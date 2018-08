رویداد PAX West هفته آینده برگزار خواهد شد و در همین راستا، به تازگی شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) فهرست بازی‌هایی که قرار است با خود به سیاتل ببرد را مشخص و اعلام کرده است. تقریباً بیشتر بازی‌های بزرگ یوبی‌سافت که به تاریخ عرضه خود نزدیک هستند در این رویداد حضور خواهند داشت. از جمله این بازی‌ها […]

رویداد PAX West هفته آینده برگزار خواهد شد و در همین راستا، به تازگی شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) فهرست بازی‌هایی که قرار است با خود به سیاتل ببرد را مشخص و اعلام کرده است.

تقریباً بیشتر بازی‌های بزرگ یوبی‌سافت که به تاریخ عرضه خود نزدیک هستند در این رویداد حضور خواهند داشت. از جمله این بازی‌ها می‌توان به دو عنوان Assassin’s Creed Odyssey و Starlink: Battle for Atlas اشاره داشت که قرار است فصل پائیز امسال وارد بازار شوند. علاوه بر این‌ها، بازی The Division 2 که سال آینده میلادی عرضه خواهد شد نیز در کنار عناوینی نظیر For Honor: Marching Fire، Far Cry 5: Dead Living Zombies و Rainbow Six Siege قابل بازی خواهد بود.

برای آن‌هایی که امکان حضور در این رویداد را ندارند اما می‌خواهند اطلاعات بیشتری از بازی‌های مورد انتظار یوبی‌سافت بدست آورند نیز خبرهای خوبی داریم. این شرکت فرانسوی قرار است که میزبان برنامه‌های زنده‌ای باشد که توسط سرویس‌هایی نظیر یوتیوب، توییچ و میکسر قابل مشاهده خواهند بود. همچنین بازی‌هایی که در این نمایشگاه قابل بازی نیستند، در استریم‌های یوبی‌سافت حاضر خواهند بود که از جمله آن‌ها می‌توان به دو عنوان Trials Rising و Skull & Bones اشاره داشت.

رویداد PAX West از روز جمعه ۹ شهریور ماه (۳۱ آگست ۲۰۱۸ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد و در روز دوشنبه ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) نیز به کار خود پایان خواهد داد.

