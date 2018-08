رئیس PS4 بعد از اینکه برای اولین بار God Of War را بازی کرد "وحشت زده" بود

عنون God Of War به راحتی یکی از محبوب‌ترین بازی‌های سال گذشته است که تحسین متنقدان را نیز برانگیخت و درحالی که بعد از عرضه موفقیت بزرگی به همراه داشته، همیشه اینقدر قاطع نبوده که این بازی PS4 عدالت را در حق سری بازی ادا کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از gamespot، در حین گفتگو در Devcom 2018، رویداد توسعه دهنده محور در نمایشگاه Gamescom کارگردان خالق بازی یعنی کوری بارلاگ به شکلی بی‌پرده درباره چالش‌هایی که او و تیمش در حین توسعه با آن برخورد کردند، از جمله زمانی که شوهی یوشیدا، رئیس استودیوهای جهانی سرگرمی‌های تعاملی سونی برای تجربه‌ی بازی آمده با حضار صحبت کرده.

به گزارش Gameindustry.biz، درحین تست‌های بازی، بخش‌های زیادی از God of War هنوز ناهنجار به نظر می‌آمد. بارلاگ گفت: "قسمتی از مشکل به خاطر این بود که وقتی درحال ساخت موتور و ابزارها بودیم، مکانیک‌ها را هم می‌ساختیم، همینطور که مکانیک‌ها را طراحی می‌کردیم، داشتیم روی طراحی مراحل هم کار می‌کردیم، تمام گروه‌ها مجبور بودند همه‌چیز را همزمان بسازند". وی همچنین اضافه کرد بسیاری از افرادی که بازی را تست کردند واکنش‌های شدیدی نسبت به بازی در این نقطه داشتند، بعد از دیدن یک سری بخش‌های سینماتیک و گیم‌پلی تیم کوری را به "نابود کردن" کریتوس متهم می‌کردند.

وقتی تیم God of War میخواست دمویی از بازی منتشر کند، آن هم زمانی که 6 ماه تا عرضه فاصله داشتند، شوهی یوشیدا برای تجربه‌ی بازی به استودیو آمد. بارلاگ بیان کرد: "یعنی، نرخ فریم‌ریت افتضاح بود، همه‌چیز حس بدی داشت. او داشت بازی میکرد، شانه‌هایش را بالا داده بود، سرش یک کوچولو می‌لرزید. یه جورایی فقط سرش را تکان داد و از در خارج شد... هیچوقت به من نگفت چه حسی داشته. درواقع، این را فقط به یکی از دوستانم گفت که در یک مهمانی دیده. (یوشیدا) گفت: اوه، روی God of War کار میکنی؟ باید بگم، اون روزی بازی رو انجام دادم. وحشت کردم". بارلاگ اضافه کرد که این نقطه‌ای بوده که تیمش را برای بالا بردن فریم‌ریت و کار کردن روی تعدادی از مشکلات اساسی God of War جمع کرده.

در انتها، یوشیدا برای بار دوم آمد که بازی را تجربه کند. بارلاگ گفت: "دوباره بازی کرد و می‌شد دو حالت شوهی را دید. وحشت زده خیلی سفت و سخت‌تر است. دفعه دوم، وحشت زده نبود. فوق‌العاده خوب بود. خیلی هیجان‌انگیز". God of War در 31 فروردین 97 منتشر شد و نقدهایی غوغایی دریافت کرد، از جمله نقد GameSpot که به بازی امتیاز 9/10 داد. با وجود فرایند پر فراز و نشیب توسعه، به گفته‌ی منتقد پیتر براون در آخر "یک بازی اکشن جذاب با ست‌پیس‌های حماسی، بودجه بزرگی که به خوبی صرف شده و نبردهای نفس گیر" در آمد.

او اضافه کرد؛ "چیزی که ممکن است باعث تعجبتان شود این است که روایت داستان چقدر به بلوغ رسیده. مثلاً کریتوس، خدای جنگ گذشته را به یاد دارد درحالی که نیاز به بهبود را نیز اغراق می‌کند. هر کار جدید انجام شده برای بهتر شدن بازی است و در نتیجه همه‌چیز به منفعت دهی رسیده. کریتوس دیگر یک وحشی قابل پیش‌بینی نیست. خدای جنگ دیگر یک سری اکشن قدیمی نیست. با این ریبوت، با اعتماد به نفس در مسیری جدید قدم می‌گذارد که امیدوارم به ماجراجویی‌هایی هیجان‌انگیزتر بیشتری بی‌انجامد."

در خبری دیگر مربوط به God of War، بازی به تازگی به روزرسانی‌ای منتشر کرده که حالت New Game Plus را به بازی اضافه می‌کند. این حالت اجازه می‌دهد دوباره بازی را انجام دهید ولی با دسترسی به مواردی که بازگشایی کردید، توانایی‌ها و سلاح‌ها، که یعنی می‌توانید همه را در ابتدای بازی در اختیار داشته باشید.

منبع متن: pardisgame