اولین تریلر گیم پلی Remnant: From the Ashes منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Wccftech، به تازگی Perfect World Entertainment اولین تریلر از عنوان اکشن شوتر co-op در سبک بقای خود که توسط استویدیو Gunfire Games (که در حال توسعه Darksiders III برای THQ Nordic نیز است) ساخته شده و Remnant: From the Ashes نام دارد را منتشر کرد. این عنوان در نمای سوم شخص قابل بازی بوده و دارای جهان‌هایی پویا است. این عنوان قرار است تا سال بعد برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر شود.

"دنیا مخروبه شده است، تنها تعداد کمی از انسان‌ها باقی مانده‌اند که توسط موجوداتی ترسناک از دنیایی دیگر به سمت انقراض پیش می‌روند. بیشتر انسان‌ها همانند موش ها در خرابه‌های شهر‌های متروکه زندگی می‌کنند، در این میان تعدا کمی از بازماندگان با استفاده از تکنولوژی، دروازه‌هایی را به دنیاهایی فانتزی و متناوب باز می‌کنند، و هر رور جان خود را به امید پیدا کردن منابع و راهی برای شکست دادن این مهاجمین به خطر می‌اندازند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا پایگاه خود را بسازند و جهان را بازسازی کنند و سپس چیزی که از دست داده‌اند را باز پس بگیرند.

Remnant: From the Ashes یک بازی سوم شخص اکشن در سبک بقا است که در ان بازیکنان شخیصت‌هایی را متناسب با سبک و سیاق بازیشان می‌سازند و سپس به تنهایی یا به همراه تیمی متشکل از سه بازیکن دیگر به کاوش و بقا در مقابل خطرات مختلف و محیط‌های مرگبار بازی می‌پردازند.

هر دنیا، خطرات و چالش‌های جدیدی را ارائه می‌کند. در طول سفر خود، با تعداد زیادی از هیولا‌ها که هرکدام مختص به یک محیط زیست هستند مواجه می‌شوید. با چنگ و دندان با موجودات بزرگ و کوچک خواهید جنگید، از موجودات عظیم الجثه قدرتمند که به اندازه ساختمان‌ها هستند گرفته تا قبایل بی‌شمار متشکل از موجودات کوچک و مرگبار. خود را با این وضعیت وقف دهید و یا درهنگام تلاش کردن بمیرید.

در دنیا‌های زیبا و پویای بازی که هرکدام دارای موجودات و چالش‌های منحصر به فرد خود هستند، به جستجو و کاوش بپردازید. برای نجات یافتن از خطرات هرکدام از این دنیا‌ها، باید به کاوش و کسب تجربه پرداخته و با استراتژی‌های جدید سازگاری پیدا کنید.

با دیگر بازمادنگان بازی متحد شوید تا شانس بقای خود را افزایش دهید. از معامله گران ماهر محاظت کرده، با آن‌ها دوست شوید و امنیت پایگاه خود را به آن‌ها پیش کش کنید تا در عوض آن‌ها نیز منابع و مهارت‌های با ارزش را برای کمک به شما در ساختن،ارتقا دادن و بهبود بخشیدن سلاح‌ها و تجهیزاتتان ارائه کنند.

پایه و اساس بازی بی‌رحمانه و کشنده است. برای زنده مانده به کمک نیاز دارید، در Remnant: From the Ashes می‌توانید با سه بازمانده دیگر هم گروه شوید. چند نمونه قهرمان برای انتخاب کردن در بازی وجود دارد که هرکدام دارای مهارت‌ها و مزایای منحصر به فردی هستند که به بقای گروه کمک می‌کند."

منبع متن: pardisgame