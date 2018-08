امروز شرکت تک‌لند در خبری اعلام کرد که بازی Dying Light: Bad Blood در ماه سپتامبر به صورت آزمایشی برای کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود. Bad Blood در واقع حالت بتل رویال بازی Dying Light به حساب می‌آید و برای تجربه آن هیچ نیازی به خرید بازی اصلی و پرداخت پول ندارید.

Bad Blood مخلوطی از حالت‌های PvP و PvE خواهد بود و بازی‌کننده‌ها در آن وظیفه دارند تا در دنیای آخرالزمانی Dying Light با یکدیگر به رقابت بپردازند. شرکت تک‌لند در ادامه توضیح داده که بازی Bad Blood پس از اتمام دوره‌ی آزمایشی به صورت جدا از Dying Light و کاملا رایگان عرضه خواهد شد. همچنین این شرکت قصد دارد تا بازی را در جریان نمایشگاه گیمزکام امسال به نمایش بگذارد.

ساختار Bad Blood تقریبا مشابه سایر بازی‌های بتل رویال خواهد بود. در این بازی، ۱۲ بازی‌کننده وارد یک شهر مملو از زامبی می‌شوند و تنها فردی که بتواند تا پایان کار زنده بماند، برنده بازی خواهد بود. در طول هر مسابقه، بازی‌کنندگان وظیفه دارند منابع و مهمات به دست بیاورند و برای رسیدن به سطح‌ بالاتر، با زامبی‌ها و دیگر افراد درگیر شوند.

تهیه‌کننده‌ی اجرایی تک‌لند در بیانیه‌ای گفته است: «ما همیشه مشتاق اضافه کردن بخش چندنفره به Dying Light بوده‌ایم.»

او ادامه داده: «ما تمام بازخوردها و پیشنهادات طرفداران را در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم و در این بین، بخش چندنفره همیشه یکی از داغ‌ترین موضوعات بوده است. این‌ بحث‌ها ما را تشویق کرد تا بخش چندنفره بازی را گسترش دهیم. اما ما می‌خواهیم که این کار را به همان روش Dying Light انجام دهیم؛ دنیایی که مملو از زامبی‌هاست و آن‌ها هم مثل بازی‌کنان یک تهدید جدی برای‌تان محسوب می‌شوند.»

برای تجربه بازی در حالت Early Access باید نسخه Founder’s Pack را خریداری کنید. این نسخه ۲۰ دلاری جدا از اینکه به شما اجازه می‌دهد پیش از انتشار بازی آن را تجربه کنید، یکسری آیتم اختصاصی و مقداری پول درون بازی هم در اختیارتان می‌گذارد.

بازی Dying Light توانسته است ۵ میلیون نسخه بفروشد و موفق‌ترین بازی شرکت تک‌لند محسوب می‌شود.

منبع: VentureBeat

