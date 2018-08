ساعاتی پیش شرکت THQ Nordic از بازی Desperados III رونمایی کرد. این عنوان توسط استودیو Mimimi Productions که بازی Shadow Tactics: Blades of the Shogun را در کارنامه دارد، با تاثیری بسیار از نسخه اول این سری یعنی Desperados: Dead or Alive، ساخته خواهد شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، در کنار تریلر معرفی، توضیحاتی از بازی نیز منتشرشده که در ادامه شاهد آن‌ها هستید.

"غرب وحشی. جایی که قانون توسط افرادی که اسلحه دارند تعیین شده و توسط افرادی که از آن‌ها فرمان می برند اجرا می‌شود. جایی که مرگ آشناست و خلافکاران به راحتی و بدون هیچ مزاحمتی مشغول به هستند. بازی استراتژی و تاکتیک‌محورِ Desperados که توسط استودیو آلمانی Mimimi Productions در دست ساخت قرار دارد، به بازیکنان اجازه می‌دهد تا کنترل گروهی از جنایت‌کاران به سرکردگی "جان کوپر" (John Cooper) را برعهده گیرند."

ویژگی‌های کلیدی

کنترل حداکثر 5 جنایتکار را برعهده داشته باشید و با استفاده ار توانایی‌های مرگبار به مقابله با دشمنان بپردازید. هر ماموریت را می‌توان از راه‌های مختلف و به صورت‌های متفاوتی به اتمام رساند.

گروه‌های بزرگ و خطرناک دشمنان را با استفاده از برنامه‌ریزی و تاکتیک‌های مختلف از پای در بیاورید.

در شهر‌ها، دره‌ها، باتلاق‌های Mississippi، شهرهای بزرگ در حال توسعه و بسیاری از مکان‌های دیگر شاهد شکوه سناریو‌های کلاسیک غرب وحشی باشید.

دشمنان‌تان را با استفاده از گزینه‌های مرگ‌بار یا غیر مرگ‌بار، با استفاده از سلاح‌های بی‌صدا و یا پرزرق‌وبرق از بین ببرید و بازی را با توجه به درجه سختی‌های مختلف، چالش‌های گوناگون و شیوه بازی کردن‌‌تان تغییر دهید.

عنوان Desperados III در تاریخی نامعلوم در سال 2019 برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر معرفی بازی را مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame