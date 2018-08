ترس، شات گان، بقا | برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند

بر هیچ کس پوشیده نیست است که سری عناوین Resident Evil یکی از برترین، جذاب ترین، محبوب ترین و البته تاثیرگذارترین فرنچایزها در تاریخ بازی های رایانه ای محسوب می شود که این را بار ها و بارها با بازی های شاهکار خود به همه ثابت نموده است، می توان گفت سری Resident Evil به نوعی […]

بر هیچ کس پوشیده نیست است که سری عناوین Resident Evil یکی از برترین، جذاب ترین، محبوب ترین و البته تاثیرگذارترین فرنچایزها در تاریخ بازی های رایانه ای محسوب می شود که این را بار ها و بارها با بازی های شاهکار خود به همه ثابت نموده است، می توان گفت سری Resident Evil به نوعی شروع کننده یک مسیر و پایه گذار سبک وحشت-بقا است و اگر امروز عناوین وحشت بقای بسیار باکیفیت و جذابی عرضه می شوند، به نوعی این را مدیون هنر و نبوغ استاد شینجی میکامی و فرنچایز شاهکارش Resident Evil هستیم که باعث شد اکنون بازی های زیادی با الهام گرفتن از آن عرضه شوند تا بتوانیم مطلبی در مورد برترین و مناسب ترین این بازی ها برای طرفداران Resident Evil بنویسیم. به واقع تاثیر Resident Evil بر سبک وحشت بقا و حتی بر کل تاریخ بازی های رایانه ای بسیار بالاست و امروزه طرفداران متعصب و پر و پا قرص بازی های Resident Evil، به دنبال یافتن هر بازی هستند که مقداری حس و حال شاهکارهای این سری را به آن ها منتقل کند و البته بازی های بسیار عالی نیز با این حال و هوا وجود دارند که هدف اصلی ما نیز در این مقاله هستند و می خواهیم بهترین بازی هایی که طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند را معرفی نماییم. در حقیقت در این مطلب قصد داریم تا به ۱۰ بازی برتری که بسیار برای طرفداران سری Resident Evil مناسب هستند، اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام بازی هایی ارزشمند در حوزه و سبک خود هستند و برخی هایشان هم خاطرات خیلی خوبی را برای ما طرفداران سری Resident Evil رقم زده اند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” به انتخاب و بر اساس رتبه بندی نویسنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد.

رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است، البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی که کلا هیچ ربطی به Resident Evil ندارد را بیاورد و در جایگاه اول لیست قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا در مورد فوق العاده بودن مناسب بودن آن ها برای طرفداران Resident Evil برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به این موضوع با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر برای طرفداران Resident Evil است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. عناوین این لیست، با معیار و میزان “مناسب تر بودن و جذاب تر بودن” آن ها برای یک طرفدار سری Resident Evil مورد سنجش قرار گرفته و در لیست رتبه بندی شده اند و امتیاز متا و موفقیت کلی آنها و … چندان برای جای گرفتن یا نگرفتن بازی ها در این لیست مهم نبوده اند و این که مثلا لست آو اس پایین تر از دد اسپیس قرار گرفته است به این دلیل نیست که دد اسپیس بازی بهتری نسبت به لست آو اس باشد بلکه از نظر المان های مناسب برای طرفداران Resident Evil بازی بهتری است . دوستان عزیزم توجه داشته باشید که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. نکاتی که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور کرده و یا با برخی عناوین جذاب و باکیفیت برای یک گیمر طرفدار Resident Evil، آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۸ – Deadly Premonition

سازنده: Access Games, Rising Star Games

ناشر: Ignition Entertainment و Marvelous Entertainment و Rising Star Games

ژانر: Survival-Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۷۰/۱۰۰

عنوان Deadly Premonition که یک بازی بسیار خاص است و خیلی ها نام آن را هم نشنیده اند، در اصل یک ریبوت و بازسازی دوباره برای بازی قبلی استودیو Access Games به نام Rainy Woods است. Rainy Woods از سال ۲۰۰۴ در دست ساخت قرار داشت و نهایتا در سال ۲۰۰۷ به خاطر مشکلات فنی کنسل شد. بعد از آن بود که بازی Deadly Premonition که در ژانر وحشت-بقا قرار دارد، توسط Access Games و Rising Star Games ساخته شده و در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ توسط کمپانی های Ignition Entertainment و Marvelous Entertainment و Rising Star Games برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وقایع بازی در یک شهر خیالی در واشنگتن آمریکا به نام Greenvale رخ می دهد و داستان یک افسر ویژه FBI به نام Francis York Morgan را دنبال می کند که در حال تحقیق بر روی پرونده قتل یک دختر ۱۸ ساله است که شباهت هایی با یک سری از قتل های زنجیره ای که در سراسر کشور رخ داده است، دارد. Deadly Premonition با دستمایه قرار دادن سبک وحشت و بقا و پیاده کردن یک داستان جذاب با درونمایه وحشت، توانست تا بعد از انتشار نسبتا موفق عمل کرده و بازخوردهای تقریبا مناسبی را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز Deadly Premonition موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای خوب ۷۰/۱۰۰ را کسب نماید. نکته جالب در مورد نقدهای این بازی، دامنه خیلی خیلی وسیع و گسترده نظرات مختلفی بود که در مورد این بازی وجود داشت و از انواع نمرات بالا گرفته تا نمراتی در سطح یک بازی افتضاح به این بازی اختصاص داده شده بود و واضح بود که نوع نگاه منتقدان به این بازی با هم تفاوت زیادی دارد.

