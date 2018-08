بازی هیتمن ۲ قرار است تمام مراحل هیتمن ۱ را در خود داشته باشد. این خبر دیروز توسط استودیوی بازی‌سازی IO Interactive یعنی سازنده‌ی مجموعه بازی‌های هیتمن اعلام شد. هر شش مرحله‌ی بازی هیتمن (که در سال ۲۰۱۶ به صورت چند قسمتی عرضه شد) در هیتمن وجود خواهند داشت، ولی رایگان نخواهند بود.

بازی هیتمن ۲ در روز ۱۳ نوامبر روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

بر اساس خبری که استودیوی IO Interactive منتشر کرده است، مراحل «پاریس»، «ساپینزا»، «مراکش»، «بانکوک»، «کلرادو» و «هوکایدو»، یعنی تمام مراحل اصلی بازی هیتمن، به صورت محتوای دانلودی و جداگانه برای هیتمن ۲ هم عرضه خواهند شد.

نکته‌ی مهم این جاست که سازندگان هیتمن ۲ این شش مرحله‌ی بازی قبلی را بروزرسانی کرده‌اند؛ یعنی نه تنها گرافیک مراحل و تعداد افراد داخل آن‌ها بالا رفته است، بلکه مکانیک‌های جدید هیتمن ۲ هم در این نقشه‌ها قابل استفاده هستند. مکانیک‌ها و سیستم‌های جدیدی مثل استفاده از آینه‌ها، پیشرفت هوش مصنوعی، قابلیت تصویر در تصویر و آیتم‌ها و سلاح‌های جدیدی مثل کیف دستی و نارنجک.

مراحل هیتمن ۱ برای هیتمن ۲ در قالب یک بسته به اسم The Hitman Legacy Pack عرضه می‌شود. کسانی که هیتمن ۱ را قبلا خریداری کرده باشند، این بسته را به صورت رایگان برای هیتمن ۲ دریافت خواهند کرد.

قرار است بازی هیتمن ۲ (Hitman 2) در روز ۱۳ نوامبر روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود. برخلاف بازی قبلی، هیتمن ۲ چند قسمتی نخواهد بود و به صورت کامل عرضه می‌شود.

می‌توانید تریلر جدیدی از بازی را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post مراحل هیتمن ۱ برای هیتمن ۲ عرضه خواهند شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala