Gamescom 2018 | پوشش زنده کنفرانس شرکت مایکروسافت

مایکروسافت امسال در E3 2018 نمایش گفت انگیزی داشت و حال Gamescom 2018 فرصتی است برای انیکه این شرکت بازی‌بازان را با برنامه‌های آینده و آی پی‌های جدید خود بیشتر و بیشتر آشنا کند تا بتواند از همین حالا برنده زود هنگام نسل نهم باشد.در کنار کنفرانس E3 2018، رویداد Gamescom 2018 نیز فرصتی است تا شرکت‌‎های بازی‌سازی بازی‌ها و پروژه‌های جدید خود را به بازی‌بازان معرفی کنند. از جمله این شرکت‌ها مایکروسافت است که کنفرانس شگفت انگیزی را در E3 2018 برگزار کرد و از قرار معلوم با دست پر به Gamescom 2018 آمده است.

کنفرانس Gamescom 2018 از تاریخ ۲۱ -۲۵ آگست (۳۰ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۷) در شهر کلن آلمان برگزار می شود.

پوشش زنده با لایو بلاگ و تماشای کنفرانس مایکروسافت به صورت زنده

در انتهای مطلب شما ‌می‌توانید از طریق پلیر سایت توییچ، نمایش را به صورت زنده تماشا کنید. جدا از این گزینه، گیمفا پوشش زنده کنفرانس‌ها را نیز در قالب لایو بلاگ خواهد داشت که با آغاز رویداد شروع خواهد شد.

چه بازی‌هایی نمایش داده می‌شوند؟

وقتی صحبت از مایکروسافت می‌شود، بازی‌بازان انتظار دارند نمایش این شرکت درست به مانند E3 2018 شگفت انگیز باشد و همان‌طور که مایکروسافت نیز پیش‌تر گفته بود، طی رویداد Gamescom 2018 به معرفی و نمایش بازی‌های زیادی خواهد پرداخت. با توجه به تیزری که مایکروسافت از برنامه‌های خود منتشر کرده است، از جمله بازی‌هایی که طی برنامه‌ی زنده مایکروسافت در شهر کُلُن نمایش داده می‌شوند می‌توان به بازی‌های Forza Horizon 4 ،Metro Exodus ،Fallout 76 ،Shadow of the Tomb Raider ،Tom Clancy’s The Division 2 و Devil May Cry 5 اشاره کرد که تمام آن‌ها طی این رویداد قابل بازی خواهند بود. بنابراین احتمالاً با نمایش بازی‌های یاد شده، اطلاعات و جزئیات بیشتری از گیم‌پلی آن‌ها به دست می‌آید. با توجه به تیزر منتشر شده به نظر می‌رسد که مایکروسافت در برنامه‌ی زنده این شرکت از بازی‌های ماه سپتامبر سرویس Xbox Games Pass نیز رونمایی خواهد کرد. تصاویری نیز نیز در فضای مجاز منتشر شده و از این موضع خبر می دهند که دو بازی Metro Exodus و Shadow of Tomb Raider در لسیت بازی های این سرویس حضور خواهند داشت. به علاوه به نظر می‌رسد طی این رویداد مایکروسافت از چند بازی معرفی نشده نیز رونمایی خواهد کرد.

ساعت و زمان برگزاری:

کنفرانس شرکت مایکروسافت در Gamescom 2018 امشب راس ساعت ۷ به وقت تهران آغاز می شود.

منبع متن: gamefa