همین دامنه گسترده نظرات مختلف و امتیازهای بسیار متنوع، Deadly Premonition را به یکی از عناوینی که بحث های زیادی در مورد آن انجام شد و در واقع به یک بازی بحث برانگیز تبدیل کرد و حتی تا سطح ایجاد شدن یک فرقه عجیب از طرفداران و .. نیز پیش رفت. جالب است بدانید که این بازی رکورد گینس را نیز در زمینه بالاترین دامنه نمرات در سبک وحشت بقا در اختیار دارد!! گیم پلی بازی به صورت جهان آزاد و از زاویه دوربین سوم شخص روی شانه دنبال می شود. شما باید در بازی شخصیت اصلی را در مسیر حل پرونده قتل و به دام انداختن قاتلی با لقب “کت بارانی پوش” یا Raincoat Killer هدایت نمایید. شما در بازی با انجام فعالیت های مختلف، پول رایج در بازی را کسب می کنید که این فعالیت ها شامل انجام ماموریت ها و لول های اصلی و یا فعالیت های جانبی و کوچکتر می باشند. در بازی به عنوان یک افسر ویژه باید حواستان به ظاهرتان هم باشد و ممکن است در بازی به خاطر پوشیدن لباس های کثیف جریمه شوید و باید ریش های خود را بزنید و لباس هایتان را عوض کنید!! همچنین شخصیت اصلی نیاز به خواب و غذا دارد که با نوارهایی جداگانه نمایش داده می شوند. اگر نوار خواب به صفر برسد شما زودتر شروع به گرسنه شدن می کنید و وقتی هم که نوار گرسنگی به صفر برسد شما شروع به از دست دادن سلامتی خواهید کرد که این موادر بازی را جذاب تر کرده اند و المان های بقای بیشتری را به آن بخشیده اند.

بازی دارای بخش های مبارزات پرتعدادی نیز هست که در آنها Francis York Morgan که در یک دنیای دیگر گیر افتاده است باید با موجوداتی فراطبیعی و شیطانی مبارزه نماید و این مبارزات هم از طریق سلاح های سرد (که بعد از مدتی استفاده می شکنند) و هم از طریق شلیک با اسلحه های گرم مختلف انجام می شود. جالب است بدانید که اگر نخواهید مبارزه کنید و از دشمنان بگذرید باید در بازی نفس شخصیت اصلی را نگه دارید تا به این ترتیب از مبارزه در امان بمانید! در طول بازی و در دفعات مختلف شما باید با Raincoat Killer نیز دست و پنجه نرم کنید که شامل سکانس های quick time event و تعقیب و گریز و همین طور مخفی شدن از قاتل هستند. مشاهده می کنید که این بازی المان های جذاب و متنوع و خاصی را در سبک وحشت بقا ارائه می دهد و همین خاص بودن باعث شده تا دامنه نظرات در مورد آن خیلی گسترده باشد و برخی از منتقدین آن را حسابی درک کرده و پذیرفته اند و برخی هم به شدت از آن زده شده اند. اما به هر حال یک نکته، ثابت و مشخص است و آن هم این است که بازی Deadly Premonition، جزو عناوین مناسب برای طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

۷ – ObsCure

سازنده:Hydravision Entertainment

ناشر: MC2-Microïds و DreamCatcher Interactive

ژانر: Survival-Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, Microsoft Windows و Xbox

سال انتشار: ۲۰۰۴

امتیاز متا: ۶۶/۱۰۰

نام عنوان و فرنچایزی که در این شماره از لیست ما قرار گرفته است، حتی از بازی قبلی هم ناشناخته تر است و تعداد خیلی زیادی از بازیبازان حتی قدیمی تر نیز نامش را نشنیده اند چه برسد که آن را تجربه کرده باشند. اما هر شخصی که عناوین این فرنچایز به نام ObsCure را بازی کرده است از آن به عنوان یک وحشت بقای خاص و جذاب یاد می کند. بازی ObsCure که در ژانر وحشت-بقا قرار دارد، توسط Hydravision Entertainment ساخته شده و در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ توسط کمپانی های MC2-Microïds و DreamCatcher Interactive به ترتیب در اروپا و آمریکا برای پلتفرم های PlayStation 2, Microsoft Windows و Xbox در دسترس علاقمندان قرار گرفت. جالب است بدانید که انتشار این عنوان در کشور چین را نیز کمپانی محبوب و قدرتمند یوبیسافت بر عهده داشت! داستان بازی از این قرار است که با رخ دادن اتفاقات عجیب و غریب در مدرسه Leafmore High، چند دانش آموز نوجوان به دنبال یافتن دوست گم شده شان به آنجا می روند و ناگهان خود را شب هنگام، اسیر و گیر افتاده در مدرسه می یابند و حالا باید به دل وقایع عجیب و غریب رخ داده بروند و ترس و استرس مرگباری را تجربه نمایند. شما در بازی کنترل این ۵ دانش آموز را بر عهده دارید و باید در بخش های مختلف مدرسه بگردید و با انواع و اقسام فرم های مختلف دانش آموزان آلوده شده نیز مبارزه کنید. سپس این دانش آموزان متوجه می شوند که دشمنان به نور حساس هستند و با تابش مستقیم نور خورشید از بین می روند. چراغ قوه ها نیز مقداری تاثیر بر این دشمنان دارند و آن ها را ضعیف تر می کنند و هاله سیاهی که دور آنها را فرا گرفته است از بین می برند.

در روند بازی دانش آموزان در می یابند که توطئه ای برای تزریق به دانش آموزان و تبدیل آن ها به هیولاهایی جهش یافته در کار بوده است. سپس متوجه می شوند که این ها در اصل نتیجه آزمایشاتی بر روی هاگ های یک گیاه کمیاب بوده است که این توانایی را دارد که عمر جاویدان به انسان ها بدهد و در می یابند که پرستار Elisabeth و مدیر مدرسه به نام Herbert بیشتر از ۱۰۰ سال سن دارند در حالی که تقریبا ۶۰ ساله به نظر می رسند. ObsCure که یک بازی بسیار خاص و منحصر به فرد در سبک Horror-Survival محسوب می شود، توانست تا بعد از انتشار نسبتا موفق عمل کرده و بازخوردهای تقریبا خوبی را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز ObsCure موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای ۶۶/۱۰۰ را کسب نماید ولی کسانی که این بازی را تجربه کرده اند اعتقاد دارند که کیفیت بازی مخصوصا برای کسانی که به سبک وحشت بقا علاقه دارند، بسیار بالاتر از امتیازش است و حتی این سری جزو عناوینی محسوب می شود که نامش را در برخی لیست های “عناوینی که دوست داریم دوباره ساخته شوند یا ادامه پیدا کنند” نیز به چشم می خورد.

