در طول ویژه برنامه Inside Xbox شرکت Microsoft در Gamescom 2018، شرکت EA و استودیو DICE تریلری جدید از بازی Battlefield V منتشر کردند.

به گزارش پردیس‌گیم، در این تریلر که "The Company" نام دارد،‌ جنبه‌های بسیاری از کارهای مختلف تیم‌ها دیده می‌شود. مهم‌تر از همه، اکنون کلاس‌ها نقش منحصربه‌فردی در مبارزه دارند. برای مثال، کلاس Medic اکنون راه‌های بیشتری برای درمان هم‌تیمی‌هایش دارد در حالی که کلاس Suport می‌تواند سنگربندی کند. هم‌چنین در این تریلر شاهد گزینه‌های شخصی‌سازی سریازان و اسلحه‌ها هستیم.

هم‌چنین علاوه بر این تریلر، چندین باندل جدید از بازی Battlefield V برای Xbox One معرفی شد: نسخه The Glod Rush Special Edition که شامل Xbox One X و محتویات زیر است:

Battlefield V Delux Editon

Battlefield 1943

اشتراک یک ماهه Xbox Game Pass

اشتراک 14 روزه Xbox Live Gold

اشتراک یک ماهه EA Access

علاوه بر باندل بالا، 2 باندل دیگر نیز معرفی شدند که شامل نسخه یک ترابایتی Xbox One S یا Xbox One X در کنار محتویات زیر هستند:

Battlefield V Delux Edition

اشتراک یک ماهه Xbox Game Pass

اشتراک 14 روزه Xbox Live Gold

دیروز نیز مشخص شد که بتای این بازی از تاریخ 15 شهریور برای تمامی بازیکنان در دسترس قرار خواهد گرفت. هم‌چنین طبق اعلام دیروز Nvidia، بازی Battlefield V از تکنولوژی RTX استفاده خواهد کرد. در ادامه شاهد تریلر جدید این بازی هستید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

عنوان Battlefield V در تاریخ 19 اکتبر (27 مهر) برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame