نسخه دمو بازی NBA Live 19 منتشر شد

به تازگی نسخه دمو بازی NBA Live 19 منتشر شده است تا کاربران و طرفداران این سری بازی بتوانند یک نسخه محدود را به طور رایگان تجربه کنند.

طبق رسم همیشگی، در سال جاری هم شاهد انتشار دو بازی با محوریت ورزش بسکتبال خواهیم بود که می‌توانند تجربه جدید و جذابی را در دسترس کاربران قرار دهند. حتما باید بدانید که این دو بازی، عناوین NBA 2K 19 و NBA Live 19 خواهند بود که هریک از طرفداران مخصوصی برخوردار هستند. در حال حاضر تا دو هفته دیگر، شاهد عرضه بازی NBA Live 19 خواهیم بود که امسال قابلیت‌ها و ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده و الکترونیک آرتس قصد دارد تا رقابت شدیدی را با بازی NBA 2K 19 آغاز کند.

اما افرادی که قصد دارند بازی NBA Live 19 را خریداری کنند، می‌توانند تا قبل از عرضه رسمی بازی، نسخه دمو آن را تجربه کنند. این نسخه دمو، از حالا در دسترس تمامی کاربران خواهد بود و دریافت آن برای شما رایگان است. کاربران قادر خواهند بود تا با دریافت این نسخه دمو، یک نگاه کلی به بازی داشته باشند و بخش‌های مهم و اساسی آن را تجربه کنند. یکی از بخش‌های محبوبی که در این نسخه دمو وجود دارد، بخش تک نفره Career Mode خواهد بود که در نسخه جدید بازی با نام The One حضور خواهد داشت. البته در حال حاضر فقط بخش The Rise قابل دسترسی است و می‌توانید در نقطه آغازین قسمت مذکور، شخصیت مدنظر خود را ساخته و به تجربه بازی بپردازید. البته مسابقات این بخش، به رقابت‌های خیابانی مربوط خواهد بود و می‌توانید به کشورهایی مانند فیلیپین و برزیل سفر کنید. در انتها وظیفه شما در این بخش، آشنایی با جول امبید (Joel Embiid) خواهد بود که یکی از ستارگان ورزش بسکتبال به شمار می‌رود.

از سویی دیگر، می‌توانید در این نسخه دمو به تجربه بخش Create Your Court بپردازید. کاربران در جریان تجربه این قسمت، به سراغ فعالیت‌های غیر بسکتبالی و ورزشی می‌روند و زندگی روزمره و عادی خود را تجربه خواهند کرد. فعالیت‌های مختلف و متفاوتی که هر ورزشکار آن را تجربه خواهد کرد، در این قسمت در دسترس خواهد بود و می‌تواند یه حس کاملا جدید و خاص را به بازیکنان ارائه دهد. فعالیت‌ها و وظایف متعدد این قسمت، به طور هفتگی توسط تیم سازنده بازی به‌روزرسانی خواهد شد تا از تکراری شدن مراحل آن جلوگیری شود.

همچنین تا قبل از عرضه رسمی بازی، سازندگان قصد دارند تا رویدادی جدید برگزار کنند و بسیاری از ستارگان و بزرگان ورزش بستکبال را به این رویداد دعوت کنند. در این حالت ما شاهد یک گرده‌همایی بسیار بزرگ خواهیم بود که بخش‌های جدید و مهیج بازی NBA Live 19 در آن معرفی خواهد شد.

نا گفته نماند که بخش پرداخت‌های درون برنامه‌ای که در جریان آن‌ها بازیکنان آیتم‌ها و محتویات مختلفی را خریداری می‌کنند، در بازی NBA Live 19 وجود نخواهد داشت و همه چیز رایگان خواهد بود. این درحالی است که بازی رقیب یعنی NBA 2K 19 از قابلیت پرداخت‌های درون برنامه‌ای پشتیبانی می‌کند.

این نسخه دمو در حال حاضر به طور رایگان در دسترس تمامی کاربران کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان است. همچنین نسخه اصلی بازی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (۷ سپتامبر سال ۲۰۱۸) در دسترس خواهد بود. در این روز، نسخه کامل بازی عرضه خواهد شد و دیگر قادر نخواهید بود تا نسخه دمو را تجربه کنید. البته نسخه دمو کمی قبل‌تر و در تاریخ ۹ شهریور ماه (۳۱ آگست) از دسترس خارج خواهد شد.

منبع متن: gamefa