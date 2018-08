چندی پیش یوبی‌سافت اعلام کرد که نسخه‌ی Starter Edition بازی محبوب For Honor به صورت رایگان در سرویس استیم (Steam) قابل تجربه خواهد بود. شما می‌توانید این خبر را در اینجا مشاهده کنید. اکنون این بازی جمعیت زیادی از بازی‌بازان را به سمت خود جذب کرده و در جدول بیش‌ترین رکورد‌های استیم (Top Records) جایگاه […]

چندی پیش یوبی‌سافت اعلام کرد که نسخه‌ی Starter Edition بازی محبوب For Honor به صورت رایگان در سرویس استیم (Steam) قابل تجربه خواهد بود. شما می‌توانید این خبر را در اینجا مشاهده کنید. اکنون این بازی جمعیت زیادی از بازی‌بازان را به سمت خود جذب کرده و در جدول بیش‌ترین رکورد‌های استیم (Top Records) جایگاه هشتم را به دست آورده است.

پس از رایگان شدن این عنوان، دیروز For Honor در حدود ۲۱۶۴۴۹ بازی‌باز داشت ولی امروز رکورد خود را افزایش داد و به ۲۲۷۰۰۰ بازیکن رساند. این تعداد بازی‌باز رکورد عناوینی همچون No Man’s Sky و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege را شکست و For Honor را در رتبه‌ی هشتم جدول، قبل از بازی Payday 2 قرار داد. با صعود بازی For Honor به ۱۰ رتبه‌ی برتر جدول، عنوان Civilization 6 از این محدوده خارج شد. در قسمت پایین می‌توانید جدول بیش‌ترین رکور‌های استیم را مشاهده کنید.

نسخه‌ی Starter Edition این بازی به شما دسترسی کامل به بخش‌های آنلاین و داستانی را به همراه ۳ شخصیت (دارای قابلیت شخصی سازی) و ۳ شخصیت (بدون امکان شخصی سازی) می‌دهد. دیگر شخصیت‌های بازی نیز به وسیله‌ی پول رایج درون بازی قابل خریداری هستند.

بازی For Honor در ۲۶ بهمن سال ۹۵ (۱۴ فبریه ۲۰۱۷) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شد.

منبع متن: gamefa