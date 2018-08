مدت کمی تا برگزاری نمایشگاه PAX West باقی مانده است و شرکت Ubisoft هم به تازگی از برنامه‌ی خود و بازی‌هایی که در این رویداد به نمایش درمی‌آیند، رونمایی کرده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShokcers، تقریبا مانند همیشه بازهم قرار است شاهد بازی‌هایی از شرکت Ubisoft باشیم که تا مدتی دیگر منتشر می‌شوند و خبری از معرفی بازی جدید نیست. مانند نمایشگاه Gamescom 2018، اینبار بازهم قرار است عنوان Assassin’s Creed: Odyssey به نمایش دربیاید و اطلاعات جدیدی از آن منتشر شود. همچنین قرار نمایش جدیدی را از بازی Starlink: Battle for Atlas تماشا کنیم.

علاوه بر آن عنوان مورد انتظار The Division 2 که در سال آینده‌ی میلادی منتشر خواهد شد، به همراه بسته‌های الحاقی آینده‌ی بازی For Honor با نام Marching Fire، Far Cry 5 با نام Dead Living Zombies و عنوان Rainbow Six Siege نیز قرار است نمایش‌هایی را به خود اختصاص دهند. تمام بازی‌های ذکر شده در این رویداد قابل بازی خواهند بود.

برای کسانی که نمی‌توانند در PAX West حضور یابند، قابلیت استریم این نمایشگاه از طریق Youtube، Twitch و Mixer راه اندازی شده تا بتوانید به صورت زنده از آن لذت ببرید. همچنین امکان انتشار تریلری از بازی‌هایی که قابل بازی نیستند، همچون Trials Rising و Skull & Bones نیز وجود دارد. نظر شما چیست؟ بیشتر منتظر کدام بازی هستید؟

PAX West امسال در تاریخ 31 آگوست (9 شهریور) شروع و در 3 سپتامبر (12 شهریور) پایان می‌یابد.

منبع متن: pardisgame