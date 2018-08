در حالی که نمایشگاه Gamescom 2018 به تازگی به پایان رسیده و در آن شاهد انتشار تریلرها و اطلاعات زیادی از بازی‌های مهم بودیم، قرار است تا به زودی شاهد شروع رویداد PAX West باشیم که به نظر می‌رسد امسال قرار است پرمحتواتر و جالبتر از قبل باشد. به همین مناسبت شرکت SEGA برنامه‌ی خود را به همراه بازی‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش درمی‌آیند، مشخص کرده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShokcers، به نظر می‌رسد که شرکت SEGA برای PAX West برنامه‌ای مشابه به Gamescom 2018 تدارک دیده است. سری افسانه‌ای Sonic قرار است در قالب یک بازی ریسینگ که Sonic Team Racing نام دارد، به نمایش دربیاید. همچنین بازی جدید استراتژی نوبتی سری Total War یعنی Three Kingdoms نیز علاوه بر نمایش تریلر، یک نسخه‌ی دموی قابل بازی درون نمایشگاه خواهد داشت. این بازی برای عرضه در سال آینده‌ی میلادی برنامه ریزی شده است.

علاوه بر این، قرار است شاهد سری نقش آفرینی تاکتیکی Valkyria Chronicles 4 و نبردهای حماسی‌ای باشیم و همچنین Fist of the North Star: Lost Paradise، اثر جدید سازندگان سری Yakuza نیز به نمایش درمی‌آید. در کنار این عناوین جدی و مبارزه‌ای، قرار است نگاهی هم به عناوین غیر جدی و شادی همچون Persona 3: Dancing in Moonlight و Persona 5: Dancing in Starlight بیندازیم. همچنین با کمک Shin Megami Tensei Liberation Dx2 قرار است امسال شرکت SEGA بتواند در مجموع پرمحتوا ظاهر شود.

نظر شما چیست؟ بیشتر منتظر کدام بازی هستید؟ PAX West امسال در تاریخ 31 آگوست (9 شهریور) شروع و در 3 سپتامبر (12 شهریور) پایان می‌یابد. در کنار SEGA، شرکت‌های دیگری همچون Square Enix و Ubisoft در هم در این رویداد حضور دارند و قطعا با نمایش بازی‌های مورد انتظار دیگر مانند Assassin’s Creed Odyssey و Shadow of the Tomb Raider می‌توان انتظار لحظات هیجان انگیزی را داشت.