دانش آموزهایی که در بازی کنترل آنها را به دست می گیرید همگی دارای شخصیت های کاملا متفاوتی هستند و جدا از داستان اصلی و کلی بازی، شاهد روابط درام گونه، عاطفی، خانوادگی، عصبی و حتی عشقی شخصیت های مختلف بازی نسبت به یکدیگر نیز هستیم که در یک فضای وحشت بقا بسیار جالب و خاص به نظر می رسد. این دانش آموزان شامل Ashley Thompson ،Shannon Matthews ،Kenny Matthews ،Stanley Jones ،Josh Carter و همینطور Dan هستند. در بازی می توانید کنترل هر کدام از این شخصیت ها را به صورت دوتایی (دو شخصیت با هم) در اختیار بگیرید و بقیه نیز توسط هوش مصنوعی کنترل می شوند. همچنین یک بازیباز دیگر نیز می تواند کنترل یکی از این دو شخصیتی که در کنترل شما هستند را بگیرد و بازی را به صورت کواپ پیش ببرید که این موضوع از قابلیت های بسیار جذاب و لذتبخش ObsCure به شمار می رود. در نهایت باید گفت بازی ObsCure فارغ از امتیاز متای آن، جزو عناوین قابل توصیه به طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

۶ – Dying Light: The Following

سازنده: Techland

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Open World First Person Survival Horror Action-Adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

طی نسل های پنجم، ششم و هفتم بازی های رایانه ای تعداد خیلی زیادی بازی های جذاب و فوق العاده با محوریت زامبی ها در دنیا عرضه شدند که بدون شک در راس آنها هم سری رزیدنت اویل قرار داشت. با آغاز نسل هشتم یکی از نخستین بازی‌هایی که موضوع زامبی را به عنوان اصل محوری خود قرار داد و بسیار هم موفق عمل کرد، عنوان Dying Light بود که بسیاری را با جذابیت خود سورپرایز کرد. این بازی ابتدا قرار بود برای نسل هفتم نیز منتشر شود ولی در ادامه تبدیل به عنوانی مختص نسل هشتم و رایانه‌های شخصی شد. یک سال بعد از انتشار بازی اصلی و پس از عرضه ی یکی دو بسته الحاقی نسبتا کوچک، سازندگان یک بسته الحاقی بزرگ با اضافاتی تعیین‌کننده به نام The Following را منتشر کردند (که متای ۸۴ را کسب نمود) که داستان بازی را دقیقا بعد از اتمام بازی اصلی ادامه می‌دهد. همراه با این دی ال سی، نسخه‌ای کامل از بازی اصلی همراه با این محتوای الحاقی نیز با نام Dying Light: Enhanced Edition نیز عرضه شد که همین نسخه، بازی مورد نظر ما در این لیست هم به حساب می آید. بازی Dying Light: The Following که در ژانر های وحشت-بقا و اکشن ماجرایی اول شخص جهان آزاد قرار دارد، توسط Techland ساخته شده و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی برادران وارنر برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows و Linux در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

Dying Light المان های موفق Dead Island و Mirror’s Edge و گاها رزیدنت اویل را با هم ترکیب کرده بود و نتیجه آن ترکیبی منحصر به فرد، جدید و سرگرم‌کننده بود. بازی یک سرزمین بسیار بزرگ برای اکتشاف، یک داستان پر رمز و راز و پر تنش و مکانیک‌های فوق العاده جذابی را در گیم‌پلی در اختیار شما قرار می دهد. buggy ها یک افزونه فوق‌العاده برای بازی هستند که سرگرمی جدید و بی ‌نظیری را در دنیای Dying Light برای ما به ارمغان آوردند و با بسته الحاقی The Following به بازی اضافه شدند. Dying Light: The Following نیز با دستمایه قرار دادن موفقیت آمیز سبک وحشت و بقا و پدید آوردن ترکیبی خوش ساخت از این دو ژانر به همراه المان های جذاب و خوش ساخت پارکور که جذابیت خاصی به بازی بخشیده بودند، توانست تا بعد از انتشار موفق عمل کرده و بازخوردهای بسیار عالی را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز Dying Light: The Following موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار عالی ۸۷/۱۰۰ را کسب کرده تا به این ترتیب تبدیل به یک تجربه بسیار موفق برای سازندگان و همچنین یک انتخاب خوب برای دوستداران سری Resident Evil گردد.

در داستان نسخه Dying Light: The Following علاوه بر بخش داستانی بازی اصلی، شاهد اضافه شدن خط داستانی عظیم بسته الحاقی The Following نیز هستیم که در آن Kyle Crane شخصیت اصلی بازی و دوستانش در برج (Tower) با کمبود شدید ماده Antizin روبرو هستند و در این حین مردی مرموز نیز پای به Harran می‌گذارد و در مورد مکانی صحبت می‌کند که در آن همه نسبت به ویروس زامبی مقاوم و ایمن هستند. Crane پس از اطمینان از امنیت و نجات دوستانش، از نقشه این مرد برای ورود به سرزمین مرموزی که از آن صحبت می کند استفاده می‌کند و در یک ماجرای رازآلود و پیجیده درگیر می‌شود. می توان گفت بازی Dying Light: The Following، جزو عناوین بسیار مناسب و قابل توصیه به طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. نکته مثبت این بازی در لیست ما این است که یک بازی نسل هشتمی و جدید محسوب می شود و بازی کردن آن برای نسل جدید بازیبازان هم کاملا فراهم و در دسترس است.

۵ – Alan Wake

سازنده: Remedy Entertainment

ناشر: Microsoft Corporation, Remedy Entertainment, Microsoft Studios, THQ Nordic

ژانر: Action-adventure game

پلتفرم مقصد: Xbox 360, Microsoft Windows

تاریخ انتشار: ۱۴ می ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

یکی از آن بازی هایی که تا همیشه در ذهنم مانده و دوست دارم هر زمانی که شد آن را تجربه کنم، عنوانی بی نظیر به نام Alan Wake است که از همان وقتی که تریلرهایش را دیدم فهمیدم این بازی خوراک خودم و طرفداران رزیدنت اویل است! به هر حال نمی شود که استودیو Remedy Entertainment و سم لیک بزرگ که مکس پین و برخی از برترین خاطرات ما را خلق کرده است، عنوانی را بسازند و به آن توجه تکرد. بازی Alan Wake که در ژانر اکشن ماجرایی با درون مایه وحشت-بقا قرار دارد، توسط Remedy Entertainment ساخته شده و در سال ۲۰۱۰ برای ایکس باکس ۳۶۰ و در سال ۲۰۱۲ برای رایانه های شخصی، توسط کمپانی مایکروسافت در دسترس علاقمندان قرار گرفت. از لحاظ کلی این بازی مانند سریال های تلویزیونی و اپیزودیک است که در هر اپیزود کلی اتفاقات هیجان انگیز رخ می دهد و پایان های کلیف هنگر بسیار عالی دارد. گیم پلی بازی از زاویه دید سوم شخص دنبال می شود و در حقیقت مبارزات آن بر پایه شوتر سوم شخص است. بازی Alan Wake عنوانی بود که تمامی بخش های آن شامل گیم پلی و موسیقی و… قدرتمند و خوب کار شده بودند اما ستون اصلی آن، داستان و روایت بی نقص داستان بازی بود که این بازی را خاص کرده است.

