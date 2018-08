نسخه‌ی دیجیتالی عنوان Command and Color: Ancients که توسط استودیوی Hexwar Games توسعه یافته است، تا پایان ماه جاری میلادی برروی پلتفرم استیم عرضه خواهد شد. این بازی که داستان نبردهای تاریخی را بازگو می‌کند، در طی ۱۵ سناریوی مختلف، وقایع ۶۰۰ سال از تاریخ باستان و نبردهایی که در این مدت رخ داده است […]

نسخه‌ی دیجیتالی عنوان Command and Color: Ancients که توسط استودیوی Hexwar Games توسعه یافته است، تا پایان ماه جاری میلادی برروی پلتفرم استیم عرضه خواهد شد. این بازی که داستان نبردهای تاریخی را بازگو می‌کند، در طی ۱۵ سناریوی مختلف، وقایع ۶۰۰ سال از تاریخ باستان و نبردهایی که در این مدت رخ داده است را روایت می‌کند.

عنوان Command and Colors با بهره‌گیری از یک سیستم کارتی خاص و محدود کردن دسترسی به برخی از نیروهای، تلاش دارد حس مبارزات و هیجان را به بازی‌باز القا کند. سناریوهای مختلف این بازی برروی تاریخ تمدن‌هایی مانند روم‌ها، Carthaginianها و Syracuseها تمرکز دارد. در این بازی توجه به مناطق و محیط‌ها و محدودیت‌هایی که نیروهای مختلف مانند سواره نظام برای عبور از این موانع با آن روبه‌رو هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این عنوان، ادامه‌ی عنوان Commands and Colors: The Great War محسوب می‌شود که سال گذشته توسط همین استودیو منتشر شده بود، .

نسخه‌ی اصلی Command and Colors توسط طراح شناخته شده‌ی بازی‌های جنگی، آقای Richard Borg طراحی شده است. این سری به عنوان یکی از بهترین و متعادل‌ترین عناوین جنگی شناخته می‌شود و سیستم طراحی شده توسط آقای Borg، امروزه در بسیاری از بازی‌های مشابه استفاده می‌شود.

نسخه‌ی دیجیتالی Command and Colors: Ancients تا پایان ماه جاری میلادی برروی پلتفرم استیم منتشر خواهد شد.

