بازی Bloodstained: Ritual of the Night تا سال ۲۰۱۹ تاخیر خورد

طبق اطلاعاتی که در صفحه کیک‌استارتر بازی Bloodstained: Ritual of the Night منتشر شده، انتشار این بازی تا سال ۲۰۱۹ به عقب افتاده است. این بازی که در حقیقت دنباله معنوی سری کسلوانیا به حساب می‌آید، قرار بود در سال ۲۰۱۸ روانه بازار شود. «کوجی ایگاراشی» (تهیه‌کننده‌ی بازی) هم در اعلام کرده که نسخه ساخت نسخه پلی‌استیشن ویتا لغو شده است.

Bloodstained: Ritual of the Night سال آینده برای نینتندو سوییچ، کامپیوترهای شخصی، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن۴ روانه بازار خواهد شد.

ساخت Bloodstained: Ritual of the Night از سال ۲۰۱۵ و از طریق یک کمپین در کیک‌استارتر آغاز شد. این بازی موفق شد تا پس از مدت کوتاهی ۵.۵ میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کند. متاسفانه از همان زمان این بازی هیچوقت یک تاریخ انتشار مشخص نداشته و تا به حال چندین بار شاهد به عقب افتادن تاریخ عرضه‌ی بازی بوده‌ایم. در ابتدا قرار بود که بازی در ماه مارس سال ۲۰۱۷ روانه بازار شود، ولی پس از آن تا اوایل سال ۲۰۱۸ تاخیر خورد و حالا دوباره شاهد تغییر کردن تاریخ انتشار این بازی هستیم.

زمانی که عرضه‌ی Bloodstained برای اولین‌بار به عقب افتاد، ایگاراشی اظهار داشت که باید تغییراتی در روند ساخت پروژه صورت بگیرد و بازی نتوانسته به کیفیت مورد نظر او برسد. حالا هم این سازنده برای تاخیر مجدد بازی دلایل مشابهی را آورده است: «این تاخیر به منظور افزایش سطح کیفی بازی و پس از دریافت بازخورد هواداران از نسخه دمو صورت گرفته است.»

ایگاراشی اظهار داشت از آنجایی که سونی از کنسول پلی‌استیشن ویتا پشتیبانی نمی‌کند و انتشار بازی‌های فیزیکی آن هم متوقف شده، عرضه بازی برای این پلتفرم امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر افرادی که نسخه پلی‌استیشن ویتا را پیش‌خرید کرده‌اند می‌توانند یک پلتفرم دیگر را انتخاب کنند یا اینکه پول خود را پس بگیرند.

ایگاراشی در آخر گفت: «ما به خاطر هرگونه ناراحتی و ناامیدی شما معذرت می‌خواهیم. اما مطمئن باشید که ما سخت مشغول کار هستیم تا بازی را به دست‌تان برسانیم. خواهش می‌کنم برای یک مدت دیگر هم با همکاری کنید. به خاطر پشتیبانی و کمک‌های مداوم شما سپاسگزارم.»

