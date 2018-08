Gamescom 2018 | بازی Saints Row: The Third برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد

به تازگی و در جریان رویداد Gamescom 2018 استودیو Deep Silver از عرضه بازی Saints Row: The Third برای کنسول نینتندو سوییچ خبر داد. بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی استودیو Deep Silver نسخه نینتندو سوییچ بازی Saints Row: The Third توسط استودیو فیش لبز (Fish Labs) توسعه خواهد یافت. هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای عرضه بازی اعلام نشده است. […]

منبع متن: gamefa