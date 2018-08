نقد و بررسی بازی Flat Heroes

بدون شک ژانر پلتفرمر را می‌توان به عنوان یکی از کلاسیک‌ترین ژانر‌ها نام برد. از پلتفرمر‌های قدیمی‌ مثل Super Mario Bros تا عناوین جدید مثل Ori and the Blind Forest بازی‌های عامه پسندی هستند که طرفداران زیادی دارند. در سال‌های اخیر نیز شاهد انتشار پلفرمر‌های با کیفیتی بوده‌ایم که هر کدام نقطه قوت خود را داشته‌اند. Super Meat Boy به شدت سخت و چالش برانگیز بود، Ori and the Blind Forest اتمسفری زیبا و نفسگیر داشت و Rayman Legends از طراحی مراحل بی‌نظیری برخوردار بود. اکنون باید دید عنوان مینیمالیستیک Flat Heroes ، ساخته استودیو Parallel Circles، در برابر این پلتفرمر‌ها چه حرفی برای گفتن می‌تواند داشته باشد.

در Flat Heroes خبری از شخصیت پردازی، داستان و ... نیست. این پلتفرمر دو بعدی خالص به گونه‌ای طراحی شده که بدون هیچ مزاحمتی بازیکن را وارد گیم پلی بازی کند. در این بازی، بازیکن در نقش یک مربع باید سعی کند در برابر همه خطر‌هایی که به سمت او می‌آیند زنده بماند. ابزار بازیکن برای فرار از این خطر‌ها پرش و قابلیت Pulse است، قابلیتی که به بازیکن اجازه می‌دهد در شعاع کوتاهی بعضی از این خطر‌های اطراف را از بین ببرد. یکی از ضعف‌های بازی اینجا خودش را نمایان می‌کند. از آنجا که بازی سعی نمی‌کند بازیکن را به استفاده از این قابلیت عادت دهد، در مواقع حیاطی امکان دارد بازیکن به فکر استفاده از این قابلیت نیافتد. خطر‌های بازی بسیار متنوع هستند، تیر‌هایی که به خط راست منتشر می‌شوند، بمب هایی که تا شعاع کوچکی از محل برخورد را مورد هدف قرار می‌دهند، توپ‌هایی که پس از هر برخورد به توپ‌های کوچکتری تقسیم می‌شوند و ... از جمله این خطر‌ها هستند. تا مراحل پایانی، خطرهای جدید به بازی اضافه می‌شوند و ترکیب آن‌ها با خطرهای قدیمی همیشه چیز جدیدی برای ارائه دادن دارد. در عین حال تنوع مراحل فقط شامل خطر‌ها نمی‌شود، از جایگیری مختلف پلتفرم‌ها تا لیزری شدن دیواره‌های مربع بزرگی که بازی در آن جریان دارد چیز‌هایی هستند که هر مرحله را نسبت به مرحله قبل متفاوت می‌کنند و بازیکن را جذب بازی نگه می‌دارند.

لیزر‌ها یکی دیگر از خطرهای بازی. در ابندا لیزر‌ها مسیر خود را مشخص می‌کنند و سپس به سرعت در آن مسیر به حرکت می‌آیند.

Flat Heroes از سه بخش تشکیل شده که بخش اصلی آن Campaign است. Campaign دارای ده دنیا است که هر کدام از چهارده مرحله و یک باس‌فایت تشکیل شده‌اند. هر دنیا دو حالت Normal و Heroes دارد که مراحل حالت دوم همان مراحل حالت اول ولی چالش برانگیزتر هستند. مراحل بازی در ابتدا کند و آسان شروع می‌شوند و هرچه جلو‌تر می‌روید سخت‌تر و سریع‌تر می‌شوند و متاسفانه این سختی در بعضی مواقع غیر منطقی می‌شود. باس‌فایت‌های بازی نیز جذاب هستند و خلاقیت و تنوع در آن‌ها بسیار بالا است. یک مثال از این خلاقیت باس‌‌فایتی است که مانند بازی مار است با فرق اینکه این بار بازیکن هدف مار است و باید کاری کند که مار با خودش برخورد کند. با تمام کردن هر دنیا ترکیب رنگ‌های جدیدی باز می‌شود که آرام آرام از رنگ‌های روشن به سمت رنگ‌های تاریک می‌روند. در مراحل اصلی رنگ بازی قابل تغییر نیست ولی در بخش‌های دیگر و منوی بازی انتخاب رنگ به اختیار بازیکن است.

