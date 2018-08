مدت زمان کمی تا شروع نمایشگاه PAX West باقی مانده است که شرکت Square Enix هم به تازگی برنامه‌ی خود و بازی‌هایی که در این رویداد به نمایش درمی‌آورد را مشخص کرده که در آن می‌توان تعداد زیادی عنوان نقش آفرینی را مشاهده کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، سری بازی Dragon Quest قرار است تا با یازدهمین نسخه‌ی خود که Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age بازگردد، این بازی روایتگر یک داستان ماجراجویی کاملا جدید و با شخصیت‌های جدید می‌باشد که کاملا مستقل از نسخه‌های دیگر سری دنبال می‌شود. بنابراین اگر هیچ چیزی از داستان دیگر نسخه‌ها ندانید و یا اصلا تا به حال هیچ کدام از بازی‌های سری تجربه نکرده باشید، در Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age احتمالا مشکل خاصی نخواهید داشت.

علاوه بر آن یکی از بزرگترین و مهم‌ترین بازی‌های این چند سال اخیر شرکت Square Enix یعنی Final Fantasy XV که نسخه‌ی PC آن با پسوند Windows Edition منتشر شد، در این نمایشگاه حضور خواهد داشت تا هم محتوای قبلی منتشر شده برای بازی را مرور کنیم و هم محو در جزئیات جذاب و فریبنده‌ی گرافیک بازی در رزولوشن 4K شویم. علاوه بر یکی دیگر از بازی‌هایی که مدت زمان زیادی برایش انتظار کشیدیم یعنی Kingdom Hearts III نیز در PAX West حضور خواهد یافت تا ما را بیشتر با بزرگترین کراس اور انیمیشن‌های شرکت Disney آشنا کند.

در کنار بازی‌های نقش آفرینی جذاب ذکر شده که مربوط به پلتفرم‌های کنسولی و PC بودند، قرار است تعداد زیادی بازی هیجان انگیز و سرگرم کننده‌ی دیگر از جمله Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia، Final Fantasy: Brave Exvius، Mobius Final Fantasy و Star Ocean: Anamnesis نیز در این رویداد به نمایش دربیایند که هرکدام در مقایسه با دیگر عناوین موبایلی، تجربه‌ی متفاوت و منحصر به فردی را ارائه می‌دهند.

البته Square Enix تنها بازی نقش آفرینی برای نمایش ندارد و قرار است شاهد بازگشت شخصیت دوست داشتنی لارا کرافت و ماجراجویی‌هایش در Shadow of the Tomb Raider و عنوان اکشن ماجراجویی سینمایی The Quiet Man باشیم. همچنین فراموش نکنید که ادامه‌ی عنوان تحسین شده‌ی بازی Life is Strange هم نقش مهمی در این رویداد خواهد داشت.

نظر شما چیست؟ بیشتر منتظر کدام بازی هستید؟ PAX West امسال در تاریخ 31 آگوست (9 شهریور) شروع و در 3 سپتامبر (12 شهریور) پایان می‌یابد.

منبع متن: pardisgame