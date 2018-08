Gamescom 2018 | سه فصل اول بازی The Walking Dead برای نینتندو سوییچ تایید شد

بعد از اعلام خبر انتشار بازی Grandia 1 and 2 HD برای کنسول نینتندو سوییچ، حال استودیوی تل‌تیل گیمز به تازگی رسما اعلام کرده است که سه فصل اول سری Walking Dead نیز برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهند شد. فصل اول The Walking Dead همراه با هر پنج اپیزود و بسته‌ی الحاقی Days 400 آن هفته‌ی […]

بعد از اعلام خبر انتشار بازی Grandia 1 and 2 HD برای کنسول نینتندو سوییچ، حال استودیوی تل‌تیل گیمز به تازگی رسما اعلام کرده است که سه فصل اول سری Walking Dead نیز برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهند شد.

فصل اول The Walking Dead همراه با هر پنج اپیزود و بسته‌ی الحاقی Days 400 آن هفته‌ی آینده و در تاریخ ۲۹ آگست با قیمت ۲۵ دلار برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس خواهد بود. فصل دوم و سوم بازی (A New Frontier) نیز تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی در دسترس کنسول نینتندو سوییچ قرار می‌گیرند. تا به این لحظه تایید نشده است که آیا The Walking Dead : Michonne نیز برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد یا خیر .

اگرچه مایه تاسف است که سه فصل اول بازی The Walking Dead قل از انتشار فصل چهارم در دسترس کنسول نینتندو سوییچ قرار نمی‌گیرد اما حداقل بازی بازان در نهایت می‌توانند این بازی را بر‌روی کنسول خود تجربه کنند

منبع متن: gamefa