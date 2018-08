همان‌طور که می‌دانید اکنون نمایشگاه Gamescom 2018 در کشور آلمان در حال برگزاری است و به دلیل شروع رسمی آن دقایقی پیش اسامی برندگان Gamescom Awards 2018 اعلام شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameInformer، شرکت Activision Blizzard با 3 جایزه در زمینه‌های بهترین بازی اکشن، بهترین افزونه/DLC و بهترین بازی آنلاین/اجتماعی موفق‌ترین شرکت بوده است. استودیو Moon Studio نیز به خاطر بازی Ori and the Will of Wisps برنده 2 جایزه‌ی بهترین بازی مهارتی/معمایی و بهترین بازی کنسول Xbox شده است. در ادامه می‌توانید لیست کامل برندگان را مشاهده نمایید.

بهترین بازی اکشن : Sekiro: Shadows Die Twice

: Sekiro: Shadows Die Twice بهترین DLC/افزونه : Destiny 2: Forsaken

: Destiny 2: Forsaken بهترین بازی غیرجدی: Sonic Team Racing

Sonic Team Racing بهترین بازی خانوادگی: Super Mario Party

Super Mario Party بهترین بازی مهارتی/معمایی : Ori and the Will of Wisps

: Ori and the Will of Wisps بهترین بازی مسابقه‌ای : Forza Horizon 4

: Forza Horizon 4 بهترین بازی نقش‌آفرینی : Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

: Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition بهترین بازی شبیه‌سازی : Farming Simulator 19

: Farming Simulator 19 بهترین بازی آنلاین/اجتماعی : Call of Duty: Black Ops IIII

: Call of Duty: Black Ops IIII بهترین بازی ورزشی : FIFA 19

: FIFA 19 بهترین بازی استراتژی: Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms بهترین بازی Spider-Man : PS4

Spider-Man : بهترین بازی Ori and the Will of Wisps : Xbox One

Ori and the Will of Wisps : بهترین بازی Super Smash Bros. Ultimate : Switch

Super Smash Bros. Ultimate : بهترین بازی Anno 1800 : PC

Anno 1800 : بهترین بازی موبایل: Shadowgun War Games

منبع متن: pardisgame