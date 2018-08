در Shadow of the Tomb Raider همه چیز قصد کشتن شما را دارند + تریلر

به تازگی در طول برنامه Inside Xbox شرکت Microsoft برای Gamescom 2018، اطلاعات و تریلری جدید از محیط‌ها و المان‌های اکتشاف در بازی Shadow of the Tomb Raider منتشر شده است. براساس این اخبار به نظر می‌رسد اکتشاف در زیر آب، و عناصر معماییِ خطرناک و مرگ‌بار در نسخه بعدی از سری Tomb Raider حضوری پررنگ خواهند داشت.

به گزارش پردیس‌گیم، مدیر سری Tomb Raider یعنی "ریچارد بریگز" (Richard Briggs) در این مورد گفت که "در Shadow of the Tomb Raider، مقبره‌ها در ترسناک‌ترین و خطرناک‌ترین سطح خود قرار دارند. "

"لارا کرافت" در این نسخه نسبت به بازی‌های قبلی از توانایی‌های بیشتری برخوردار است پس چالش‌ها نیز به همین منوال باید سخت‌تر از گذشته باشند. هم‌چنین به نظر می‌رسد در این نسخه اکتشاف در زیر آب نیز وجود دارد. اکنون بازیکنان نسبت به Rise of the Tomb Raider، باید عمیق‌تر شیرجه بزنند و در کنار چالش‌های زیر آب، حواس‌شان به اکسیژن نیز باشد.

اگر به گشتن در بخش‌های زیر آبِ Shadow of the Tomb Raider ادامه دهید، حتی شاید در آن مکان‌ها به "مقبره‌های چالش" برسید. این مقبره‌ها به بزرگی مقبره‌های معمولی خواهند بود و دخمه‌ها اکنون به گسترگی "مقبره‌های چالش" در نسخه‌های قبلی شده‌اند. همگی این‌ها یعنی مکان‌هایی بیشتر برای اکتشاف و در نتیجه تهدید‌هایی بیشتر برای کشته شدن "لارا" !

"لارا باید به جنگل‌های کشنده و مقبره‌های خطرناک غلبه کرده و حتی در سخت‌ترین زمان‌ها پایدار و قوی باشد. از آن جایی که "لارا" در تلاش است تا دنیا را از آخرالزمانی خطرناک حفظ کند، باید بتواند در نهایت به آن "مهاجم مقبره‌ای" که لازم است، تبدیل می‌شود.

بازی Shadow of the Tomb Raider در تاریخ 23 شهریور برروی کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر جدید این بازی را مشاهده نمایید.