این عنوان داستان نویسنده ای به نام Alan Wake را که نویسنده پرفروش ترین کتاب هیجانی است دنبال می کند که به دنبال کشف راز ناپدید شدن همسرش در طول یک سفر تفریحی به شهری خیالی به نام Bright Falls است. وی در این روند، تمامی اتفاقات کتابی که نوشته است را تجربه می کند در حالی که خودش به یاد نمی آورد آن ها را نوشته است. بعد از گذشت ۸ سال از نسخه اول این سری، اکنون طرفداران خواهان یک بازی با همان داستان بی نظیر و کیفیت عنوان اصلی هستند که به عنوان ادامه و نسخه بعدی این سری منتشر شود اما هنوز خبری رسمی در مورد ساخت بازی جدید این سری در دست نیست، هر چند اخیرا زمزمه هایی مبنی بر ساخت نسخه ای جدید از سری Alan Wake به گوش رسیده است. امیدوار هستیم که در آینده ای نزدیک شاهد یک عنوان بزرگ و جذاب مثل بازی اصلی Alan Wake باشیم. Alan Wake با دستمایه قرار دادن موفقیت آمیز سبک وحشت و بقا در دل یک اکشن ماجرایی بسیار با کیفیت، توانست تا بعد از انتشار موفق عمل کرده و بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز Alan Wake موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار عالی ۸۳/۱۰۰ را کسب کرده تا به این ترتیب تبدیل به یک تجربه بسیار موفق برای سازندگان و همین طور یک انحصاری باکیفیت برای مایکروسافت گردد.

هر چند که همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام به شخصه اعتقاد دارم امتیاز این بازی باید خیلی بیشتر از ۸۳ باشد و ارزش عنوانی در حدود امتیاز ۹۰ را داراست زیرا نقص های بازی با توجه به مواردی که از آن در سایت های مختلف مطالعه کردم، اصلا پرتعداد و بزرگ به نطر نمی رسیدند. شاید بتوان گفت Alan Wake را تمام کسانی که در نسل هفتم ایکس باکس ۳۶۰ داشته اند تجربه کرده و همگی نیز به عنوان یک بازی عالی از آن یاد می کنند که کاملا استحقاق و پتانسیل ساخت ادامه را نیز داراست و راستش جای تعجب دارد چطور ۸ سال هیچ خبری از آن نشده است و چگونه مایکروسافت و سم لیک هنوز نسخه ای جدید در ادامه این سری نساخته اند و حیف است چنین عنوانی و چنین فرنچایز زیبا و با کیفیتی که برای داستان ارزش قائل است، فراموش شود. البته بازی Alan Wake’s American Nightmare بعد از عنوان اصلی ساخته شد اما این بازی یک دنباله و یک نسخه دوم برای بازی اصلی نیست ودر حقیقت مانند یک بسته مجزا یا full stand-alone title در شبکه ایکس باکس لایو منتشر شد. در مجموع باید گفت بازی Alan Wake، لااقل از دیدگاه نویسنده، جزو ۵ عنوان بسیار مناسب و قابل توصیه به طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

۴ – The Last of Us

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony

ژانر: Action-Adventure, Survival-Horror

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم مقصد: Playstation 3 ,Playstation 4

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰

تا به امروز بارها و بارها در لیست های ۱۰ برتر مختلف و نقدهای متنی و ویدئویی و.. در مورد این شاهکار بی بدیل با شما صحبت کرده ایم و دیگر به واقع نکته جدیدی نیست که شما در مورد آن بیشتر از من اطلاع نداشته باشید، ولی به هر شکل باز هم خالی از لطف نیست تا کمی تجدید خاطره کنیم. بازی The Last of Us که یکی از برترین عناوین نسل هفتم بازی های رایانه ای و یکی از باکیفیت ترین بازی های تاریخ است، عنوانی در ژانر اکشن ماجرایی و وحشت-بقاست که توسط Naughty Dog ساخته شده و در سال ۲۰۱۳ توسط کمپانی سونی برای PlayStation 3 در دسترس علاقمندان قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ بار توسط معتبرترین وبسایت های فعال در بازی های رایانه ای، جایزه برترین بازی سال را دریافت کرد. The Last of Us با پدید آوردن ترکیبی شاهکار و بی نقص از دو ژانر اکشن ماجرایی و وحشت بقا و پیاده کردن یک داستان شگفت انگیز در یک قالب مخوف از گیم پلی و افزودن بیماران قارچ زده، توانست تا بعد از انتشار بی نهایت موفق عمل کرده و بازخوردهای شگفت انگیزی را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز The Last of Us موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شاهکار ۹۵/۱۰۰ را کسب کرده تا به این ترتیب تبدیل به یکی از برترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای شود.

بعد از موفقیت شگفت انگیز و خارق العاده این عنوان در نسل هفتم، سازندگان تصمیم گرفتند نسخهٔ جدید و ریمستر شده از لحاظ گرافیکی این بازی به نام The Last Of Us Remastered که البته بسته الحاقی Left Behind را نیز در خود داشت، برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر کنند که در سال ۲۰۱۴ این اتفاق نیز افتاد و عنوانی که زیباترین و چشم نوازترین گرافیک های فنی و هنری در نسل هفتم را داشت، باز هم بهبودهای بیشتری از لحاظ گرافیک به خود دید و در نسخه The Last Of Us Remastered که به نسل هشتم آمد، شاهد عنوانی باز هم زیباتر از قبل بودیم. اکنون که قسمت دوم این شاهکار نیز برای کنسول پلی استیشن ۴ معرفی شده است ما خوشحال ترین بازیبازان روی کره زمین هستیم و می دانیم که این عنوان در هر سالی که منتشر شود شاهد برترین بازی آن سال خواهیم بود بدون توجه به هر بازی دیگری که در آن سال منتشر گردد زیرا همان طور که قبلا نیز گفته ام The Last of Us برای ما تنها یک بازی نیست. یک معنا و مفهوم است. یک ایده است. یک هنر ناب و خالص است که شما را عاشق و شیفته خود می کند.

The Last of Us در تک تک بخش های خود و حتی در توجه به ریزترین جزییات نیز یک شاهکار محض است و به حدی زیبا و چشم نواز است که تماشای آن بر روی کنسول پلی استیشن ۳ هنوز که هنوز است از بسیاری بازی های جدید نسل هشتم هم لذت بخش تر و با کیفیت تر است و باید طراحان و سازندگان بازی در ناتی داگ را تحسین کرد. The Last of Us مظهر قدرت داستان پردازی و قدرت شخصیت هاست است. نماد جلوه های بصریست، مفهوم ترکیب سرگرمی، درام، غم، ترس، مرگ و البته در راس آن ها عشق است. عشقی که لب دنیا را به تحسین واداشت و The Last of Us را جاودانه کرد. در The Last of Us ما کنترل جوئل را به دست می گیریم. وی در دوره ای که دنیا توسط یک بیماری قارچی از بین رفته و انسان ها تبدیل به قاتلینی وحشتناک یا بیمارانی زامبی مانند شده اند، طی اتفاقاتی با دختری نوجوان به نام الی همراه می شود که گویا کلید حل این بیماری مخوف است و نسبت به آن مقاوم می باشد.

جریان و اتفاقاتی که در سفر این دو رقم می خورد و رابطه ای که بین آن ها ایجاد می شود، داستان بازی را شکل می دهد و یکی از احساسی ترین و زیباترین روایت های داستانی که تاکنون در بازی ها دیده ایم را به ما هدیه می دهد. با این که جوئل والی سال ها با هم غریبه بوده اند بوده و هم را نمی شناخته اند، اما وقتی که هم را می یابند و با هم همراه می شوند یکی از زیباترین و عمیق ترین و بی نظیرترین روابط شکل گرفته در تاریخ این صنعت را با هم برقرار می کنند که بر اساس یک دوستی مشترک و بسیار قدرتمند است، چیزی که در آن زمان و در آن دنیای دیوانه وار اصلا پیدا نمی شود و به همین خاطر بی نهایت ارزشمند و زیباست. در طول روند بازی، دو شخصیت اصلی آرام آرام به هم وابسته می شوند و لحظه به لحظه برای هم مهم تر می شوند. آن ها با هم دعوا می کنند، گریه می کنند، هوای هم را در بدترین شرایط دارند و حتی در زمانی که لبخندها بر لبان دنیا خشکیده است با هم شوخی می کنند و لبخند می زنند.

اوج داستان بازی زمانی است که جوئل متوجه می شود که چقدر الی برای او عزیز است و برایش اهمیت دارد، آن قدر که تمام دنیا را به خاطر او بکشد و از پیش رو بردارد تنها برای این که الی سالم بماند و او را نیز مانند دخترش از دست ندهد. این یک رابطه شاهکار و بی نظیر و زیبا و عمیق و قدرتمند در یک بازی شاهکار و بی نظیر و قدرتمند است و نوابغ ناتی داگ با این عنوان و با این داستان پردازی و شخصیت ها و روابط آن ها بار دیگر ما و طرفداران و علاقمندان پلی استیشن را غرق در شادی و لذتی کردند که نظیر آن برای هیچ کس دیگری ممکن نیست. باید گفت بازی The Last of Us، جزو عناوین کاملا مناسب و قابل توصیه به طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

۳ – The Evil Within

سازنده: Tango Gameworks

ناشر: Bethesda Softworks

ژانر: Survival horror Third Person Shooter

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,PlayStation 4 ,Xbox One ,Playstation 3 ,Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۷۹/۱۰۰

خیلی رک و راست یک چیز را به شما می گویم. The Evil Within هر کمبودی که داشته باشد و هر ضعفی که داشته باشد، در یک زمینه عالی عمل می کند و آن هم ترساندن شما با تمام وجود است. نه یک ترس بیهوده و مسخره بلکه ترس از اعماق وجود. یک ترس ناب، واقعی و مخوف که حتی از راه رفتن هم استرس بگیرید. اصلا مگر می شود که خود خالق فرنچایزی که اکنون داریم برای آن مقاله می نویسیم یعنی استاد شینجی میکامی بزرگ، یک بازی دیگر بسازد و آن بازی جزو برترین های آن سبک و قابل توصیه ترین عناوین به طرفداران آن فرنچایز نباشد؟ The Evil Within بازی نیست که هر روز از خواب بیدار شوید یک بازی مانند آن در بازار عرضه شده باشد و یا مدام بازی های استاد شینجی میکامی را شاهد باشیم. The Evil Within حتی بازی ای نیست که در یک سال و یا چند سال نظیرش پیدا شود. این بازی شینجی میکامی است، پدر سبک وحشت بقا، پدر رزیدنت اویل؛ این شیطان درون است. ترس ناب چیزی نیست که در هر بازی ای که بر روی خود نام ترسناک می گذارد مشاهده کنیم. ترس ناب حس کردنی است و باید در وجودتان بخزد و لانه گزیند. در The Evil Within همین ترس ناب در وجودتان رخنه خواهد کرد و گاهی کنترلر را از ترس محکم می گیرید که مبادا ناگهان اتفاقی بیافتد و شما آماده نباشید. ترس مدت هاست که در بازی های رایانه ای وجود دارد ولی لااقل قبل از سال ۲۰۱۴ و عرضه نسخه اول The Evil Within چند سالی بود که تنها نام آن باقی مانده بود و متاسفانه شاهد روند نزولی با شیب بسیار زیاد در عناوین سبک وحشت بقا چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت بودیم. در واقع به استثناء چند عنوان انگشت شمار که تعدادشان به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی رسند (مانند شماره اول و دوم Dead Space)، بازی دیگری نبوده است که بتواند حس بازی های ناب وحشت بقای کلاسیک را به ما یاد آوری کند و شاهد عرضه بازی قدرتمندی در سبک وحشت بقا نبودیم. عناوین با کیفیتی هم که در آن سال ها، خوب و عالی بودند تقریبا همگی از نوع عناوین سبک “وحشت” بودند و نه “وحشت-بقا”؛

