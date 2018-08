دقایقی پیش، کانال یوتیوب Gaming Boulevard ویدئویی 16 دقیقه‌ای از گیم‌پلی ضبط‌شده‌ی بازی Devil May Cry 5 برروی Xbox One X به اشتراک گذاشت. به گزارش پردیس‌گیم این ویدئوی تمامی دمو قابل بازی در نمایشگاه Gamescom را به همراه باس‌فایت پایانی آن نشان می‌دهد.

بازی Devil May Cry 5 از سبک و استایل معروف این سری پیروی خواهد کرد و در کنار این، شامل ده‌ها ویژگی جدید نیز خواهد بود. شخصیت Nero از Devil May Cry 4 و پروتاگونیست محبوب این سری یعنی Dante در کنار شخصیتی دیگر که هنو زمعرفی نشده، 3 شخصیت قابل بازی این نسخه را تشکیل می‌دهند.

"تهاجم شیطانی را از بین برده و در مقابل باس‌فایت‌هایی حماسی در نبردهایی هیجان‌انگیز در Red Grave City به مبارزه بپردازید."

"شکارچی شیاطین، Nero، یکی از پروتاگونیست‌های اصلی این سری و یک شکارچی جوان که خون Sparda در رگ‌هایش جریان دارد، به سمت Red Grace City می‌روند تا با سلاح‌هایی مختلف در کنار شریک جدید‌شان یعنی Nico، با شیاطین زشت و قدرت‌مند مبارزه کنند."

Devil May Cry 5 در اوایل سال 2019 برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد . در ادامه می‌توانید این ویدئو جذاب و هیجان‌انگیز از دموی قابل‌بازی Devil May Cry 5 در Gamescom 2018 را مشاهده نمایید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame