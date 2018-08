بازی Dark Souls Trilogy در اروپا عرضه نخواهد شد

چند روز پیش باندی نامکو (Bandai Namco) از عرضه بازی Dark Souls Trilogy برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان خبر داد. حال با توجه به اطلاعات منتشر شده به نظر می‌رسد که این سه‌گانه در دسترس طرفداران آن در قاره اروپا قرار نمی‌گیرد. اخیرا فردی در به نمایندگی از سوی شرکت باندی نامکو در مصاحبه‌ای از […]

اخیرا فردی در به نمایندگی از سوی شرکت باندی نامکو در مصاحبه‌ای از عدم عرضه بازی Dark Souls Trilogy در قاره اروپا خبر داد.

برای روشن شدن موضوع باید گفت که تاریخ اعلام شده برای عرضه بازی Dark Souls Trilogy تنها مربوط به آمریکا و قاره آسیا است. طرفداران بازی در قاره اروپا می‌توانند با عرضه Dark Souls: Remastered برای نینتندو سوییچ در تاریخ جمعه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) به تجربه آن بپردازند.

بازی Dark Souls Trilogy، شامل نسخه‌های Dark Souls Remastered، Dark Souls II Scholar of the First Sin و نسخه The Fire Fades بازی The Dark Souls 3 خواهد بود. مجموعه Dark Souls Trilogy با قیمت ۸۰ دلار و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) عرضه خواهد شد. این بازی، به صورت فیزیکی و دیجیتالی در دسترس بازی‌بازان قرار خواهد گرفت.

اگر شما هم تا به حال موفق به تجربه‌ی این سری نشده‌اید، هم اکنون بهترین فرصت برای تجربه آن است. متاسفانه هنوز خبری مبنی بر عرضه این سه‌گانه برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر نشده است.

منبع متن: gamefa