در همین دوران بود که باز هم پدر ژانر وحشت بقا دست به کار شد و آستین های خود را برای نجات این ژانر بالا زد. شینجی میکامی ترس را دوباره بازگرداند، همان ترس نابی را که سری رزیدنت اویل به خاطر دایم ولی در قالب عنوانی دیگر… عنوانی با اسمی بسیار پرمعنی و با مسما به نام The Evil Within…شیطان درون. بازی The Evil Within که در ژانر وحشت-بقا و شوتر سوم شخص قرار دارد، توسط Tango Gameworks و زیر نظر خالق سری رزیدنت اویل یعنی استاد شینجی میکامی ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Bethesda Softworks به صورت یک بازی بین نسلی برای پلتفرم های Microsoft Windows ,PlayStation 4 ,Xbox One ,Playstation 3 و Xbox 360 در دسترس علاقمندان قرار گرفت. The Evil Within برای ما گیمرهای قدیمی که با رزیدنت اویل و سایلنت هیل بزرگ شده ایم یک دنیا نوستالژی همراه خود دارد. یک دنیا حرف و یک دنیا لذت. The Evil Within از دسته عناوینی است که بازی کردنش برای کسانی که ذره ای به بازی های وحشت بقا تعلق خاطر دارند واجب و لازم است. حتی کسانی که این سبک را تجربه نکرده اند نیز قطعا با انجام این بازی لذت بسیار زیادی را تجربه خواهند کرد و شاید به این ژانر از عناوین نیز علاقمند شوند.

The Evil Within و استاد میکامی با دستمایه قرار دادن موفقیت آمیز سبک وحشت و بقا و پدید آوردن ترکیبی خوش ساخت از المان های محبوب و قدیمی سری رزیدنت اویل با مکانیک های جدید، بسیار موفق عمل کردند و این عنوان بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نمود و نهایتا نیز The Evil Within موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای ۷۹/۱۰۰ را کسب نمیاد که الحق والانصاف یک کم لطفی محض به این عنوان است زیرا شینجی میکامی باز هم یک بازی بی نظیر وحشت بقا را برای ما خلق کرد و هر کس که این عنوان را تجربه کرده است قطعا تا همیشه آن را به یاد خواهد داشت زیرا مجددا یاد و خاطره سری عناوین کلاسیک رزیدنت اویل را زنده می کند و یک بازی وحشت بقای بسیار با کیفیت در سبک خود به حساب می آید. البته به هیچ وجه نمی گویم The Evil Within یک بازی بدون نقص و کامل است و قطعا کمبودهایی گاها بزرگ هم دارد ولی این کمبودها در مقایسه با نقاط قوت بازی و لذتی که به شما منتقل می کنند و ترس نابی که بعد از سال ها انتظار کشیدن، تجربه خواهید کرد، حتی به حساب نیز نمی آیند. The Evil Within بازی کمیابی است. عنوانی که شاید تنها استاد میکامی می توانست برایمان به ارمغان بیاورد.

باید گفت بازی The Evil Within با توجه به این که توسط خود خالق و آفریننده سری شاهکار رزیدنت اویل یعنی استاد شینجی میکامی ساخته شده است، جزو عناوین لازم و ضروری برای تجربه توسط طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil است و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اگر می خواهید که مجددا یاد و خاطره ای از سری عناوین کلاسیک رزیدنت اویل برای شما زنده شود و یک بازی وحشت بقای با کیفت را تجربه نمایید، اکنون زمان آن است که کنسول نسل هفتم یا هشتم خود را روشن کنید و به سراغ The Evil Within بروید. حتی اگر در زمان عرضه نیز آن را بازی کرده اید، مطمئن باشید که اکنون و پس از گذشت ۲-۳ سال، تجربه مجدد آن برای شما خالی از لطف نخواهد بود و دوباره طعم لذت ترس ناب را خواهید چشید. البته باید به نسخه دوم این سری یعنی The Evil Within 2 نیز اشاره کرد که این بازی نیز یکی از بهترین انتخاب ها برای طرفداران رزیدنت اویل است و پس از موفقیت بالای بازی اول این سری، در سال ۲۰۱۷ توسط کمپانی Bethesda Softworks در نسل هشتم منتشر گردید. عنوانی که این بار استاد شینجی میکامی بزرگ را در مقام تهیه کننده خود می دید و بازخوردهای خیلی مثبتی را نیز از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۲/۱۰۰ را کسب کرد.

۲ – Dead Space 2

سازنده: Visceral Games

ناشر: Electronic Arts

ژانر: Survival-Horror

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,Playstation 3 ,Xbox 360:

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

Electronic Arts با تعطیل کردن استودیو ویسرال گیمز، گند زد! بدجوری هم گند زد. سازنده ای که عناوینی مثل Dead Space و Dante’s Inferno را خلق کرده بود به راحتی توسط این شرکت تعطیل شد. نمی دانم چرا Electronic Arts که همواره در روند تاریخ، بازی های بی نظیری را برای ما به ارمغان آورده و ما را از لذت تجربه هایی ناب سیراب کرده است، این قدر با جدیت دوست دارد که ما را از خودش براند و خود را بدنام کند. حتی من که در زمانی که انتقادها از این شرکت در اوج خود قرار داشت باز هم حامی Electronic Arts بودم نیز حالا دیگر این قدر از این شرکت موارد منفی می بینم که دیدم دارد نسبت به آن کلی تغییر می کند و بدون شک جدا از گندکاری های استاروارز بتلفرانت ۲ و … برای من بدترین کار این شرکت تعطیل کردن ویسرال گیمز بود که با هر ۴ بازی آن کلی خاطره خوب دارم. زمانی که صنعت بازی در عطش یک وحشت بقای بی نظیر می سوخت، ویسرال گیمز فرنچایزی را خلق کرد که بی شک در کنار بزرگترین فرنچایزهای وحشت بقای تاریخ در کنار بزرگانی چون رزیدنت اویل و سایلنت هیل قرار می گیرد.

