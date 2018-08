امروز شرکت اکتیویژن طی خبری اعلام کرد که نسخه آزمایشی (یا همان بتا) حالت بتل رویال بازی Call of Duty: Black Ops 4 از ۱۹ شهریور آغاز می‌شود. گفتنی است که به خاطر قرارداد انحصاری اکتیویژن و سونی، این نسخه در ابتدا تنها برای دارندگان پلی‌استیشن۴ خواهد آمد و کاربران کامپیوتر و ایکس‌باکس وان برای تجربه آن باید مدت بیشتری صبر کنند.

Call of Duty: Black Ops 4 در تاریخ ۲۰ مهر برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس‌ وان و کامپیوترهای شخصی روانه بازار می‌شود.

نسخه آزمایشی حالت بتل رویال Call of Duty: Black Ops 4، که با نام «بلک‌آوت» (Blackout) شناخته می‌شود، در تاریخ ۲۳ شهریور برای کامپیوتر و ایکس‌باکس‌ وان عرضه خواهد شد.

از آنجایی که این نسخه یک بتا خصوصی به شمار می‌رود، دارندگان کنسول‌ها برای دریافت آن باید بازی اصلی را پیش‌خرید کرده باشند.

خوشبختانه کاربران کامپیوتر برای تجربه این حالت محدودیت‌های کمتری دارند. بر اساس گفته‌ها، اگر بازی اصلی را روی کامپیوتر پیش‌خرید کرده باشید، یک روز زودتر به این نسخه دسترسی خواهید داشت. باقی افراد قادر هستند در روز ۲۴ شهریور تنها با داشتن یک اکانت بتل‌دات‌نت (Battle.net)، این حالت را تجربه کنند.

بدون شک حالت بلک‌آوت یکی از مهم‌ترین بخش‌های Call of Duty: Black Ops 4 محسوب می‌شود و طبیعی هم است که تیم سازنده تمرکز ویژه‌ای روی آن داشته باشد. مخصوصا از آنجایی که امسال خبری از بخش داستانی نیست، استودیو سازنده موظف بوده تا این خلا را با استفاده از حالت‌های چندنفره و بخش زامبی پر کند.

Call of Duty: Black Ops 4 در تاریخ ۲۰ مهر برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس‌ وان و کامپیوترهای شخصی روانه بازار می‌شود.

منبع: Attack of the Fanboy

The post تاریخ شروع نسخه آزمایشی حالت بتل رویال Black Ops 4 مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala