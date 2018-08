Gamescom 2018 | عنوان The Settlers History Collection معرفی شد

در جریان مراسم گیمزکام، استودیوی بلو بایت یوبی‌سافت (Blue Byte Ubisoft) اعلام کرد که قصد دارد سری The Settlers را احیا کند. براساس گزارش منتشر شده، عنوان The Settlers History Collection در تاریخ ۱۵ نوامبر (۵ شنبه ۲۴ آبان ماه) و یک نسخه‌ی جدید از این سری در سال آینده منتشر خواهد شد. استودیوی آلمانی […]

استودیوی آلمانی بلو بایت یوبی‌سافت را مدت‌ها است با سری محبوب The Settlers می‌‎شناسیم. عنوانی در سبک استراتژی که اولین نسخه‌ی آن ۲۵ سال پیش منتشر شد. با این وجود از سال ۲۰۱۰ و پس از عرضه‌ی The Settlers 7: Paths to the Kingdom، هیچ نسخه‌ای مربوط به داستان اصلی از این عنوان منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد این استودیو تلاش دارد این سری را دوباره احیا کند. در جریان مراسم گیمزکام این استودیو اعلام کرد که نسخه‌ی History Collection این سری، شامل تمامی عناوین اصلی سری به همراه تمامی بسته‌های الحاقی و به‌روزرسان‌های آن‌ها، در تاریخ ۱۵ نوامبر سال جاری منتشر خواهد شد. تمامی نسخه‌های گنجانده شده در این سری برای اجرا برروی رایانه‌های امروزی بهینه شده اند. همچنین آن‌ها قصد دارند یک نسخه‌ی جدید از این سری را در سال ۲۰۱۹ منتشر کنند.

اگرچه نسخه‌ی History Collection تا ۱۵ نوامبر عرضه نخواهد شد، برخی نسخه‌های بهبودیافته از این سری، پیش از این تاریخ به صورت جداگانه در دسترس هواداران قرار خواهند گرفت و شما می‌توانید به آن‌ها از طریق پلتفرم Uplay دسترسی داشته باشد.

منبع متن: gamefa