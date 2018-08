همانطور که شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس قول آن را داده بود و به مناسبت آغاز رویداد گیمزکام ۲۰۱۸، قسمت دوم بازی Life is Strange با نمایش تریلری به صورت کامل رونمایی شده است؛ تریلری که شخصیت‌ها و قصه‌ی کاملا تازه‌ی این بازی را به تصویر می‌کشد.

قرار است قسمت اول Life is Strange 2 در روز ۲۷ سپتامبر روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود.

بازی Life is Strange 2 قصه و روندی کاملا تازه دارد؛ روندی که به غیر از ظاهر بازی، به نظر می‌رسد عناصر قسمت گذشته را به دوش نکشد. «شان» و «دنیل» دو برادر ۱۶ و ۹ ساله و شخصیت‌های اصلی Life is Strange هستند. این دو برادر مکزیکی، پس از اتفاقی بزرگ که زندگی‌شان را تغییر می‌دهد، از خانه فرار می‌کنند.

شان تصمیم می‌گیرد تا به همراه برادرش به مکزیک فرار کنند؛ طوری که قصه‌ی Life is Strange 2 در سفر اتفاق می‌افتد. در توضیحات قصه‌ی بازی آمده است که شان و دنیل با مشکلات بزرگ و تصمیمات سختی در سفر خود روبرو خواهند شد.

فقط هم قصه و دنیای بازی نیست که کاملا در قسمت دوم تفاوت کرده است. سازندگان Life is Strange 2 می‌گویند که حتی روند بازی هم فرق کرده است. به نظر می‌رسد که این بازی هم یک قدرت ماورایی را مثل قسمت اول، در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد.

قرار است قسمت اول Life is Strange 2 در روز ۲۷ سپتامبر روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود. بازی Life is Strange 2 شامل پنج قسمت خواهد بود.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Life is Strange 2 و تصاویر منتشر شده از آن را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post اولین تریلر و جزییات Life is Strange 2 منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala