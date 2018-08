در کنار قسمت دوم بازی Life is Strange، استودیوی بازی‌سازی Dontnod Entertainment هم‌چنین مشغول کار روی یک بازی دیگر است. در نمایشگاه E3 2018 بود که شاهد رونمایی از بازی Twin Mirror بودیم. اطلاعات بیشتری به غیر از یک تیزر کوتاه درباره‌ی Twin Mirror ارایه نشده بود، ولی در گیمزکام ۲۰۱۸ از این بازی بیشتر شنیده‌ایم.

شرکت باندای نامکو، تهیه کننده‌ی بازی Twin Mirror طی رویداد گیمزکام ۲۰۱۸ گفته است که این بازی، به صورت چند قسمتی عرضه خواهد شد. البته برخلاف دو بازی Life is Strange و Life is Strange 2 که پنج قسمتی هستند، بازی Twin Mirror قصه‌ی خود را در سه قسمت روایت خواهد کرد.

عرضه‌ی اولین قسمت از بازی Twin Mirror برای اوایل سال ۲۰۱۹ یعنی زمستان امسال برنامه ریزی شده است. قرار است این بازی چند قسمتی روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و کامپیوتر عرضه شود.

در توضیح قصه‌ی بازی، شرکت باندای نامکو نوشته است:

«در Twin Mirror بازی‌کننده‌ها کنترل شخصیتی به اسم سم را برعهده می‌گیرند. سم یک خبرنگار است و برای مراسم خاکسپاری یکی از دوستان خود، به شهر تولدش بازگشته. قصه‌ی بازی Twin Mirror از جایی شروع می‌شود که سم روز پس از مراسم خاکسپاری، در هتل از خواب بیدار می‌شود، لباس‌های خود را خونی می‌بیند و هیچ چیزی هم از اتفاقات روز قبل به خاطر نمی‌آورد.»

مثل بازی Life is Strange و حتی بازی Vampyr می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا انتخاب‌ها و تصمیم‌ها نقش بزرگی در بازی Twin Mirror داشته باشند.

می‌توانید تریلر جدیدی که از بازی منتشر شده است را در ادامه ببینید.

