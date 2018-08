مانند اکثر بازی‌های دیگری که این روزها منتشر می‌شوند، طبیعی است نسخه‌ی کنسول‌های میان‌نسلی عنوان We Happy Few نیز با بهبودهایی در زمینه‌های گرافیکی و پردازشی همراه باشد. به تازگی استودیو کمپالشن گیمز (Compulsion Games) نیز اطلاعات جدیدی درباره‌ی کیفیت اجرایی این بازی برروی کنسول‌های ایکس‌باکس وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ پرو منتشر کرده‌اند. طبق […]

مانند اکثر بازی‌های دیگری که این روزها منتشر می‌شوند، طبیعی است نسخه‌ی کنسول‌های میان‌نسلی عنوان We Happy Few نیز با بهبودهایی در زمینه‌های گرافیکی و پردازشی همراه باشد. به تازگی استودیو کمپالشن گیمز (Compulsion Games) نیز اطلاعات جدیدی درباره‌ی کیفیت اجرایی این بازی برروی کنسول‌های ایکس‌باکس وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ پرو منتشر کرده‌اند.

طبق گفته‌ی سازندگان، نسخه‌ی ایکس‌باکس وان ایکس عنوان We Happy Few با رزولوشن ۴K و نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ پرو آن با رزولوشن ۱۰۸۰p اجرا خواهد شد. در همین حال، نرخ فریم‌دهی این بازی برروی عدد ۳۰ قفل است که البته سازندگان در تلاش‌ هستند تا با انتشار به‌روزرسانی‌هایی در آینده، این مشخصه را بهبود دهند. آن‌ها همچنین بیان کرده‌اند که نرخ فریم پائین بازی ارتباطی با کیفیت رزولوشن آن ندارد و مخصوصاً در We Happy Few، تنها مشکل اصلی توسعه‌دهندگان پردازنده‌ی ضعیف کنسول‌ها است.

عنوان Fe Happy Few که مدت کمی از انتشار آن می‌گذرد، هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. متاسفانه ساخته‌ی جدید استودیو کمپالشن گیمز آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل نکرد و با دریافت نقدها و نمرات نه‌ چندان خوب از سوی منتقدان، عنوانی تقریباً شکست خورده لقب گرفت. اگر از علاقه‌مندان به این بازی هستید، می‌توانید نقد و بررسی We Happy Few به قلم محمد آریامقدم را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa