حالت نیو گیم پلاس به بازی God of War اضافه شد

چندی پیش حالت جدید نیو گیم پلاس به بازی فوق العاده God of War اضافه شد تا کاربران بتوانند باری دیگر به سراغ تجربه این بازی بروند. استودیو سازنده بازی God of War یعنی سونی سانتا مونیکا (Sony Santa Monica)، جدیدترین به‌روزرسانی بازی God of War را منتشر کرد که محتویات جدیدی را با خود […]

چندی پیش حالت جدید نیو گیم پلاس به بازی فوق العاده God of War اضافه شد تا کاربران بتوانند باری دیگر به سراغ تجربه این بازی بروند.

استودیو سازنده بازی God of War یعنی سونی سانتا مونیکا (Sony Santa Monica)، جدیدترین به‌روزرسانی بازی God of War را منتشر کرد که محتویات جدیدی را با خود همراه دارد. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم این به‌روزرسانی، اضافه شدن حالت نیو گیم پلاس است که البته اضافه شدن آن به بازی، از قبل اعلام شده بود.

کاربران قادر خواهند بود تا با اضافه شدن حالت نیو گیم پلاس، باری دیگر ماجراجویی خود را با کریتوس و فرزندش آترئوس آغاز کنند. در واقع این حالت جدید، به شما اجازه خواهد داد تا با تمامی مهارت‌ها، تجهیزات و آیتم‌هایی که در گذشته به دست آوریده‌اید، بازی را از ابتدا آغاز کنید و دیگر نیازی به جمع‌آوری دوباره منابع نداشته باشید. از سویی دیگر، نیازی نیست که برای شروع حالت نیو گیم پلاس، میزان درجه سختی انتخابی شما همان درجه سختی باشد که برای اولین بار و برای آغاز ابتدایی انتخاب کردید. در این حالت می‌توانید برای مثال، بازی را از سخت‌ترین درجه سختی ممکن آغاز کنید. از سویی دیگر رفتار و نوع مبارزه دشمنان موجود در بازی پیشرفته‌تر شده و می‌توانند با الگو‌های جدیدی با شما مبارزه کنند که کاملا تازه خواهد بود.

این به‌روزرسانی جدید به غیر اضافه کردن حالت نیو گیم پلاس، محتویات جدید دیگری را هم با خود همراه دارد. برای مثال تجهیزات و زره‌های جدیدی به بازی اضافه شده است که در در دسترس شخصیت‌های کریتوس و آترئوس خواهد بود. یکی از زره‌های جدید افزوده شده به بازی، بسیار کاربردی و البته قدرتمند خواهد بود. کاربران با دریافت این زره و کامل شدن نوارهای Rage و Health، می‌توانند از قابلیت ویژه زره مذکور استفاده کرده و یک انفجار قدرتمند را رقم بزنند. در این حالت اگر تعدادی از دشمنان نزدیک شما باشند، می‌توانید به راحتی آن‌ها را به اطراف رانده و در مبارزه پیروز شوید. همچنین برای برخی از زره‌های موجود در بازی، یک نسخه پیشرفته‌تر و مقاوم‌تر طراحی شده که می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. قابلیت ارتقاء این زره‌ها از طریق به دست آوردن منابع Skap Slag، ممکن خواهد بود.

تصاویری از زره‌های بازی:

در ادامه، یک سپر جدید در اختیار افرادی خواهد بود که برای اولین بار، بازی را برروی حالت نیو گیم پلاس گذاشته و به تجربه آن می‌پردازند. در حالتی دیگر اگر بتوانید بازی را بر روی درجه سختی Give Me A God of War+ به پایان برسانید، یک سپر ویژه به شما تعلق خواهد گرفت.

در نهایت قابلیت رد کردن صحنه‌ها و ویدئوهای سینمایی بازی در دسترس کاربران خواهد بود. طبق گفته سازندگان، افرادی که حالت نیو گیم پلاس را شروع می‌کنند، در واقع قبلا یک بار بازی را با موفقیت به اتمام رسانده و از داستان کلی بازی مطلع هستند. به همین علت اهمیتی ندارد تا صحنه‌های سینمایی بازی را رد کنند و فقط به تجربه گیم‌پلی‌ بازی بپردازند. در واقع آن‌ها نکته مهمی را از دست نخواهند داد.

در حال حاضر می‌توانید برای دریافت جدیدترین به‌روزرسانی بازی God of War اقدام کنید.

منبع متن: gamefa