فرنچایزی خوفناک و بسیار خوش ساخت به نام Dead Space که دوباره علاقمندان وحشت بقا را زنده کرد و جانی دوباره به این ژانر بخشید و با ۱۰ تا تفنگ وقتی صدای برخی دشمنان مخوفش به نام نکرومورف ها را می شنیدیم دلمان می خواست برویم زیر تخت قایم شویم! Dead Space باعث شد علاقمندان و طرفداران سبک وحشت بقا بعد از مدت‌های طولانی رنج بردن از نبود یک بازی خوب در این سبک، با این عنوان بی نظیر دلی از عزا در بیاورند و غرق در وحشت ناب و تلاش برای بقا شوند. بازی اول این فرنچایز که در سال ۲۰۰۸ منتشر گردید، موفقیت فوق العاده ای را کسب کرد و بازخوردهای مثبتی را چه از سوی منتقدان و چه بازیبازان دریافت نمود و متای ۸۹ را به خودش اختصاص داد که یک افتخار بی نظیر برای یک آی پی جدید به شمار می رفت. موفقیت بازی اول سبب شد تا نسخه دوم بازی نیز ساخته شود که بدون شک برترین نسخه این ۳ گانه نیز هست. بازی Dead Space 2 که در ژانر وحشت-بقا قرار دارد، توسط استودیوی فقید Visceral Games ساخته شده و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی Electronic Arts برای پلتفرم های Microsoft Windows ,Playstation 3 و Xbox 360 در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

علاوه بر فضاسازی عالی و بسیار مخوف Dead Space 2 که باعث شده بود حتی در محیط خالی نیز استرس بگیرید، عامل دیگر و در حقیقت عامل اصلی ترس و وحشت در این بازی و کلا در این سری، نکرومورف‌ها (دشمنان اصلی بازی ) بودند که به قدری طراحی مخوف، عالی و فوق‌العاده‌ای داشتند که زمانی که به سمت شما حرکت می‌کردند ناخود‌اگاه قلب شروع به تندتر زدن می‌کرد و حس وحشت و استرس بازی‌باز را فرا می‌گرفت. تازه صداگذاری آن‌ها حتی از طراحیشان نیز بهتر بود و بنده به شخصه بهترین صداگذاری موجودات ترسناک در عناوین سبک وحشت که تاکنون مشاهده کرده‌ و شنیده‌ام مربوط به همین بازی بوده است. صدای جیغ نکرومورف‌ها و مخصوصا برخی انواع آن‌ها به قدری خوفناک بود که مو بر تن بازی‌باز سیخ می‌کرد مخصوصا اگر با هدفون بازی می‌کردید. Dead Space 2 با دستمایه قرار دادن موفقیت آمیز المان های محبوب و تاثیرگذار سبک وحشت-بقا، بالاتر بردن استاندارد صداگذاری در بازی های وحشت بقا و جذب کردن قشر عظیمی از طرفداران این سبک که مدت ها در عطش یک عنوان بی نظیر و شاهکار در این سبک می سوختند، توانست تا بعد از انتشار بی نهایت موفق عمل کرده و بازخوردهای بی نظیری را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز Dead Space 2 موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شگفت انگیز۹۰/۱۰۰ را کسب کرده تا به این ترتیب تبدیل به یکی از برترین بازی های وحشت بقای تاریخ شود.

Dead Space 2 بازی بسیار خوش‌ساختی بود که با این که مثل بازی اول سری، المان‌های موفق بسیاری از بازی‌ها را استفاده کرده بود، اما نه تنها به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کرده بود بلکه حتی در بخش‌هایی، از خود بازی الهام گرفته شده نیز بهتر عمل کرده بود. بازی از زاویه دوربین سوم شخص و بر پایه مبارزه با سلاح های گرم بنا شده بود که اتفاقا همین میارزات یکی از قدرتمندترین بخش های بازی بودند و لذت و استرس ناب مقابله با نکرومورف های وحشی را به بازیباز منتقل می کردند. مبارزات فوق العاده جذاب و سلاح های عالی و گان پلی لذتبخش بازی آن را تبدیل به یک شوتر سوم شخص وحشت بقای دوست داشتنی و خوفناک کرده است. همراهی با ماجراهای آیزاک کلارک و سفینه ایشیمورا به قدری وهم‌انگیز و جذاب بود که بسیاری از افراد مانند بنده چندین و چند بار بازی را پشت سر هم بازی می‌کردند و انگار که لذت بازی ذره‌ای کم نمی‌شد که این به جهت ارزش تکرار بسیار بالای بازی نیز بود. باید با قطعیت گفت بازی Dead Space 2، جزو یکی دو عنوان برتر قابل توصیه به طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود و این بازی در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و واقعا لیاقت رتبه نخست را نیز داراست.

۱ – Silent Hill 2

سازنده: Konami, Team Silent, Creature Labs, Konami Computer Entertainment Japan

ناشر: KONAMI

ژانر: Survival-Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

صحبت از بازی های شاهکار قدیمی کونامی بسیار تلخ و ناراحت کننده است و مخصوصا برای من این تلخی خیلی هم ببیشتر است زیرا که با این عناوین قدیمی زندگی کرده ام و بزرگ شده ام و یادم هست که کونامی و کپکام شانه به شانه هم پیش می رفتند و شاهکار می ساختند. اگر کپکام رزیدنت اویل داشت، کونامی سایلنت هیل می ساخت، اما امروز رزیدنت اویل هنوز هست و همچنان از بازیبازان دلبری می کند ولی سایلنت هیل مرده است. مثل صاحب لعنتیش.. مثل کونامی که مرده است. اما با این وجود تاریخ را نمی شود پاک کرد و نام بزرگ Silent Hill همیشه در دفتر تاریخ جاودانه خواهد ماند و امیدواریم که کونامی دیگر سراغش نرود و به خاطرات ما گند نزند، زیرا آخرش می خواهد Silent Hill Survive تحویلمان بدهد! وقتی هم که یکی مثل کوجیمای بزرگ بخواهد این سری را بسازد کونامی پست فطرت آن بازی را کنسل می کند. بگذریم… بهتر است در مورد بحث اصلی این مقاله صحبت کنیم. سری Silent Hill همواره به عنوان یکی از پرچمداران و برترین فرنچایزهای سبک وحشت بقا در تاریخ بازی های رایانه ای شناخته می شود. نسخه اول Silent Hill فرنچایزی بسیار زیبا و قدرتمند را بنا نهاد و نسخه دوم آن را به بهترین شکل تکمیل کرد و تبدیل به یکی از برترین عناوین تاریخ شد که تاکنون ساخته شده است.

قطعا وقتی بخواهیم نماینده ای برای عناوین این سری از نظر “بهترین بازی سری بودن” انتخاب کنیم، شاهکار Silent Hill 2 نخستین گزینه و بهترین انتخاب است. بازی Silent Hill 2 که در ژانر وحشت-بقا قرار دارد، توسط KONAMI ساخته شده و در سال ۲۰۰۱ و بعد از آن در نسل هفتم در قالب کالکشن، توسط همین کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox و Microsoft Windows در دسترس علاقمندان قرار گرفت. یکی از بهترین اتفاقات در سری سایلنت هیل و یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث می شود تا نسخه دوم را بهترین بازی سری بدانیم، معرفی موحودی به نام کله هرمی یا Pyramid Head در این بازی بود که یکی از دلایل اصلی ترسناک بودن این سری تا امروز بوده است و به مانند تعریفی است برای شهر سایلنت هیل و به نوعی نماد و ذات مجازاتگر این شهر است که منتظر مجارات کردن گناهکارانی است که پای به این ویرانه می گذارند. سایلنت هیل ۲ بیشتر از دیگر عناوین این سری بر روانشناسی و نماد شناسی تکیه دارد و کله هرمی در آن به عنوان نماد جلاد و مجازاتگری است که James Sunderland در ذهن خود ساخته و انتظار دارد که توسط وی برای مرگ ماری مجازات شود. James Sunderland در یکی از دیالوگ های نسخه دوم سایلنت هیل می گوید “من ضعیف بودم، به خاطر همین به تو نیاز داشتم… به کسی که مرا برای گناهانم مجازات کند.” در واقع اگر برای هر عنوان و فرنچایزی یک شخصیت کلیدی و نمادین را بخواهیم معرفی نماییم، بدون شک نماد سری عناوین و شهر سایلنت هیل، همین کله هرمی مشهور و مخوف خواهد بود که لحظاتی بسیار پر استرس و ترسناک و پر از حس تعلیق را برای ما رقم می زند.

داستان در سری عناوین سایلنت هیل همواره بسیار پیچیده، مرموز و البته ناراحت کننده بوده است، دقیقا به مانند خود شهر سایلنت هیل. داستان Silent Hill 2 در کنار روایت آن و فضاسازی شهر سایلنت هیل، بار اصلی غم عمیقی که به بازیباز منتقل می شد را به دوش می کشیدند و در واقع در این بازی تنها ترس و استرس نیست که به سراغ شما می آید بلکه فراتر از اینها حس شکست برای شخصیت اصلی بازی و شومی سرنوشتش است که بازیباز را در بر می گیرد. داستان بازی که بر اساس سرنوشت پروتاگونیست آن یعنی جیمز ساندرلند و مسیر او برای یافتن همسرش قرار دارد فوق العاده بی نظیر، عالی و عمیق است. وقتی ماریا کشته می شود جیمز تصمیم می گیرد تا به شهر مرده ی سایلنت هیل برود و با انواع وحشت ها و حوادث این شهر عجیب روبرو شود. از خودگذشتگی وی برای همسرش واقعا قابل تحسین بود و وی در این راه در مواجهه با ترسناک ترین اتفاقات و رفتارها و هولناک ترین موجودات نیز دریغ نکرد و پا پس نکشید و نا امیدانه تلاش می کرد تا به جستجوی همسر مرده اش بپردازد و در این نا امیدی امیدوار بود تا شاید او را جایی زنده پیدا کند. Silent Hill 2 به کنکاش در روح و روان پروتاگونیست بازی می پردازد و این کار را به غایت عمیق و جذاب انجام می دهد. در شهر Silent Hill هیچ چیزی کاملا درست نیست، همه چیز مصنوعی به نظر می رسد و انگار که شما به همان دنیایی نگاه نمی کنید که بقیه افرادی که در آن هستند به آن نگاه می کنند.

داستان سایلنت هیل ۲ از آن داستان هایی است که شخصیت اصلی قصه در آن بارها و بارها امید، نا امید می شود ولی باز هم با استقامت و تلاش راه را ادامه می دهد تا شاید سرانجام در کورسوی امیدی بتواند بارقه ای از نور را بیابد و از آن شعله ای برافروزد. خیلی تلخ است که می بینید شخصیت اصلی بارها و بارها امید، نا امید می شود ولی باز هم با استقامت و تلاش راه را ادامه می دهد تا شاید سرانجام در کورسوی امیدی بتواند بارقه ای از نور را بیابد و از آن شعله ای برافروزد اما سرنوشت چیز دیگری را رقم زده است. Silent Hill 2 با پیاده کردن یک داستان بی نظیر با درونمایه وحشت در قالب شهر مخوف سایلنت هیل و ترکیب این داستان زیبا با المان های جذاب گیم پلی، توانست تا بعد از انتشار فوق العاده موفق عمل کرده و بازخوردهای بی نظیری را از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نماید و نهایتا نیز Silent Hill 2 موفق گردید تا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار عالی ۸۹/۱۰۰ را کسب کرده تا به این ترتیب تبدیل به یک بازی جاودانه شود که همیشه نامش در بین ۲-۳ عنوان برتر سبک وحشت بقا در تاریخ بازی های رایانه ای، به چشم می خورد و به طور کلی می توان گفت این فرنچایز بعد از رزیدنت اویل، تاثیرگذار ترین فرنچایز در سبک وحشت بقا به حساب می آید. در نهایت و در برترین شماره این لیست باید اعلام کنیم که بازی Silent Hill 2، بدون شک برترین و باکیفیت ترین بازی برای طرفداران و علاقمندان سری بی نظیر Resident Evil محسوب می شود که کیفیتش هم هرگز کمتر از عناوین جاودانه رزیدنت اویل نیست. Silent Hill 2 در لیست ما از “برترین عناوینی که تمامی طرفداران Resident Evil باید تجربه کنند” بر کرسی ریاست تکیه زده و جایگاه نخست را از آن خود کرده است. هر چند که دیگر امیدی به آینده اش نیست و کونامی مدت هاست که مرده است…

