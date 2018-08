Gamescom 2018 | انتشار اطلاعاتی از محتوای With Daybreak Pack بازی State of Decay 2

دقایقی پیش به طور رسمی اعلام شد که بسته الحاقی جدید بازی State of Decay 2 با نام With Daybreak Pack در ماه آینده در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. در جریان برگزاری کنفرانس شرکت مایکروسافت در رویداد Gamescom 2018 و از طریق برنامه اینساید ایکس باکس (Inside Xbox)، بسته الحاقی جدید بازی State of […]

در جریان برگزاری کنفرانس شرکت مایکروسافت در رویداد Gamescom 2018 و از طریق برنامه اینساید ایکس باکس (Inside Xbox)، بسته الحاقی جدید بازی State of Decay 2 با نام With Daybreak Pack معرفی شد که محتویات جدیدی را با خود همراه دارد. از آن جایی که در روزهای اولیه انتشار ساخته استودیو استودیو آنددلبز (Undead Labs)، بسیاری از بازیکنان با یک عنوان موفق و سرگرم‌کننده همانند نسخه اول رو به رو نبودند، اعتراضات فراوانی به بازی ارائه شد و در واقع یکی از مورد انتظارترین عناوین مایکروسافت، یک نتیجه متوسط را ارائه داد. حالا تیم سازنده بازی قصد دارد تا با انتشار به‌روزرسانی‌های متعدد و محتویات جدید، نظر کاربران به خود جلب کند و رویداد مذکور، بهترین فرصت برای چنین عملی خواهد بود.

به طور کلی، بسته الحاقی With Daybreak Pack بازی State of Decay 2، چالش‌ها، ماموریت‌ها، انواع زامبی و اسحله‌های جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد. از سویی دیگر، حالت Horde به بازی اضافه خواهد شد که بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود. در ابتدای آغاز این حالت، سرباز Red Talon در دسترس کاربران خواهد بود که وظیفه دارد تعداد بسیار زیادی از زامبی‌های بی‌رحم را نابود کند. این سرباز، از توانایی‌ها و تجهیزات زیادی برخوردار خواهد بود و می‌تواند در مبارزه با زامبی‌ها موفق شود. در این حالت جدید، می‌توانید به همراه سه نفر از دوستان خود، به تجربه بازی بپردازید. هر راند از این حالت، ۴۵ دقیقه طول می‌کشد و هر بار ما شاهد موج قدرتمند‌تر و بیشتری از زامبی‌ها هستیم که مقاومت و توانایی شما را به چالش می‌کشد. در صورتی که توسط زامبی‌ها نابود شوید، باید ۱۳ دقیقه صبر کرده و دوباره به ادامه بازی برگردید. در این حالت دوستان شما در حال مبارزه هستند و بعد از زنده شدن، دوباره برای یاری آن‌ها خواهید رفت.

از دیگر ویژگی‌های این بسته الحاقی، می‌توان به اضافه شدن چندین نوع زامبی جدید اشاره کرد که هریک با توانایی خاص خود به مبارزه با شما دعوت می‌شوند. همچنین یک سلاح قدرتمند برای فواصل دور، شش سلاح انفجاری و شش سلاح سرد به بازی اضافه خواهد شد.

طبق گفته استودیو آنددلبز، محتوای دانلودی With Daybreak Pack بازی State of Decay 2، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸) به طور رسمی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa