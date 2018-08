به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، از امروز پیش‌خریدهای عنوان The Division 2 برای افرادی که می‌خواهند قبل از روز موعود انتشار نسخه‌ای از بازی را رزرو کنند در دسترس است. کسانی که پیش‌خرید کنند، به بتای اختصاصی بازی نیز دسترسی خواهند یافت. تا این لحظه تاریخی برای شروع این بتا اعلام نشده است.

Ubisoft همچنین اینکه در پنج نسخه‌ی مختلف بازی چه چیزهایی خواهد بود را نیز اعلام کرد. در کنار Standard Edition، نسخه‌های ذیل در زمان انتشار بازی قابل خرید خواهند بود که برخی از آن‌ها چند روز زودتر از بقیه قابل بازی خواهند بود.

The Gold Edition متشکل است از بازی Tom Clancy’s The Division 2 با ۳ روز دسترسی زودهنگام که در ۲۱ اسفند اجازه‌ی بازی می‌دهد، Yea One Pass که ۷ روز دسترسی زودهنگام به تمام هفت Year One Episodes می‌دهد، آیتم‌های شخصی‌سازی اختصاصی، فعالیت‌های اضافی و کمی بیشتر.

The Digital Ultimate Edition متشکل است از بازی Tom Clancy’s The Division 2 با ۳ روز دسترسی زودهنگام که در ۲۱ اسفند اجازه‌ی بازی می‌دهد، Yea One Pass و ۳ عدد Digital Pack اضافی (Elite Agent Pack ،Battleworn Secret Service Pack ،First Responder Pack).

The Dark Zone Definitive Collector’s Edition متشکل است از:

متشکل است از بازی Tom Clancy’s The Division 2 با ۳ روز دسترسی زودهنگام که در ۲۱ اسفند اجازه‌ی بازی می‌دهد، Yea One Pass که ۷ روز دسترسی زودهنگام به تمام هفت Year One Episodes می‌دهد، آیتم‌های شخصی‌سازی اختصاصی، فعالیت‌های اضافی و ۳ عدد Digital Pack اضافی (Elite Agent Pack ،Battleworn Secret Service Pack ،First Responder Pack).

یک عدد فیگور Ubicollectables از هیثر وارد (Heather Ward) (یک مأمور ویژه از بازی The Division 2).

دیگر کالاهای فیزیکی نفیس از جمله یک جعبه فلزی STEELBOOK (انحصاری فروشگاه یوبی‌سافت)، یک کتاب چاپ‌سنگی، یک موسیقی متن بازی منتخب و یک نقشه از شهر Washington D.C.

The Phoenix Shield Collector’s Edition انحصارا بر روی فروشگاه یوبی‌سافت قابل پیش‌خرید است و شامل موارد ذیل می‌باشد:

یک فیگور مفصل‌دار درجه ششم Ubicollectables از برایان جانسون (Brian Johnson)، یک مأمور در خدمت تمام‌وقت، بهمراه تجهیزات و وسایلش.

عنوان The Division 2 در تاریخ ۲۴ اسفند برای PS4 ،XBOX ONE و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame