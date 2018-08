فهرست برندگان نمایشگاه Gamescom 2018

در حالی که هنوز رویداد Gamescom 2018 به پایان نرسیده اما به تازگی اسامی برندگان این رویداد معرفی شده اند. در ادامه خبر با ما همراه باشید. رویداد Gamescom 2018 هفته جاری و در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ( ۲۱ آگست ۲۰۱۸) آغاز شد. طی روزهای اخیر در این مراسم شاهد معرفی بازی‌های جدید […]

در حالی که هنوز رویداد Gamescom 2018 به پایان نرسیده اما به تازگی اسامی برندگان این رویداد معرفی شده اند. در ادامه خبر با ما همراه باشید.

رویداد Gamescom 2018 هفته جاری و در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ( ۲۱ آگست ۲۰۱۸) آغاز شد. طی روزهای اخیر در این مراسم شاهد معرفی بازی‌های جدید و همچنین انتشار اطلاعات و جزییاتی از بازی‌های مورد انتظار بازی‌بازان هم‌چون Devil may cry v و Shadow Die Twice بوده‌ایم. معمولا پروسه انتخاب برندگان Gamescom هر سال به شکل پیچیده‌ای انجام می‌گیرد و بر خلاف بسیاری از مراسم‌های دیگر چیزی با عنوان بهترین نمایش یا بهترین بازی در این رویداد وجود نداشته و برندگان به تفکیک سبک یا پلتفرم مقصد مشخص می‌شوند.

از نظر تعداد جوایز کسب شده توسط بازی‌های انحصاری، شرکت نینتندو با دو بازی انحصاری Super Mario Party و Super Smash Bros. Ultimate بیشترین جوایز را به خود اختصاص داده است در حالی که دو شرکت سونی و مایکروسافت تنها یک نماینده در میان برندگان مراسم Gamescom 2018 دارند.

لیست کامل برندگان مراسم Gamescom 2018 را می توانید در قسمت پایین مشاهده کنیذ:

بهترین بازی اکشن

Sekiro: Shadows Die Twice

(توسعه و نشر توسط: اکتیویژن بلیزارد)

سایر نامزدها:

– Marvel’s Spider-Man (توسعه و نشر توسط شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی)

– Metro Exodus (توسعه و نشر توسط دیپ سیلور)

بهترین بازی کژوال

Destiny 2: Forsaken

(توسعه و نشر توسط: اکتیویژن بلیزارد)

سایر نامزدها:

State of Decay 2 Daybreak (توسعه و نشر توسط مایکروسافت)

بهترین بازی خانوادگی

Super Mario Party

(توسعه و نشر توسط: نینتندو)

سایر نامزدها:

– LEGO DC Super-Villains ( توسعه و نشر توسط شرکت برداردان وارنر)

– Life is Strange 2 ( توسعه و نشر توسط اسکوئر انیکس)

بهترین بازی معمایی/مهارتی

Ori and the Will of the Wisps

(توسعه و نشر توسط: مایکروسافت)

سایر نامزدها:

– Astro Bot Rescue Mission (توسعه و نشر توسط شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی)

– Persona 5: Dancing in Starlight ( توسعه و نشر توسط Koch Media)

بهترین بازی اتومبیل‌رانی

Forza Horizon 4

(توسعه و نشر توسط: مایکروسافت)

سایر نامزدها:

— F1 2018 (توسعه و نشر توسط Koch Media/ استودیوی کد مسترز)

– Team Sonic Racing ( توسعه و نشر توسط Koch Media)

بهترین بازی نقش آفرینی

– Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

(توسعه و نشر توسط باندای نامکو)

سایر نامزدها:

– Assassin’s Creed Odyssey ( توسعه و نشر توسط یوبی سافت)

– Kingdom Hearts III (توسعه و نشر توسط اسکوئر انیکس)

بهترین بازی شبیه سازی

Farming Simulator 19

(توسعه و نشر توسط astragon Entertainment)

سایر نامزدها:

– Anno 1800 (توسعه و نشر توسط یوبی‌سافت)

– F1 2018 ( توسعه و نشر توسط Koch Media/کد مسترز)

بهترین بازی آنلاین/اجتماعی

Call of Duty: Black Ops 4

(توسعه و نشر توسط اکتیویژن بلیزارد)

سایر نامزدها:

– Dying Light Bad Blood (توسعه و نشر توسط تک لند)

– Rend (توسعه توسط استودیوی فراست کیپ)

بهترین بازی ورزشی

FIFA 19

(توسعه و نشر توسط الکترونیک آرتس)

سایر نامزدها:

– F1 2018 (توسعه و نشر توسط کچ مدیا/کد مسترز)

– PES 2019 (توسعه و نشر توسط شرکت کونامی)

بهترین بازی استراتژیک

Total War: Three Kingdoms

(توسعه و نشر توسط کچ مدیا)

سایر نامزدها:

– Anno 1800 (توسعه و نشر توسط شرکت یوبی سافت)

– Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (توسعه و نشر توسط یوبی‌سافت)

بهترین بازی کنسول پلی استیشن ۴

– Marvel’s Spider-Man

(توسعه و نشر توسط شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی)

سایر نامزدها:

– Assassin’s Creed Odyssey (توسعه و نشر توسط شرکت یوبی‌سافت)

– Project Mephisto (این عنوان در دست ساخت بوده و هنوز نام نهایی آن مشخص نیست)

بهترین بازی کنسول اکس باکس وان

Ori and the Will of the Wisps

(توسعه و نشر توسط: مایکروسافت)

سایر نامزدها:

– Shadow of the Tomb Raider (توسعه و نشر توس اسکوئر انیکس)

– Forza Horizon 4 (توسعه و نشر توسط مایکروسافت)

بهترین بازی کنسول نینتندو سوییچ

Super Smash Bros. Ultimate

(توسعه و نشر توسط: نینتندو)

سایر نامزدها:

– LEGO DC Super-Villains ( توسعه و نشر توسط شرکت برادران وارنر)

– Starlink – Battle for Atlas (توسعه و نشر توسط شرکت یوبی سافت)

بهترین بازی پلتفرم رایانه های شخصی

Anno 1800

(توسعه و نشر توسط شرکت یوبی‌سافت)

سایر نامزدها:

– Life is Strange 2 (توسعه و نشر توسط شرکت اسکوئر انیکس)

– Shadow of the Tomb Raider (توسعه و نشر توسط شرکت اسکوئر انیکس)

بهترین بازی موبایل

Shadowgun War Games

(توسعه و نشر توسط مَدفینگر گیمز)

سایر نامزدها:

–Hyperdrome (توسعه توسط تراوین گیمز)

منبع متن: gamefa