در اولین روز برگزاری مراسم Gamescom 2018 بود که استودیو سازنده عنوان Until Dawn یعنی Supermassive Games سری ترسناک جدیدی به نام The Dark Pictures را معرفی کرد.

به گزارش پردیس گیم، The Dark Pictures مجموعه‌ای از داستان‌های ترسناک را به صورت سینمایی روایت می‌کند و هر کدام این داستان‌ها مستقل هستند و به دیگری ارتباطی ندارند. اولین قسمت این سری مجموعه‌ای Man of Medan نام دارد و قرار است در سال 2019 برا سه پلتفرم PlayStation 4 ،Xbox One و PC عرضه شود.

Man of Medan داستان گروهی از جوانان را روایت می‌کند که با یک کشتی تفریحی راهی اقیانوس آرام جنوبی شده‌اند تا بقایای یک کشتی غرق شده در دروان جنگ جهانی دوم را پیدا کنند. اما سفر آنها طبق برنامه پیش نخواهد رفت و طولی نمی‌کشد که اعضای گروه گرفتار قدرت‌های ماورایی و شیطانی می‌شوند.

در ادامه 9 دقیقه از گیم‌پلی هیجان‌انگیز این بازی که توسط وبسایت IGN منتشر شده را تماشا کنید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

منبع متن: pardisgame