به تازگی NPD که میزان فروش خرده‌فروشی‌ها و فروش دیجیتالی محصولات مختلف را رصد می‌کند، گزارش خود از میزان فروش بازی‌های ویدئویی در ماه جولای را منتشر کرده است. در این ماه عناوین کوچک بسیاری عرضه شدند ولی به نظر می‌رسد موفقیت اصلی با عنوان انحصاری Nintendo Switch یعنی Octopath Traveler بوده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameInformer، این دومین ماه متوالیست که یک عنوان انحصاری کنسول Switch پرفروش‌ترین بازی ماه می‌شود؛ چرا که در ماه ژوئن نیز بازی Mario Tennis Aces درصدر قرار گرفته بود. بازی Ocopath Traveler توسط Nintendo در آمریکا منتشر شده و از آن‌جایی که Nintendo آمار فروش دیجیتالی فروشگاه eShop را اعلام نمی‌کند، می‌توان گفت که Octopath Traveler بدون احتساب فروش دیجیتالی به این جایگاه درست یافته است. این یعنی با در نظر گرفتن بودجه‌ی بازی، Octopath Traveler یکی از موفق‌ترین بازی‌های ساخته‌شده توسط Square Enix در ژانر JRPG بوده است.

با این آمار، Nintendo تبدیل به بهترین ناشر نرم‌افزاری تا اینجای سال 2018 شد. از دیگر بازی‌های این شرکت نیز عناوینی نظیر Mario Kart 8 ،The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey در میان 10 بازی پرفروش ماه جولای قرار دارند.

بعد از Octpath Traveler، یکی از عناوین بزرگ صنعت بازی یعنی Grand Theft Auto V قرار دارد که تقریبا هرماه در لیست ماهیانه NPD حضور دارد. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy نیز شروع خوبی داشته و برروی هر 2 کنسول Xbox One و Nintendo Switch در جایگاه دوم پرفروش‌‌ترین‌ها قرار گرفته است.

اما در زمینه فروش سخت‌افزاری، کنسول Switch هم در زمینه تعداد فروش و هم در زمینه درآمد حاصل‌شده، با کنار‌زدن PS4 و Xbox One درصدر قرار گرفت. از زمان عرضه Switch در مارس 2017، این هفتمین ماهیست که این کنسول در صدر پرفروش‌ترین‌های آمریکا قرار می‌گیرد. کنسول PS4 نیز تا اینجا هم‌چنان پرفروش‌ترین کنسول سال 2018 است.

در ادامه شاهد لیست بازی‌های پرفروش آمریکا به تفکیک پلتفرم در ماه جولای هستید (* به معنی حساب‌شندن فروش دیجیتالی و ** به معنی حساب‌نشدن فروش دیجیتالی برروی PC است).

پرفروش‌ترین بازی‌های ماه گذشته

Octopath Traveler* Grand Theft Auto V Mario Kart 8* Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Far Cry 5 Super Mario Odyssey* The Crew 2 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Mario Tennis Aces * FIFA 18** Lego Incredibles God of War Captain Toad: Treasure Tracker* NBA 2K18 Call of Duty: WWII Detroit: Become Human MLB 18: The Show Minecraft** Destiny 2**

پرفروش‌ترین بازی‌های Xbox One

Grand Theft Auto V Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy PlayerUnknown’s Battlegrounds Far Cry 5 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege The Crew 2 FIFA 18 Call of Duty: WWII NBA 2K18 Overwatch پرفروش‌ترین بازی‌های PS4 Grand Theft Auto V God of War Detroit: Become Human MLB 18: The Show The Crew 2 Far Cry 5 FIFA 18 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Horizon Zero Dawn NBA 2K18 پرفروش‌ترین بازی‌های Nintendo Switch * Octopath Traveler Mario Kart 8 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Mario Tennis Aces Captain Toad: Treasure Tracker Splatoon 2 Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Donkey Kong Country: Tropical Freeze Lego Incredibles پرفروش‌ترین بازی‌های Nintendo 3DS * Pokemon: Ultra Sun Pokemon: Ultra Moon WarioWare: Gold Mario Kart 7 Captain Toad: Treasure Tracker Super Smash Bros. Super Mario 3D Land Minecraft Super Mario Maker Detective Pikachu پرفروش‌ترین بازی‌های سال 2018 تاکنون Far Cry 5 God of War Monster Hunter: World Call of Duty: WWII Grand Theft Auto V Dragon Ball Fighterz Mario Kart 8* NBA 2K18 MLB 18: The Show Super Mario Odyssey پرفروش‌ترین بازی‌های 12 ماه گذشته Call of Duty: WWII NBA 2K18 Destiny 2** Madden NFL 18 Super Mario Odyssey Far Cry 5 Star Wars: Battlefront II** Assassin’s Creed: Origins Grand Theft Auto V God of War 2018

منبع متن: pardisgame