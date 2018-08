همان‌طور که احتمالا می‌دانید DICE از زمانی که اعلام کرده زنان در Battlefield V حضور خواهند داشت، واکنش‌های مختلف بسیاری دریافت کرده است. بسیاری توسعه‌دهنده را به دنبال‌کردن یکی از موضوعات اصلی امروزه، و نادیده‌گرفتن اتفاقات تاریخی برای "سوار‌شدن روی موج" امروزی در مورد جنسیت و نژادپرستی متهم می‌کنند. وضعیت پیش‌فروش‌های این بازی نیز خوب نیست و بنابر گزارشات کمتر از انتظارات EA عمل کرده است.

اما به تازگی تهیه‌کننده اجرایی DICE، یعنی "الکساندر گروندال" (Aleksander Grondal) گفته که اکنون فکر می‌کند تیمش باید از ابتدا زنان را در Battlefield 1 قرار می‌دادند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، به تزاگی "گروندال" در مصاحبه‌ای گفته که "به نظرم، اگر واقعا ما از موج ایجادشده پیروی می‌کردیم، می‌توانستیم در زمان توسعه Battlefield 1 زنان را به بازی اضافه کنیم. " DICE در نهایت سربازان روسیِ زن را در افزونه In The Name of the Tsar به بازی اضافه کرد ولی زنان از ابتدا و به صورت گسترده در بخش چندنفره بازی حضور نداشتند.

"گروندال" ادامه داد: "من فکر می‌کنم اینکه ما زنان را اضافه نکردیم، مایه خجالت و شرم است؛ چرا که احتمالا برای‌مان بهتر می‌شد. به نظرم این سوار‌شدن برروی موج و پیروی از بحث‌های امروزی نیست، بلکه این درمورد گیمرهاییست که می‌خواهند خودشان را به روش‌های مختلف نشان دهند. اگر به تاریخچه سری Battlefield نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بخشی از این سری پیرامون نشان‌دادن خودتان از طریق گیم‌پلی و حل مشکلات از روشی که می‌خواهید بوده و این شخصیت‌ها به خوبی با این طرز فکری تطابق دارند. "

در Gamesom 2018 استودیو DICE چندین تریلر مختلف از Battlefield V به اشتراک گذاشت. اولین نمایش با نام Battle of Rotterdam که بخشی کوچک از حالت Battle Royale را نشان می‌داد و چند روز بعد نیز تریلر The Company که برروی کلاس‌ها و شخصی‌سازی سربازان تمرکز داشت.

عنوان Battlefield V در تاریخ 19 اکتبر (27 مهر) برای کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. هم‌چنین شایان ذکر است که طبق اعلام EA، بتا این بازی از تاریخ 15 شهریور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame