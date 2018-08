Assassin’s Creed Odyssey دارای سیستم آب و هوایی پویا خواهد بود

سیستم آب و هوایی شاید به اندازه فیزیک در بازی‌های ویدئویی ضروری نباشد اما مطمئنا در بازی‌های جهان باز به مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild و یا Metal Gear Solid که دارای گیم‌پلی اضطراری (emergent) هستند، وجود این سیستم بسیار تاثیر گذار خواهد بود. حال به نظر می‌رسد Assassin’s Creed Odyssey نیز […]

سیستم آب و هوایی شاید به اندازه فیزیک در بازی‌های ویدئویی ضروری نباشد اما مطمئنا در بازی‌های جهان باز به مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild و یا Metal Gear Solid که دارای گیم‌پلی اضطراری (emergent) هستند، وجود این سیستم بسیار تاثیر گذار خواهد بود. حال به نظر می‌رسد Assassin’s Creed Odyssey نیز به مانند بازی‌های یاد شده، دارای سیستم آب و هوایی پویا خواهد بود.

سری Assassin’s Creed با انتشار نسخه‌ی Origins در سال گذشته یک قدم رو به جلو برداشت. حال به نظر می‌رسد Assassin’s Creed Odyssey قصد دارد پا را از این فراتر بگذارد و به همین دلیل در این بازی شاهد سیستم آب و هوایی پویا خواهیم بود؛ از بارش باران و رعد و برق گرفته تا مه گرفتگی.

بن هال، کارگردان بازی Assassin’s Creed Odyssey، سیستم آب و هوایی آن را این گونه توصیف می‌کند:

هرچه که در بازی کاوش می‌کنید با اتمسفرهای زیادی روبرو خواهید شد و در مکان‌هایی قدم می‌گذارید که هر کدام آب و هوای متفاوتی دارند. برخی مه آلود هستند، برخی بارانی و برخی نیز طوفانی خواهند بود زیرا ما سیستم آب و هوایی کامل و جدیدی را طراحی کردیم. بنابراین علاوه بر آسمان آبی و آفتابی، ممکن است وقتی به اقیانوس می‌روید هوا طوفانی شده و کشتی شما در میان موج‌های خروشان دریا گرفتار شود و یا هرچیز دیگری. این سیستم آب و هوایی بسیار جذاب و هیجان انگیز است که به صورت کاملا پویایی اتفاق می‌افتد.

سیستم آب و هوایی پویا مطمئنا ویزگی جدید بسیار خوبی است اما بهتر می‌شود اگر در هنگام مبارزات، مخفی‌کاری و کاوش در دنیای بازی نیز شاهد این سیستم آب و هوایی پویا باشیم؛ دقیقا به مانند بازی های The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. به بیان ساده‌تر یوبی‌سافت مشخص نکرده است که آیا سیستم آب و هوایی پویا فقط مخصوص اقیانوس و هنگامی که بر‌روی عرضه کشتی حضور دارید خواهد بود یا خیر. در هر صورت این ویژگی به همراه بازگشت سیستم مبارزات دریایی قطعا ما را به یاد بازی Balck Flag انداخته و نوید تجربه‌ای امیدوار کننده را می‌دهد.

بازی Assassin’s Creed Odyssey در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ( ۵ اکتبر ۲۰۱۸) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa