows Die Twice منتشر شد

Sekiro: Shadows Die Twice جدیدترین ساخته استودیو موفق فرام سافتور (From Software) است. حال با اعلام تاریخ انتشار بازی، جزئیاتی از نسخه کالکتور منتشر شده است. نسخه کالکتور Sekiro: Shadows Die Twice شامل یک نسخه از بازی، مجسمه‌ای هفت اینچی از شخصیت شینوبی (Shinobi)، کتاب هنری، سه سکه طلایی، نقشه‌ فیزیکی جهان بازی و یک نسخه دیجیتالی از […]

Sekiro: Shadows Die Twice جدیدترین ساخته استودیو موفق فرام سافتور (From Software) است. حال با اعلام تاریخ انتشار بازی، جزئیاتی از نسخه کالکتور منتشر شده است.

نسخه کالکتور Sekiro: Shadows Die Twice شامل یک نسخه از بازی، مجسمه‌ای هفت اینچی از شخصیت شینوبی (Shinobi)، کتاب هنری، سه سکه طلایی، نقشه‌ فیزیکی جهان بازی و یک نسخه دیجیتالی از موسیقی‌های این عنوان خواهد بود.

عنوان Sekiro در دوران سنگوکو (Senguko) جریان دارد؛ دوره‌ای که در آن، کشور ژاپن با درگیری‌های سیاسی و نظامی زیادی مواجه بود. بازی روایتگر داستان فردی به نام شینوبی، یکی از نوادگان قبیله‌ای کهن و قدیمی در سرزمین آشینا (Ashina) است.

از دیگر خبر‌های مربوط به Sekiro: Shadows Die Twice می‌توان به حضور آن در رویداد Gamescom 2018 اشاره کرد. همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از این بازی می‌توانید به این قسمت مراجعه فرمایید.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice در تاریخ جمعه ۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ (۲۲ مارس ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

Sekiro: Shadows Die Twice از طریق استیم (Steam) در دسترس کاربران پلتفرم رایانه‌های شخصی قرار خواهد گرفت. شما هم اکنون می‌توانید نسبت به پیش خرید بازی برای پلتفرم مورد نظر خود اقدام کنید.

منبع متن: gamefa