یکی از باس‌فایت‌ها

بخش‌های فرعی بازی شامل دو بخش Survival و Versus می‌شود. در بخش Survival حالت‌های متفاوتی وجود دارد که هدف آن‌ها زنده ماندن تا بیشترین زمان ممکن است. روزانه نیز بازیکن می‌تواند در حالت Daily شرکت کند و سعی کند بالاترین امتیاز را میان سایر بازیکنان بدست بیاورد. این حالت جالب می‌تواند پس از اتمام بازی بازیکن را حداقل روزی یک بار به بازی برگرداند. در بخش Versus بازیکن می‌تواند با دیگران یا AI رقابت کند. این بخش چهار حالت دارد و هرکدام با دیگری متفاوت است. متاسفانه بازی کردن با دیگران فقط در حالت آفلاین ممکن است و بازی Co-Op آنلاین ندارد. از طرفی برای هر شخص جدید نیز یک کنترلر جدا نیاز است. هوش مصنوعی بخش Versus به هیچ وجه بالانس نیست و معمولا بسیار قوی‌تر از بازیکن است که این مورد در اوایل تجربه بازی یک ضعف محسوب می‌شود.

حالت Mix در بخش Survival که همه خطر‌های بازی را با هم ترکیب می‌کند.

Flat Heroes حال و هوای شاد و جذابی دارد. از موسیقی بازی تا رنگ‌های ساده و حتی طراحی ساده آن دست به دست هم داده‌اند تا بازیکن با بازی ارتباط برقرار کند و به راحتی از پای آن بلند نشود. این مورد حتی شامل وقتی که مراحل اصلی تمام شده باشند نیز می‌شود و به این خاطر یکی از عوامل موثر در بالا بردن ارزش تکرار بازی می‌باشد.

بازبینی تصویری:

بازی مار در با فرق اینکه این‌بار هدف شکست دادن مار است. خلاقانه ترین باس‌فایت بازی

امتیاز بندی در بخش Versus

بازی با دو بازیکن. برای بردن مرحله کافی است یکی از دو بازیکن تا آخر بازی دوام بیاورد

اضافه شدن لیزر‌ها در این مرحله در حالت heroes این مرحله آسان را به یک مرحله بسیار سخت تبدیل کرده

نکات مثبت

تنوع و خلاقیت

موسیقی خوب

طراحی عالی برای بهترین تجربه

نکات منفی

نبود Co-Op آنلاین

بعضی مراحل به طور غیر منطقی سخت هستند

و در پایان

Flat Heroes ساخته شده برای لذت بردن. این جمله به معنای واقعی Flat Heroes را تعریف می‌کند. طراحی، موسیقی و گیم‌پلی جذاب در کنار خلاقیت و تنوع مراحل بازی و چالش‌هایی که اکثرا منطقی هستند، Flat Heroes را به یک پلتفرمر بی‌نظیر تبدیل کرده که مشکلات اندک آن نیز به هیچ وجه نمی‌توانند از ارزش بازی کم کنند.

Verdict:

Created to enjoy! This Phrase literally defines Flat Heroes. Great Design, music and Gameplay Combined with Creativity and diversity of the game’s missions and challenges which are mostly logical, transform Flat Heroes into a unique platformer whose small problems by no means can undermine its value.

Score-PC Version: 9.0

