شرکت بازی‌سازی باندای نامکو، تهیه کننده و سازنده‌ی مجموعه‌ی «ایس کامبت» (Ace Combat)، تاریخ عرضه‌ی جدیدترین قسمت این بازی‌ها را مشخص کرده است. طبق خبری که باندای نامکو به مناسبت رویداد گیمزکام ۲۰۱۸ اعلام کرده، قرار است بازی Ace Combat 7: Skies Unknown در روز ۱۸ ژانویه عرضه شود.

می‌توانید در روز ۱۸ ژانویه Ace Combat 7 را روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی تهیه کنید.

قصه‌ی ایس کامبت ۷ در قاره‌ی یوژیا رخ می‌دهد؛ قاره‌ای که آن را در ایس کامبت ۳ و ۴ دیده بودیم. دومین جنگ بین قاره‌ای یوژیا (Usea) شروع شده است و در این میان، جت‌های جنگی بدون خلبان وارد جنگ شده‌اند. بازی‌کننده‌ها در نقش یکی از اعضای گروه Penitentiary Unit قرار می‌گیرند و باید با این جت‌های جنگی مبارزه کنند. می‌توانیم مثل تمام قسمت‌های اصلی مجموعه‌ی ایس کامبت انتظار قصه‌ای خوب و سینمایی از بازی داشته باشیم.

از طرف دیگر، ایس کامبت ۷ سیستم‌ها و مکانیک‌های کاملا جدیدی به بازی معرفی می‌کند؛ طوری که سازندگان Ace Combat 7 قول داده‌اند تا در این قسمت جدید با مجموعه‌ای جدید از تاکتیک‌های مبارزه روبرو شویم.

زمان زیادی از رونمایی بازی Ace Combat 7 می‌گذرد؛ طوری که در رویداد PlayStation Experience سال ۲۰۱۵ بود که برای اولین بار شاهد رونمایی این بازی بودیم. در طول این چند سال تریلرها و گیم‌پلی‌های مختلفی از بازی دیده بودیم و تاریخ عرضه‌ی بازی هم در ابتدا برای سال ۲۰۱۷ برنامه ریزی شده بود. با این حال، عرضه‌ی ایس کامبت ۷ تا سال ۲۰۱۸ عقب افتاد.

نهایتا امروز می‌بینیم که باندای نامکو تاریخ دقیق عرضه‌ی Ace Combat 7 را برای سال آینده‌ی میلادی یعنی سال ۲۰۱۹ در نظر گرفته است.

می‌توانید در روز ۱۸ ژانویه سال آینده‌ی میلادی Ace Combat 7: Skies Unknown را روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی تهیه کنید.

در ادامه تریلر و تصاویر جدیدی که از بازی منتشر شده است را برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post تاریخ عرضه‌ی Ace Combat 7 مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala