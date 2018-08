امروز شرکت بلیزارد اینترتیمنت (Blizzard Entertainment) رسما اعلام کرده است Battle for Azeroth که جدیدترین بسته الحاقی بازی World of Warcraft قلمداد می‌شود، سریع‌ترین میزان فروش را در کل سری داشته است. عنوان World of Warcraft: Battle for Azeroth در روز اول موفق به فروش ۳٫۴ میلیون نسخه‌ای در جهان شد که این رکوردی جدید برای محصولات بلیزارد […]

امروز شرکت بلیزارد اینترتیمنت (Blizzard Entertainment) رسما اعلام کرده است Battle for Azeroth که جدیدترین بسته الحاقی بازی World of Warcraft قلمداد می‌شود، سریع‌ترین میزان فروش را در کل سری داشته است.

عنوان World of Warcraft: Battle for Azeroth در روز اول موفق به فروش ۳٫۴ میلیون نسخه‌ای در جهان شد که این رکوردی جدید برای محصولات بلیزارد قلمداد می‌شود. همچنین این مهم باعث شده است که بسته نامبرده، یکی از سریعترین آمار مربوط به فروش بازی‌های رایانه‌های شخصی در تاریخ را به خود اختصاص دهد.

Battle for Azeroth هفتمین بسته الحاقی است که بازی World of Warcraft دریافت می‌کند. داستان این بسته با بازگشت به ریشه‌های سری، مجددا دو گروه هورد (Horde) و آلاینس (Alliance) را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد. علاوه بر این، مواردی دیگری نیز مانند افزایش حداکثر سطح به ۱۲۰، قابلیت کاوش در جزایر (Island Expeditions)، تجهیزات Azerite و غیره اضافه شده‌اند.

بازی World of Warcraft: Battle for Azeroth هم اکنون برای رایانه‌های شخصی در دسترس است. نسخه معمولی این عنوان ۴۹٫۹۹ دلار قیمت دارد و نسخه لوکس دیجیتالی آن هم ۶۹٫۹۹ دلار قیمت دارد.

منبع متن: gamefa