اکتیویژن و استودیوی بازی‌سازی فرام سافتویر تاریخ عرضه‌ی بازی Sekiro: Shadows Die Twice را مشخص کرده‌اند. این بازی قرار است در روز ۲۲ مارس سال ۲۰۱۹ روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

در کنار اعلام تاریخ عرضه‌ی بازی، اکتیویژن هم‌چنین خبر از عرضه‌ی یک نسخه‌ی کلکسیونی برای بازی Sekiro داده است. نسخه‌ی کلکسیونی بازی شامل یک مجسمه و قاب فلزی برای بازی است. محتویات نسخه‌ی کلکسیونی بازی این قرار خواهد بود:

دیسک بازی

مجسمه‌ی ۷ اینچی نینجا

قاب فلزی

کتابچه هنری

نقشه

ساندترک دیجیتالی

ماکت سکه‌های بازی

قرار است در نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۸ که از امروز به مدت ۴ روز برگزار می‌شود، امکان بازی کردن Sekiro برای بازدیدکننده‌ها وجود داشته باشد.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice را استودیوی سازنده‌ی دارک سولز و بلادبورن می‌سازد و حتی کارگردانی بازی هم به دست «هیده‌تاکا میازاکی» سپرده شده است؛ شخصی که کارگردانی دارک سولز ۱ و ۳ و بلادبورن را برعهده داشته است. از نظر روند Sekiro بسیار شبیه به دارک سولز و بلادبورن به نظر می‌رسد، ولی استودیوی فرام سافتویر گفته است که این بازی یک نقش‌آفرینی محض نیست، بلکه در سبک ماجراجویی اکشن ساخته شده است و تفاوت‌های زیادی با بلادبورن دارند.

می‌توانید در ادامه تصاویر جدیدی که از بازی Sekiro: Shadows Die Twice منتشر شده است را ببینید.

